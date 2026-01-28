Kupila dva ista kauča, a dobila različite! Trgovina tvrdi da su isti, a što vi vidite?

Kako je razočarana žena ispričala na društvenim mrežama, naručila je dva kauča iz salona SCS u istoj nijansi – hladnoj sivoj boji. Nakon što je strpljivo čekala isporuku, uslijedio je šok. Iako su na prvi pogled, dok su bile postavljene uz različite zidove, djelovale gotovo jednako, problem je postao očit kada ih je spojila jednu uz drugu – jedna sofa bila je vidno svjetlija od druge.



POGLEDAJ VIDEO:



Pokretanje videa... 01:48

- SCS tvrdi da su ove sofe iste boje. Čak i slijep čovjek može vidjeti da nisu - napisala je ogorčeno uz objavu fotografija.

Žena tvrdi da je prošlo već tri mjeseca od isporuke, a da problem još nije riješen. Istaknula je kako je do sada bila strpljiva, ali da joj je sada dosta. Tri mjeseca sam bila mirna, ali sada je ovo otvoreni rat. Dosta mi je - poručila je.

U komentarima joj se javila i jedna korisnica koja je tvrdila da je na rješavanje sličnog problema čekala čak dvije godine. Autorica videa na to je reagirala burno, poručivši kako nema namjeru čekati toliko dugo jer je već izgubila previše vremena i živaca.

Foto: TikTok/@sunshinetoday987

Posebno ju je razljutila činjenica da su sofe kupljene zajedno, u isto vrijeme, zbog čega, prema njezinom mišljenju, ne postoji nikakav opravdan razlog da se razlikuju u boji.

Video je ubrzo postao viralan na TikToku, gdje je na njezinom profilu prikupio više od 220 tisuća pregleda i oko 1.700 lajkova. U komentarima su se poveli žustri razgovori, a mišljenja su bila podijeljena.

Foto: TikTok/@sunshinetoday987

Dok su mnogi tvrdili da je razlika u boji očita, javio se i jedan korisnik koji je naveo da je radio u SCS-u te da je svjedočio sličnom slučaju. Prema njegovim riječima, nakon što su stare sofe iznesene van na dnevno svjetlo, pokazalo se da su zapravo potpuno iste boje, a razlika je nastajala zbog unutarnje rasvjete i sjena u prostoru.

- Ako ste u nedoumici, iznesite ih van na dnevno svjetlo, tada ćete biti sigurni - savjetovao je.

Međutim, vlasnica sofa nije prihvatila to objašnjenje. Tvrdi da su sofe već mijenjane i okretane te da razlika ostaje ista.

- Nije do svjetla. Jedna ima crno-sive nijanse, druga bež-sive. To su dvije potpuno različite boje - odgovorila je.

Drugi su se složili s njom, ističući da izgleda kao da su oba kauča izrađena od tkanine s različitih rola.

- Moj suprug je daltonist, a čak i on vidi da su različite - napisao je jedan komentator.

Slučaj je još jednom otvorio pitanje kontrole kvalitete u proizvodnji namještaja, ali i utjecaja rasvjete i prostora na percepciju boja. Dok se rasprava na društvenim mrežama nastavlja, vlasnica sofa poručuje da od rješenja neće odustati.

