Kuhanje sa sjemenkama: Ovo su njihove prednosti za zdravlje

Njihova prednost je u tome što u vrlo malim količinama donose puno, od vlakana i proteina do zdravih masti i minerala. Osim što su nutritivno vrijedne, daju poseban okus i teksturu, pa se sve češće nalaze i u slanim i u slatkim receptima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:48 Dašak Pariza u Zagrebu: 'Kuhao sam za Macrona, kuhanje je moj posao, ali je pilotiranje moja najveća strast' | Video: 24sata/pixsell

Svaka vrsta sjemenki donosi nešto drugačije. Chia sjemenke, primjerice, prave su zvijezde zdrave prehrane, prepune su omega-3 masnih kiselina i vlakana te se koriste u pudinzima ili za zgušnjavanje smoothieja.

Lanene sjemenke najčešće se melju i tada postaju još probavljivije, a popularne su i kao zamjena za jaja u veganskom pečenju. Bučine sjemenke, koje mnogi znaju kao pepitas, izvrstan su izvor magnezija i cinka, a pržene su savršen dodatak juhama, salatama ili samo kao grickalica.

Ni suncokretove sjemenke ne treba zanemariti, bogate su vitaminom E, a osim u kruhu i pecivima, mogu se pretvoriti i u ukusan maslac. Sezam je pak nezaobilazan u pekarstvu, ali i azijskim jelima, dok konopljine sjemenke imaju blag orašast okus i jedinstvenu prednost jer su potpuni izvor proteina.

Foto: Fotolia

Kako ih koristiti u prehrani

Sjemenke mogu igrati različite uloge u jelima. U salatama će donijeti hrskavost, u umacima kremastu strukturu, a u paniranju zdraviju alternativu krušnim mrvicama. Jednostavan trik je tostiranje, kratko prženje u suhoj tavi naglašava njihovu aromu i čini ih još ukusnijima.

U salatama su savršen posip, posebice bučine i sezamove sjemenke.

U zdjelama s cjelovitim žitaricama chia ili konopljine sjemenke daju dodatnu dozu proteina.

Ako meso, ribu ili tofu obložite sjemenkama, dobit ćete hrskavu koricu i zanimljiv kontrast tekstura.

Bučine ili suncokretove sjemenke možete ubaciti u pesto ili umake umjesto orašastih plodova.

Nadogradnja omiljenih poslastica

Pečenje je možda i najčešći način na koji koristimo sjemenke. One se odlično slažu s tijestom i desertima, a osim što obogaćuju nutritivnu vrijednost, daju i vizualnu privlačnost.

U kruhu i muffinima sjemenke su klasičan dodatak, bilo da se umijese u tijesto ili pospu po vrhu. Energetske pločice i granole bez njih su nezamislive, jer chia, bučine ili suncokretove sjemenke osiguravaju hranjiv međuobrok.

Foto: 123RF

Posebno je praktično koristiti mljevene lanene sjemenke, osim što mogu djelomično zamijeniti brašno, u veganskim receptima zamjenjuju i jaja. A u kolačima poput keksa ili browniesa, sitne chia ili lanene sjemenke daju laganu hrskavost, a desert ostaje sočan i mekan.

Domaći proizvodi

Sjemenke se lako pretvaraju i u zdrave, domaće alternative kupovnim namazima i mliječnim proizvodima. Suncokretov maslac, primjerice, radi se tako da se tostirane sjemenke izmiksaju s malo ulja i soli dok ne postanu kremaste.

Od bučinih sjemenki može se dobiti aromatično biljno mlijeko, dovoljno ih je namočiti, izmiksati s vodom i zasladiti po želji. Još jednostavnija je priprema mlijeka od konopljinih sjemenki, koje ne treba ni namakati, dovoljno ih je izmiksati i procijediti.

Savjeti za upotrebu

Da bi sjemenke dugo zadržale svježinu, važno ih je pravilno skladištiti. Zbog visokog udjela ulja, sklone su kvarenju pa ih je najbolje držati u dobro zatvorenim posudama na hladnom i tamnom mjestu. Za dulje čuvanje preporučuje se hladnjak ili zamrzivač. Osim toga, imajte na umu da se gotovo svako jelo može obogatiti jednostavnim posipom, od jutarnje zobene kaše i jogurta, preko pečenog povrća, do domaćih peciva.

Foto: 123RF

Od chia pudinga do kruha sa sezamom, od domaćeg mlijeka do energetskih pločica, mogućnosti su gotovo beskrajne. Ako još niste, vrijeme je da sjemenke uvrstite u svoju svakodnevnu rutinu i otkrijete kako malo može donijeti puno, i u zdravlju i u okusu.