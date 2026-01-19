TikTok kuhinjski trikovi koji će vam uštedjeti vrijeme i trud

Planiranje obroka često se pretvara u kompromis između želje za domaćom hranom i nedostatka vremena za pripremu od samog početka. Ubrzani ritam života mnogima ostavlja malo prostora za kuhanje, pa se sve češće poseže za praktičnim rješenjima. Društvene mreže, osobito TikTok, postale su bogat izvor kulinarskih ideja, a neki od viralnih trikova pokazali su se iznenađujuće korisnima i našli svoje mjesto u svakodnevnoj kuhinji, piše Food & Wine.

Usitnjavanje pečenog pileta u vrećici

Kupnja gotovog pečenog pileta znatno skraćuje vrijeme pripreme obroka, no proces se može dodatno pojednostaviti. Umjesto klasičnog rezanja mesa, korisnici predlažu da se cijelo pile stavi u veliku plastičnu vrećicu sa zatvaračem. Nakon istiskivanja zraka i zatvaranja vrećice, pile se pritišće i valja po radnoj površini. Na taj se način meso brzo odvaja od kostiju, pa ga je potom potrebno samo prebaciti u zdjelu i ukloniti kosti. Ova metoda ne samo da štedi vrijeme, već omogućuje i maksimalno iskorištavanje mesa.

Salata od jaja bez guljenja ljuske

Salata od jaja omiljen je i zasitan obrok, no guljenje većeg broja tvrdo kuhanih jaja često oduzima puno vremena. TikTok je i u ovom slučaju ponudio praktično rješenje koje u potpunosti uklanja potrebu za guljenjem. Umjesto kuhanja jaja u ljusci, trik se sastoji u njihovom pečenju bez ljuske.

Jaja se razbiju u dobro namašćenu vatrostalnu posudu, poput kalupa za pečenje, a zatim se ona stavi u veću posudu ispunjenu vodom kako bi se stvorila vodena kupelj. Ovakav način pripreme osigurava nježniju i ujednačeniju teksturu. Nakon pečenja, kada se jaja stvrdnu, dobivena masa se jednostavno izvadi i nasjecka, spremna za pripremu salate — brzo, čisto i bez dodatnog nereda.

Brzo uklanjanje srca iz iceberg salate

Iako ovaj trik štedi tek nekoliko sekundi, u užurbanoj pripremi obroka svaka je ušteda vremena dobrodošla. Riječ je o tehnici koja nije nova, ali je zahvaljujući društvenim mrežama ponovno stekla popularnost — i to s dobrim razlogom, jer je iznimno učinkovita.

Glavicu iceberg salate potrebno je čvrsto udariti o tvrdu radnu površinu, s korijenom okrenutim prema dolje. Nakon toga, srce salate može se jednostavno izvaditi rukom, bez noža i dodatnog rezanja, ostavljajući listove spremne za daljnju upotrebu.

Priprema i zamrzavanje sjeckanog češnjaka

Ovaj praktičan trik omogućuje da u svakom trenutku imate pri ruci sjeckani češnjak, bez ponavljanog guljenja i rezanja tijekom pripreme jela. Potrebno je oguliti veću količinu češnjeva češnjaka i usitniti ih u multipraktiku dok se ne dobije ujednačena smjesa.

Dobivenu masu zatim treba prebaciti u veliku plastičnu vrećicu, istisnuti višak zraka i spljoštiti je u tanak, ravnomjeran sloj. Uz pomoć štapića za jelo ili tupe strane noža u češnjaku se utisnu linije koje tvore mrežu manjih kvadrata. Vrećica se potom sprema u zamrzivač, a po potrebi se jednostavno odlomi jedna „kockica“, spremna za upotrebu.

@alissanguyen_ How to have freshly minced garlic 24/7! @Ziploc ♬ original sound - Alissa Nguyen Višenamjensko kuhalo za rižu Kuhalo za rižu može poslužiti za mnogo više od same pripreme riže. Na TikToku se može pronaći niz recepata koji ovaj praktični uređaj koriste za pripremu cjelovitih obroka u jednom loncu, prema principu „postavi i zaboravi“. Većina takvih recepata lako se prilagođava, pa se umjesto svježeg povrća bez problema može koristiti i smrznuto. Dok se obrok priprema, oslobađa se vrijeme za druge obaveze, a posluživanje izravno iz posude kuhala dodatno smanjuje količinu posuđa koje je potrebno oprati. #easymeal #onepotmeal ♬ original sound - Kylie Sakaida @nutritionbykylie Episode 7 of realistic nutrition tips Rice cooker meals are some of my fave meals since they can be so delicious yet require minimal effort 😌 Recipe: - Rinse 1 cup of rice until it runs clear and add 1 cup of water - Add 1/2 cup diced carrots, 2 sliced baby bok choy, 1/2 cup frozen edamame, 1/2 block of diced firm tofu - Mix together 2 tbsp soy sauce, 1 tbsp dark soy sauce, 1 tbsp shaoxing wine, 1 tbsp sesame oil, 1 inch grated ginger, 1 minced garlic clove, and 1/2 tbsp sugar - Drizzle over food - Cover with lid and turn on rice cooker - Once cooked, mix everything together #ricecookermeal