Kuhanje mu je strast: Objavio je 600 recepata na Coolinarici

Meni je kuhanje ljubav. Ako nekoga kuhanje opterećuje, ništa neće napraviti dobro, kaže nam Zdenko Maričić (79).

Ovaj Zagrepčanin je samouki kuhar, i s receptima u koje unosi svoje male tajne česti gost brojnih gastro rubrika. Zdenko je i jedan od naših najstarijih Facebook influencera. Njegov profil na Facebooku prati više od 200 ljudi koji obožavaju Zdenkove kulinarske postove i fotografije s brojnih putovanja.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kuhanje mu je strast te tome pristupa s puno pažnje, strpljenja i ljubavi. Voli uzimati tuđe recepte, ali ih uvijek prepravi prema svojem ukusu.

- Ja ću uzeti vaš recept pa ću nešto izbaciti, nešto drugo u njega unijeti, i od njega napraviti savršenstvo okusa koje mi odgovara.

Ne ide u restorane

- Ako se kuhanje shvaća kao nešto što se treba odraditi, jelo neće ispasti dobro. Jelo treba isprobavati, posvetiti mu se - kaže Zdenko.

Upravo zbog te ljubavi svoje recepte voli dijeliti s drugima. Godinama je za kulinarski prilog 24sata slao recepte, a svaki je završavao s “Osmislio i isprobao Zdenko Maričić”.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Imao sam prilično uspjeha, rekao bih. Na Coolinarici imam više od 600 recepata, a najviše volim kad mi netko kaže da je iskoristio moj recept i da mu je bilo fino - kaže Zdenko.

Kaže da nikad ne bi otišao u restoran na janjetinu jer si doma to može pripremiti sam, i to onako kako voli. Na pitanje što najradije jede, kao iz topa rekao je sarmu koju mu pripremi supruga, za koju (suprugu) kaže da je najbolja na svijetu, a potom je nastavio nabrajati - janjetinu, gulaš i čušpajze. faširance, grah, pileću juhu...

Počeo uz majku

Kuhati je naučio uz majku koja zbog reume nije mogla dobro baratati kuhinjskim priborom pa su joj Zdenko i njegov brat pomagali.

- Kad je tata otišao u mirovinu, onda se on primio kuhanja kako bi mami pomogao, ali to nije bilo baš bajno. Tad sam sve više ja počeo kuhati - prisjeća se Zdenko. Čim bi u 13 sati završio s poslom u Pošti, dolazio je kući kuhati.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

A u Pošti je Zdenko proveo cijeli radni vijek, čak 41 godinu i tri mjeseca. I ne samo to, njegova je familija, kaže, 160 godina dala za poštu. Njegov je otac bio upravitelj pošte u Branimirovoj, brat je bio šef opće službe u Branimirovoj, a on je počeo na šalteru u Branimirovoj. Tamo je upoznao i suprugu.

'Ona je moja božica'

- Puno je cijelih obitelji tamo radilo, svi su se znali, družili, bili složni. Suprugu sam upoznao kad sam išao u inspekciju u jednu poslovnicu. Poslovnica je bila prazna, a sa stepenica se lagano spuštala moja božica, moja Marijana. U braku smo sretne 52 godine - priča Zdenko sa smiješkom, koji je s Marijanom dobio i dvije kćeri, Miju i Martinu.

Kaže da su oni bili normalna generacija, nikome nije smetalo niti bilo čudno što kuha uglavnom on, a ne supruga.

Foto: Pixsell

- Pa ja jako volim papati, a tko će mi bolje skuhati nego ja? Ipak sarmu, a la vild i kolače radi Marijana, ona će to svaki put pripremiti fantastično - kaže Zdenko te dodaje kako se svi kućanski poslovi moraju pošteno podijeliti i da podjela na muške ili ženske poslove nije u redu niti je potrebna.

- Mi smo bili par s djecom, ona je radila u smjenama i što sam ja trebao, doći doma u jedan i čekati nju da mi skuha? Danas Marijana pegla fine stvari, a ja sve drugo. Nema nikakve frke oko pranja suđa, ona ili ja, svejedno je. Nema muških i ženskih poslova u jednom kvalitetnom braku - kaže.

Harambašići za prijatelje

Njegova starija kći živi u Londonu, a kad joj odu u posjet, opet nastoje sami kuhati.

- U Londonu smo našli nekoliko dućana s našom hranom pa je to stvarno potpuno dostupno - kaže Zdenko. Prijateljima s kojima pije kavu ponekad napravi bučnicu ili harambašiće, njegovo jelo s faširanim mesom koje se zapeče u pećnici.

'Pekar je htio moje muffine'

Dok je jednom putovao kod kćeri avionom, dobio je u avionu neko predjelo u lisnatom tijestu, sa špinatom i sirom. Dopalo mu se pa je odmah po slijetanju kupio lazanje, sir i špinat.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Naredil sam to, nafilal tijesto sa smjesom sira i špinata te zapekao. Međutim, bilo je puno smjese, a premalo tijesta. Onda sam kupio kanelone i njih napunio smjesom, stavio sam i šunku unutra, prelio bešamelom i posuo parmezanom. Svi to sad obožavaju - kaže kulinarski inovator. Kad je čuo za muffine prije nekoliko godina, jako ga je zanimalo oko čega je cijela ta fama. Otišao je kod pekara koji je stvarno dobar u svojem poslu.

- Kupio sam jedan, šest kuna za kolač bilo mi je puno, ali sam htio probati. Onda sam otišao doma i ispekao muffine te mu ih donio da proba. Odmah me je tražio recept. To vam je to, ne možete vi kupiti ono što doma možete sami napraviti - kaže Zdenko.

Kaže da nikad ne planira prestati kuhati jer u tome uživa.

- Pa ja sam mlad, još samo 20 godina do stote - smije se.

Najviše voli bosansku i srpsku kuhinju, indijska mu se ne dopada zbog začina, talijanska mu je u redu za tjesteninu, ali ove su mu dvije kuhinje najbliže, najdraže i najukusnije.

Bakalar po bakinom receptu

Foto: Pixsell

Ponosan je na to kako priprema bakalar po 180 godina starom receptu koji je naslijedio od tate, on od svoje mame, a ona od svoje majke.

- To pripremam za velika obiteljska okupljanja, to su najljepši trenuci - kaže gospodin Zdenko, a nama u 24sata bila je posebna čast uživati u njegovu rižotu, muffinima i prije svega - društvu.

