Vitamini i minerali koje katkad treba dodatno uzeti, evo zašto

Vitamin D

Stručnjaci kažu kako se ovaj vitamin obično dobiva izlaganjem suncu te da ga je teško apsorbirati iz hrane.

- Odjel za zdravstvo preporučuje da svi odrasli, uključujući trudnice i dojilje, te djeca starija od godine dana trebaju uzimati dnevni dodatak koji sadrži 10 mg vitamina D, posebno tijekom jesenskih i zimskih mjeseci - objasnila je Helen Bond, prehrambena savjetnica, a prenosi Independent.

Dodala je kako bi ljudi tamnije boje kože i oni stariji od 65 godina trebali uzimati taj dodatak prehrani tijekom cijele godine, budući da te skupine češće pate od nedostatka vitamina D.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Željezo

Ovo je posebno važno za mlade žene s obilnim menstrualnim ciklusima te vegane i vegetarijance.

Helen Bond se pozvala na istraživanje koje je objavio The National Diet and Nutrition Survey (NDNS) u kojemu stoji da 27 posto žena ima niske količine željeza, a ta brojka se povećava kod onih jako mladih djevojaka u dobi od 11 do 18 godina - kod njih su pronašli nedostatak ovog važnog minerala u 54 posto slučajeva.

Nedostatak željeza može dovesti do anemije, a to vodi kroničnom umoru, kratkom dahu, blijedoj boji kože, slabi imunološki sustav...

Foto: Dreamstime

Vitamin B12

Ovaj vitamin bi dodatno trebali uzimati ljudi koji slijede veganski način prehrane, odnosno u organizam ne unose ništa životinjskog podrijetla, a vitamin B12 nalazi se pretežno u takvoj hrani, posebno u crvenom mesu.

- Ovaj vitamin je važan za zdravi živčani i imunološki sustav i potreban je za stvaranje crvenih krvnih zrnaca - objasnila je Helen Bond.

Foto: Dreamstime

Kalcij

Bogat izvor ovog minerala su mliječni proizvodi i lisnato povrće, no preporuka je uzimati ga dodatno u slučajevima problema s mineralnom gustoćom kostiju, budući da je kalcij presudan za zdravlje kostiju, smatra dr. Priya Tew.

Niska razina kalcija u krvi, poznata kao hipokalcemija, može se manifestirati simptomima poput grčeva u mišićima, grčevima u želucu, a u težim slučajevima i konvulzijama.

Foto: Dreamstime

Vitamini A i D

- Odjel za zdravstvo preporučuje da sva djeca u dobi od šest mjeseci do pet godina, koja uzimaju manje od 500 ml hrane za dojenčad (Formule) ili tek uče jesti raznovrsnu hranu i zapravo ne jedu kako treba, morala bi dnevno dobiti kapi sa vitaminima A, C i D - kaže Helen Bond.

Dodaje da vitaminske kapi za djecu pomažu u sprječavanju nedostatka važnih vitamina i doprinose normalnom razvoju te zdravlju djeteta.

Foto: dreamstime

Folna kiselina

To je zapravo vitamin B skupine koji je posebno važan trudnicama.

- Sve žene koje planiraju imati dijete trebale bi uzimati dopunu folne kiseline, kao i svaka trudnica so 12. tjedna trudnoće - objašnjava nutricionistica Rhiannon Lambert.

Dodala je kako je folna kiselina važna u prevenciji oštećenja neuralne cijevi fetusa u trudnoći.

NAPOMENA! Vitamine i minerale ne bi trebalo olako shvatiti i piti ih bez potrebe. Najbolje bi bilo najprije utvrditi koji u tijelu nedostaju, pa tek onda posegnuti za dodacima prehrani.