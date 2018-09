Lako spremanje: Pet zadataka svaki dan za čist i uredan stan

Dom možete očistiti u samo deset minuta dnevno, tvrdi Becky Rapinchuk, autorica knjige “Simply Clean: The Proven Method for Keeping Your Home Organized, Clean, and Beautiful in Just 10 Minutes a Day”.

- Čišćenje može biti opuštajuće i zabavno. Iako je normalno prezirati poslove koji se stalno iznova ponavljaju, trebate samo osmisliti plan koji će funkcionirati za vas – ističe autorica te dodaje kako se i načini održavanja doma čistim uče tijekom života. Ona je razvila metodu koja se sastoji od nekoliko zadataka svakoga dana, koji će nakon nekoliko tjedana prijeći u naviku te ćete ih odrađivati automatski. Predlaže da započnete s pet osnovnih dnevnih zadataka.

Foto: Promo

- Pospremite krevet čim ustanete. Ako imate djecu, isto naučite i njih te nemojte popravljati njihov posao nakon što ga završe - navodi. Drugi zadatak je da prebrišete podove i usišete tepihe kad god je to potrebno, a osobito ako imate kućne ljubimce koji se linjaju. Zatim prebrišite i sve površine koje svakodnevno koristite, poput blagovaonskog stola te kuhinjske ploče.

- Prebrišite i umivaonik u kojem mogu ostati mrlje od paste za zube. Rublje perite što češće kako se ne bi nakupljalo, osobito ako živite s više članova obitelji - navodi.

Posljednji je dnevni zadatak bacanje smeća.

- Kad pregledate poštu od tog dana, odmah je reciklirajte. Nakon što pojedete nešto, odmah bacite omot jer se otpad vrlo brzo nakupi pa je lakše svaki dan napraviti malo posla kako se ne biste zatrpali. Isto tražite i od ostalih članova obitelji. Odredite svemu mjesto u svom domu i ubrzo će blistati - kaže.