VAU! Ja sam prvi dr. pas dječje bolnice: Labradorica u Klaićevoj uveseljava dječicu na onkologiji

Od prošlog tjedna terapijskom timu našeg Zavoda za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju "Dr. Mladen Ćepulić" pridružila se nova četveronožna djelatnica - terapijski pas Katka. U proteklih nekoliko mjeseci Katka je prolazila opsežno školovanje i obučavanje u Centru Silver kako bi pri dolasku na Zavod bila posve spremna za rad s djecom i mladima. U posljednjim tjednima edukacije, instruktorima se pridružio i radni terapeut našeg Zavoda, Mihael Cerovečki, koji je odlučno preuzeo ulogu skrbnika i voditelja terapijskog psa. Koliko sreće i uzbuđenja je prošlog ponedjeljka Katka izazvala na licima naših malenih pacijenata teško je opisati. Prvi radni tjedan je protekao kroz sviranje klavijature, učenje novih trikova bacanja kocke i pratnju djece pri odlasku na radioterapiju. Veselimo se i svim novim terapijskim metodama kojima će Katka obogatiti rad na našem Zavodu, objavljeno je na Facebook profilu Dječje bolnice Zagreb - Klaićeva.

POGLEDAJTE VIDEO: Labrador u čizmama postao je zvijezda društvenih mreža

Pokretanje videa... 00:58 On je Rio, labrador u čizmama, ljubitelj ljudi i pasa, ali i nova zvijezda društvenih mreža | Video: 24sata/Instagram

Objava je izazvala veliki broj simpatičnih i razdraganih reakcija pratitelja, među kojima su i neki koji Katku poznaju od ranije. Jedna od objava koja je privukla najviše pozornosti je fotografija Katke kao štenca, koju je uz dirljive riječi objavila žena kod koje je, očito, Katka odrastala u procesu socijalizacije. A neki su Katku već vidjeli na djelu.

- Vidjeli smo je prošlog utorka na odjelu! To je nešto dugo očekivano i najljepše što se moglo dogoditi! Razveseli odraslog čovjeka, a kako ne bi dijete! A vesela srca djece na odjelu su pola zdravlja! Sretno malena - stoji u emotivnoj objavi.

Foto: Facebook

Labradorica Katka na novom radnom mjestu

U Centru za rehabilitaciju Silver, iz kojeg Katka dolazi, kažu da je, kao i svi njihovi psi, najprije prošla program socijalizacije. Potom je došla u centar na školovanje,gdje treba dokazati da zadovoljava uvjete za psa pomagača. Posebne karakteristike terapijskog psa koje se traže kad je riječ o psu koji će raditi u ustanovi sa grupom korisnika su mir, stabilnost, to da ne reagira na na vanjske utjecaje, poput buke, gužve, druge pse i slično. Također, pas mora biti dobar u kontaktu s čovjekom koji ima određeni hendikep, ili - kao što je u ovom slučaju riječ - mora biti dobar u kontaktu s djecom. Ako zadovolji sve ove karakteristike i potvrdi se tijekom 3 do 4 mjeseca školovanja, pas može biti upućen u ustanovu u kojoj će raditi s grupom korisnika, kažu u Centru.

U opisu radnog mjesta psa pomagača nalazi se puno obaveza koje djeci mogu biti velika pomoć, od toga da bude potpora djeci koja još ne hodaju stabilno, dok ustaju i rade prve korake, zatim da bude strpljiv u vraćanju loptica koje djeca bacaju, da ih nadgleda, zabavlja i potiče u pranju zubića, pomaže im u otvaranju i zatvaranju vrata, te da sudjeluje u raznim igrama (dječji pikado, bacanje kockica i slično). U opisu Katkinog posla je i sudjelovanje u,poligonskim igrama, pratnja djece na radioterapiju, stimuliranje djece na uzimanje lijekova koje trebaju popiti, kao i poticanje djece da jedu.

Foto: Facebook

Vjeran pogled upućen djeci koja se liječe u Zavodu za onkologiju

Inače, uz psa pomagača, obuku u Centru Silver prolazi i stručni voditelj ustanove koji će preuzeti brigu i raditi sa psom, što može biti radni terapeut, fizioterapeut, logoped, psiholog i slično. Kandidat za voditelja terapijskog psa prolazi timsku procjenu i savjetodavni razgovor s voditeljem terapijskog psa, kako bi se dobila slika o ustanovi u kojoj voditelj radi, profilima korisnika ustanove poslu koji obavlja te motivaciji za uključivanje u rad sa psom.

