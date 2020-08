L. Vuitton u Pekingu u kolovozu zaradio oko 150 milijuna kuna

Francuski luksuzni brend ima odlične rezultate jer Kinezi su se vratili jednom od omiljenih hobija, kupovanju skupih torbica te je objavio da će zarada u kolovozu biti više od očekivane

<p>Kao i svi brendovi, i Louis Vuitton je smanjio zaradu posljednjih mjeseci, no kolovoz za njih znači i kraj loše poslovne situacije jer zarada od posljednjih nekoliko tjedana raste do čak oko 150 milijuna kuna.</p><p>Radi se o samo jednom dućanu i to onome u Pekingu, u Shanghai Plazi 66, koji je najveći njihov dućan u Kini.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nakit inspiriran Hendrix mostom u Zagrebu potpisuje umjetnik Adriano Nokaj</strong></p><p>Brend je posljednje vrijeme ujedno aktivirao događanja, imali su putujuću reviju za proljeće 2021. te su pojačali online prisutnost na tom području.</p><p>Biznisu je pomoglo i obilježavanje kineske inačice Valentinova, odnosno festivala Qixi, koji obilježavaju 25. kolovoza. Osim toga, ekonomija Kine dobro se oporavlja, objavio je <a href="https://jingdaily.com/louis-vuittons-top-flagship-in-china-wins-record-breaking-sales/">Jing Daily.</a></p>