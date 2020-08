Kuhari otkrili česte greške koje radimo dok kuhamo kod kuće

Stručnjaci su nabrojali najčešće greške koje rade kuhari amateri dok kuhaju kod kuće te su objasnili koja je razlika ako se stvari rade na 'pravi' i 'krivi' način

<h2>1. Ne koristite oštar nož</h2><p>- Oštri noževi su obavezni. Često se kuhari amateri boje jako oštrih noževa, ali zapravo su tupi oni koji mogu uzrokovati najviše štete. Uložite u dobar nož i kvalitetno ga oštrite kada je potrebno. To će vam unaprijediti kuhanje, a i više ćete uživati u njemu - rekla je Karen Akunowicz, vlasnica i glavna kuharica restorana Fox & the Knife u Bostonu.</p><h2>2. Koristite stare, suhe začine radije nego svježe</h2><p>- Kada je god moguće koristite svježe začine, jer ništa ne dodaje okus jelu kao oni. Prstohvat svježih začina može potpuno promijeniti jelo. Ako ipak koristite suhe začine, pazite da ih redovno obnavljate. Origano koji je godinama na vašoj polici neće nikako pomoći jelu - savjetuje Karen Akunowicz.</p><h2>3. Dodajete začine samo na kraju</h2><p>- Često, kuhari amateri ne začine svoje jelo sve do samog kraja kuhanja. Stavljati sol i papar u jelo tijekom kuhanja je najbolji savjet koji mogu dati. Isto to radite i sa drugim začinima i biljem pa ćete jelo dići na jednu sasvim novu razinu - kaže Akunowicz.</p><h2>4. Oslanjanje na već pripremljene namirnice</h2><p>- Kupovanje svježih namirnica je iznimno važno. Puno ljudi misli da je bolje uzeti već pripremljene namirnice, ali ja vjerujem da je kupovanje namirnica u sirovom obliku jedini način na koji možete biti sigurni da kupuje svježe proizvode. Potrebno je malo više vremena, ali na kraju se isplati - govori chef Michael Glazier, glavni kuhar u restoranu A'Vert Brasserie u Connecticutu.</p><h2>5. Kada prepečete meso i ne ostavite ga da odstoji</h2><p>- Mnogi stave piletinu na roštilj i ne skidaju je dok ne postane zagoreni kaos. Kupite dobar kuhinjski termometar i tada ćete uvijek znati koje temperature je meso koje pripremate. I uvijek pustite meso da odstoji barem 10 minuta nakon što ste ga ispekli - savjetuje Glazier.</p><h2>6. Ne pratite doslovno recept, pogotovo kod kolača</h2><p>- Česta greška koju kuhari amateri rade kod pripreme kolača je da preskaču korake, primjerice kada stavite kolačiće u pećnicu prije nego ste ju prethodno zagrijali. Doslovno praćenje recepta u pripremi kolača je imperativ i ključ uspjeha - kaže chef specijaliziran za slastice, Rabii Saber iz Four Seasonsa u Disney Worldu u Orlandu.</p><h2>7. Koristite namirnice sobne temperature dok radite koricu na piti</h2><p>- Kako biste napravili super pahuljastu, kremastu koru pite bez dodavanja masti, pazite da vam maslac i voda budu jako hladni. Volim narezati maslac, a zatim ga ugurati u zamrzivač na 15 minuta prije nego što ga umiješam u brašno. U vodu možete staviti kockice leda - savjetuje Maya-Camille Broussard, vlasnica restorana Justice of the Pies iz Chicaga.</p>