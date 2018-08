Lagana prehrana: Bolji izbor je Light nego originalna verzija...

Usporedili smo proizvode kojima na deklaraciji stoji naziv “light” s originalnom verzijom istog proizvoda. Light proizvodi prvenstveno sadrže manje količine masti ili šećera u odnosu na originalni proizvod.

To ne iznenađuje jer se prekomjerna konzumacija masti i šećera povezuje s povećanim rizikom od razvoja debljine, dijabetesa te bolesti srca i krvnih žila. Ipak, i masti i šećer neophodni su za normalno funkcioniranje organizma pa ih zbog toga ne bismo trebali potpuno izbaciti iz hrane. Preporuka je konzumirati ne više od 70 grama masti, odnosno 20 grama zasićenih masti dnevno, te ne više od oko 30 grama šećera, što bi bilo oko šest čajnih žličica.

Prema Pravilniku, light ili lagani proizvodi mogu se stavljati na tržište samo ako to smanjenje količine iznosi najmanje 30 posto u odnosu na slične proizvode, osim za mikronutrijente za koje je prihvatljiva i razlika od 10 posto u referentnim vrijednostima. Isto vrijedi za sol kod koje je prihvatljiva razlika od 25 posto.

Na primjer, proizvodi bez šećera ili sa smanjenom količinom šećera sadrže umjetna sladila koja imaju nisku ili uopće nemaju energetsku vrijednost pa je tako sadržaj kalorija koji unosimo konzumacijom ovakvih proizvoda manji. Isto tako, umjetna sladila ne podižu razinu šećera u krvi, kao što je to, naravno, slučaj sa šećerom pa ne predstavljaju rizik od razvoja šećerne bolesti.

Sladila koja se najčešće koriste su acesulfam K, aspartam, saharin u kombinaciji s ciklamatom, sorbitol, stevija... Iako ih se povezuje s povećanim rizikom od razvoja karcinoma, to nije dokazano istraživanjima. Zbog toga su ova sladila dopuštena za uporabu u zemljama EU. Neka od ovih sladila mogu djelovati laksativno pa ipak ne bismo trebali pretjerivati s količinom.

Inače, kako bi se zadržala svojstva originalnog proizvoda, kao što je okus, light proizvodima se smanjuje udio jednog nutrijenta, ali se taj manjak često nadoknađuje dodatkom drugog.

Na primjer, jogurti s manjom količinom masti često sadrže veće količine šećera za bolji okus. Većina proizvoda koje smo analizirali pak ne razlikuje se previše od svoje originalne verzije, osim u odnosu na sastojak kojemu je smanjena količina. Tako nije kod sojina mlijeka, majoneze i krem sira. U našem slučaju, to su šećer i masti. Budući da light proizvodi imaju i manje kalorija, mogli bismo ih preporučiti kao bolju opciju.

Za našu analizu uzeli smo proizvode koji su deklarirani kao light, no na tržištu je još puno proizvoda koji nemaju taj naziv, no iz imena bi se moglo pretpostaviti da su laganiji. Na primjer, salame se zovu slim i na njima piše da imaju malo masnoće. Kod pojedinih mliječnih proizvoda, kao što su kisela vrhnja i vrhnja za kuhanje, na manje masnom ne piše light, nego je na oba izražen postotak mliječne masti. Jedino je na manje masnom Dukatovu vrhnju za kuhanje naziv “lagano”.

Prijašnjih godina u prodavaonicama je bilo puno više proizvoda naziva light, kao što su voćni sirupi. Imali su umjetno sladilo umjesto šećera, no ovih dana ih nismo pronašli. Kod gaziranih napitaka često piše da su bez šećera, no ovog puta analizirali smo samo one na kojima je izričito pisalo “light”. Light proizvodi često imaju jednaku cijenu kao i obični.

No light pakiranje mesa skuplje je od običnog 3,50 kuna, odnosno 6,48 kuna je skuplji kilogram. To light mljeveno miješano meso crvenije je od onog običnog gdje se vidi dosta bijelog, odnosno masnoće. No ima i nekih light proizvoda koji su jeftiniji nego obični.

Jedan od light proizvoda koje smo pronašli u prodavaonicama je Studena limun, no nije bilo takve obične. Light je jer ne sadrži šećer, nego sladilo sukralozu koja ima neznatnu energetsku vrijednost te ne podiže razinu glukoze u krvi, kao što bi to bio slučaj da je sa šećerom.

- Studena Light limun lagana je voda i niske je energetske vrijednosti. Smanjen je udio šećera, kako je i vidljivo na samoj etiketi proizvoda. Ima samo dvije kalorije na sto mililitara, dok klasične vode s okusom imaju u prosjeku oko 15 kalorija na sto mililitara - pojasnili su nam iz Radenske, koja je sad vlasnik Studene.

Malo manje masnoće

Zrnati sir – light verzija sadrži 38 posto manje masti u odnosu na originalnu verziju. U originalnom je 4,5 grama, a u light 2,4 grama masti. Po drugome se ne razlikuju. Budući da količina masti nije velika u originalnom proizvodu, u principu nema previše razlike. Light ima 77 kalorija, a original ima samo 21 kaloriju više, odnosno 98.

