Većina Konzum prodavaonica će za Badnjak raditi do 17 sati, a neke do 14 ili 15 sati, tako da je najbolje da provjerite ovdje kako radi trgovina u vašoj blizini. Sve Konzum trgovine neće raditi niti na Božić 25.12. niti 26.12.

Spar i Interspar trgovine će na Badnjak raditi do 16 sati, neće raditi za Božić, dok će 26.12. one raditi skraćeno. Najbolje je da ovdje provjerite kako 26.12. radi trgovina u vašoj blizini.

Lidlove trgovine će na Badnjak 24.12. raditi do 14 sati, a neće raditi ni 25. ni 26. prosinca.

Kaufland također ne radi ni na Božić ni na blagdan sv. Stjepana, a na Badnjak će raditi od 7 do 16 sati.

Plodine još uvijek nisu objavile svoje radno vrijeme za blagdane, kao ni Tommy.

Na Badnjak će Studenac raditi do 18 sati, na Božić neće raditi, a na blagdan sv. Stjepana će raditi kao i nedjeljom.

Pevex će na Badnjak raditi do 16 sati, a na Božić i blagdan sv. Stjepana će sve trgovine biti zatvorene.

Dm će sve poslovnice na Božić i blagdan sv. Stjepana zatvoriti, a na Badnjak će većina raditi do 17 sati. Radno vrijeme možete pogledati ovdje.

Radno vrijeme za blagdane nije objavila ni Bipa, ali svakako možete provjerite ovdje.

Što se tiče Mullera, on će na Badnjak raditi - ali skraćeno, a na Božić i blagdan sv. Stjepana neće raditi. Ovdje provjerite kako radi vaša poslovnica jednim klikom.

U Avenue Mallu će na badnjak većina trgovina raditi skraćeno, na Božić neće ništa raditi kao ni na blagdan sv. Stjepana, osim kafića i restorana. Ovdje pogledajte prilagođeno radno vrijeme.

Arena Centar radi na Badnjak od 9 do 17 sati. Na Božić Arena Centar neće raditi, a na blagdan Svetog Stjepana Arena također neće raditi (Interspar radi od 8 do 14 sati).

City Center One East i West na Badnjak rade skraćeno, do 17 sati (Fina radi od 8 do 13 sati, a RBA radi od 10 do 14 sati). Na Božić i blagdan Sv. Stjepana centri su zatvoreni (Interspar na sv. Stjepana radi do 14 sati).

Westgate 24.12. na Badnjak radi do 17 sati, a na Božić 25. i blagdan sv. Stjepana 26.12. centar ne radi.

Mall of Split još nije objavio radno vrijeme za blagdane, a Joker Split će raditi na Badnjak do 16 sati, dok će 25. i 26.12.2021. biti zatvoren.

Rijeka Tower Center je objavio detaljan popis kako točno rade trgovine po katovima, pa to možete provjeriti ovdje, ali trgovine neće raditi za Božić.

Pula City Mall također još nije objavio blagdansko radno vrijeme.