Radni instruktor za pse pomagače potom uvodi test psa i budućeg voditelja u samom Centru Silver, a onda i u u vlastitom domu, odnosno ustanovi u kojoj će pas boraviti, kako bi se procijenilo odgovaraju li ti uvjeti i okruženje tome da pas boravi u prostoru. Pritom se posebno prate reakcije između djeteta i psa, a uključena je i praktična procjena budućeg voditelja u komunikaciji,vođenju i općenito interakciji s terapijskim psom.

Ako se pokaže da kandidat za voditelja zadovoljava uvjete i uvjeti smještaja su u redu, rezultati procjene su temelj za odabir terapijskog psa, koji po svojim karakteristikama, kako temperamentom, tako i radnim osobinama,najviše odgovara tom kandidatu. Nakon odabira, još se jednom provjerava kako izabrani pas funkcionira u ustanovi i kandidat za voditelja pristupa obuci. Jedan dio obuke odradit će sa psom u Centru Silver, drugi u domu korisnika, a treći u ustanovi.

Obuka u centru traje 5 do 10 dana, nakon čega pas odlazi u dom voditelja, gdje se privikava na život u domu, a nakon tjedan dana i na svoje 'radno mjesto'. Iduća tri tjedna traje rad uz mentorstvo instruktora, a nakon toga voditelj psa prolazi završni ispit, u radu s korisnicima u ustanovi i pred komisijom centra.

Vrijedi podsjetiti da Katka nije prvi pas koji je "ušao" u neki veliki sustav u kojem pomaže grupi korisnika.

Zagreb: Štićenike doma Remete posjetom razveselili psi iz Centra za rehabilitaciju - Silver | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Volonterka Iva i labrador Poco bili su rado viđeni gosti u domu za starije i nemoćne u Remetama

Naime, još u prosincu 2021. godine pisali smo o bijelom labradoru po imenu Poco i njegovu prijatelju Jagu (ili Jandu), koji su se pripremali za rad u grupama tako da su s volonterima dolazili u posjet Domu za starije i nemoćne u Remetama. Za spomenuti dvojac bio je to dio programa obuke u kojoj uče kako se ponašati u svim situacijama, pa tako i u prisustvu starijih i nemoćnih osoba. Štićenici doma bili su oduševljeni posjetiteljima, koji su ih uveseljavali svakoga petka, a silno su razveselili i djelatnike doma, koji su primijetili da su štićenici petkom puno uzbuđeniji i radosniji te da druženje sa psima pridonosi njihovoj vitalnosti.

Zasluge za suradnju s Centrom Silver u tom domu imala je socijalna radnica Marija Jurčević, koja je inicijativu pokrenula nakon sjajnog iskustva sa psima koji su radili s djecom OŠ Poliklinike Suvag, gdje je radila prije nego što je došla u dom za starije. Istaknula je kako se kod te djece nerijetko bilježio veliki napredak u terapiji nakon što bi počela raditi sa psom.

Inače, Centar za rehabilitaciju Silver drži isključivo labradore i retrivere jer su to psi koji su jako vezani za ljude i jako vole njihovo društvo. Njih je dosta lako nagrađivati i socijalizirati kroz hranu.

- Motivira ih hrana i na taj način najlakše i najbrže uče, a poanta je da uče isključivo kroz pozitivno iskustvo. Nikada nema nikakvog kažnjavanja niti sankcioniranja - zaključila je volonterka Iva.

Volonteri za socijalizaciju pasa uvijek su dobro došli!

Svi oni koji žele postati volonteri u socijalizaciji pasa pomagača i vjeruju da imaju za to uvjete mogu se javiti u Centar Silver. Osim ljubavi i vremena koje ćete posvetiti psu, nije potrebno puno više. Udruga osigurava stručnu podršku tijekom cijeloga programa, financira prehranu i opremu te veterinarsku skrb za psa. Socijalizator preuzima štene u dobi od šest do osam tjedana i kod njega je do dobi od oko godinu dana.