6,99 kuna/6,99 kuna

200 grama/200 grama

Nema masti, ima dodatke

Cream cheese, svježi sir – light verzija ima 90 posto manje masti i praktički ne sadrži mast, ima je samo 0,2 grama u 100 grama proizvoda. No light sadrži nešto više šećera i bjelančevina. Light verzija isto tako sadrži zgušnjivače kojih nema u originalnoj verziji, a koji mogu djelovati laksativno, pa treba pripaziti koliko se jede.

7,29 kuna/7,29 kuna

200 grama/200 grama

Ima više bjelančevina

Mljeveno meso - gotovo je identičan sastav, oba sadrže juneće i svinjsko meso u istim količinama, ali light verzija sadrži 50 posto manje ukupne masti i zasićenih masti. Količina ugljikohidrata i soli je jednaka, no zbog manje masnoće u lightu ima više bjelančevina.

23,49 kuna/26,99 kuna

540 grama/540 grama

Voćni ili obični šećer

Džem, namaz od šipka – light verzija sadrži fruktozu u usporedbi s originalnom u kojoj je saharoza, odnosno šećer. Light ima manje šećera, a zbog toga i manje kalorija. Sličan je sastav oba proizvoda. No originalni se zove džem, a kako light nema šećer - zove se voćni namaz.

29,99 kuna/27,99 kuna

375 grama/340 grama

Upola manje masti

Mozzarella – razlikuju se po udjelu masti. U light verziji ima 50 posto manje nego u običnoj što je zbog sadržaja masti u mlijeku koje se koristi pri proizvodnji. Ostali sastojci su jednaki, osim što light sadrži 0,5 grama manje šećera u odnosu na originalnu verziju mozzarelle.

6,49 kuna/6,49 kuna

125 grama/125 grama

Upola manje kalorija

Margo – u Margu Nova udio masti je 50 posto, a u light 25 posto. Osim što light, uz suncokretovo, ima i repičino ulje, koje je bogato omega-3 masnim kiselinama, nema razlika u sastavu ta dva proizvoda. Oba imaju i palminu te kokosovu mast. Light ima upola manje kalorija.

6,99 kuna/5,99 kuna

250 grama/250 grama

Kalcija ima jednako

Tekući jogurt – light ima 90 posto manje masti zbog obranog mlijeka koje se koristi u proizvodnji jogurta. Ostali sastojci ne razlikuju se između ova dva proizvoda, a jednaka je i količina kalcija. Sto grama običnog jogurta ima 57 kalorija, a ista količina onoga light 38 kalorija.

11,99 kuna/11,99 kuna

kilogram/kilogram

Manje mliječne masti

Svježe mlijeko – light verzija mlijeka sadrži nešto više od 50 posto manje masti. U običnom je 3,2 posto mliječne masti, a u onom light 1,5 posto. Light mlijeku su dodani vitamini A, D3 i E, koji nisu dodani u originalnoj verziji, odnosno masnijem mlijeku.

7,09 kuna/7,09 kuna

litra/litra

Bez šećera i kalorija

Cola – običan i light napitak razlikuju se po udjelu šećera. Light umjesto šećera ima umjetna sladila, ciklamat, acesulfam K i aspartam. Nema šećera pa sto mililitara light napitka ima samo jednu kaloriju. Po ostalim sastojcima su oba gazirana napitka jednaka.

7,99 kuna/5,99 kuna

2 litre/2 litre

Dodana aroma

Alpro napitak od soje – light napitak ima 33 posto manje masti i nešto manje šećera, ali ima nešto više soli nego obična verzija sojina napitka. Uz to, light napitak ima duplo manje soje te je dodana aroma koje nema u originalnom proizvodu.

17,99 kuna/17,99 kuna

litra/litra

Obje od svinjetine

Salama – light ima 20 posto manje ukupne masti i zasićenih masti što je manje od preporučenih 30 posto iz Pravilnika. Inače su gotovo identične po sastavu. Light verzija salame ima istu količinu svinjskog mesa, samo što je sa smanjenom količinom masti.

12,99 kuna/8,89 kuna

200 grama/100 grama

Više šećera i soli

Majoneza – light majoneza ima 50 posto manje masti od one obične, ali ima više šećera i soli, a manje bjelančevina. Iako je light majoneza na prvi pogled jeftinija, u manjem je pakiranju pa je zapravo po kilogramu skuplja 3,58 kuna od one obične i masnije verzije.

13,99 kuna/12,49 kuna

263 grama/220 grama

Umjetna sladila

Cedevita – light mjesto šećera ima sladila, ciklamat, saharin i sorbitol. Nema šećera, ali ipak ima ugljikohidrata pa na 10 grama praška (što je za čašu pića) ima 23 kalorije. No ipak je to manje od one sa šećerom koja ima 65. Ostali sastojci oba napitka su slični.

12,39 kuna/15,49 kuna

200 grama/180 grama

Štetno ulje u običnim

Digestive keksi – light imaju 30 posto manje masti te sadrže suncokretovo ulje bogato dobrim nezasićenim masnim kiselinama, dok originalna verzija sadrži palmino ulje bogato štetnim zasićenim masnim kiselinama. Ostali sastojci nisu pretjerano različiti.

12,99 kuna/12,99 kuna

250 grama/250 grama