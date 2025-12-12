Lavicci Nekretnine objavljuje polugodišnji izvještaj o Zadru

Prema internim podacima Lavicci Nekretnina, prosječna cijena stanova u užem gradskom području rasla je umjerenim tempom, dok su kuće u prigradskim zonama zadržale atraktivnost zbog većeg životnog prostora i privatnosti. Potražnja je ostala snažna među domaćim kupcima, a primjetan je i kontinuiran interes inozemnih ulagatelja.

Ključni trendovi: potražnja i cijena nekretnina

Najtraženiji su dvosobni i trosobni stanovi s parkingom te balkonima ili loggiama.

Rast cijena najizraženiji je u četvrtima uz more i u blizini starogradske jezgre, gdje je raspoloživost kvalitetnih nekretnina ograničena.

i u blizini starogradske jezgre, gdje je raspoloživost kvalitetnih nekretnina ograničena. Kupci sve češće traže energetsku učinkovitost, dobru zvučnu izolaciju i urednu dokumentaciju, što izravno utječe na vrijednost nekretnina .

. U segmentu kuća prednjače moderne obiteljske kuće s vrtom i mogućnošću turističkog najma.

Nastavlja se trend kombiniranja životne potrebe i ulaganja: kupci žele nekretninu za stanovanje koja ujedno može ostvarivati prihod kroz dugoročni ili sezonski najam. Zadar kao grad s razvijenom infrastrukturom, sveučilištem i prometnim vezama pruža održivu bazu potražnje tijekom cijele godine.

Lokacije koje prednjače

Poluotok zadržava status prestižne lokacije, s ograničenom ponudom i snažnom cijenom po metru kvadratnom. U urbanim zonama Borik, Diklo i Puntamika traženi su stanovi s pogledom na more, dok Arbanasi i Voštarnica privlače kupce koji žele blizinu centra uz razumnu cijenu. U širem pojasu grada, Bokanjac, Smiljevac i Plovanija nude dobar omjer vrijednosti i prostora, osobito za obitelji.

U okolici, Nin, Privlaka i Vir bilježe stabilan interes zbog turističkog potencijala i raznolikosti ponude — od apartmana do obiteljskih kuća. Na tim lokacijama kupnja nekretnina često je motivirana kombinacijom osobne upotrebe i kratkoročnog najma.

Stanovi i kuće: što kupci traže

Kupci stanova naglasak stavljaju na funkcionalan tlocrt, orijentaciju i dovoljnu količinu prirodnog svjetla. Blizina škole, vrtića i javnog prijevoza važna je obiteljima, dok su garažno mjesto i spremište sve traženiji dodaci. Kod kuća se preferiraju suvremene instalacije, kvalitetna stolarija te vanjski sadržaji poput terase i bazena. Nekretnine s potencijalom za dodatnu jedinicu (npr. prizemni apartman) postižu višu vrijednost jer otvaraju mogućnost dodatnog prihoda.

Ulaganje i prinosi

Zadar je i dalje pouzdano tržište za ulaganje. Prihodi od dugoročnog najma stabilni su tijekom cijele godine, posebno u blizini poslovnih zona i fakulteta, dok kratkoročni najam donosi više sezonalne prihode u turističkom vrhuncu. Prinosi ovise o lokaciji, kvaliteti zgrade i profesionalnom upravljanju, pa su nekretnine u blizini plaža ili u centru grada pogodnije za dinamičniji prinos, dok su prigradska naselja atraktivna za dugoročnu sigurnost.

Poslovni prostori i razvoj grada

Segment poslovnih prostora zabilježio je umjereni rast potražnje, osobito za modernim uredima manjeg i srednjeg formata. Poduzetnici traže fleksibilnost najma, dobru dostupnost i parking. Infrastrukturna ulaganja u gradu te razvoj servisnih djelatnosti stvaraju podlogu za stabilnost ovog dijela tržišta.

Uloga agenta: sigurnost za kupca i prodavatelja

Kvalitetan agent za nekretnine ključan je za uspješnu kupnju ili prodaju. Stručan posrednik štiti interese obje strane: provjerava vlasničko stanje i terete, usklađuje dokumentaciju (uključujući uporabne dozvole i etažiranje), koordinira procjenu i pregovaranje o cijeni te vodi proces do isporuke ključeva. Uz Lavicci Nekretnine kupac dobiva transparentan pregled ponude, realnu usporedbu cijena i podršku pri odabiru optimalne nekretnine, a prodavatelj profesionalnu prezentaciju, ciljano oglašavanje i sigurnu realizaciju transakcije. Za dodatne informacije obratite nam se putem kontakt forme.

Foto: Lavici Nekretnine

Proces kupnje: koraci koji čine razliku

Pravovremena provjera dokumentacije smanjuje rizik i ubrzava cijeli postupak. Preporuka je započeti s financijskim planom i jasnim budžetom, definirati željenu lokaciju i tip nekretnine (stan, kuća, zemljište), te unaprijed odlučiti o prioritetima poput parkinga, spremišta ili blizine škola. Stručna procjena tržišne vrijednosti pomaže u prepoznavanju prilika i izbjegavanju preplaćivanja, osobito u segmentima gdje je rast cijena bio izražen.

Prognoza za ostatak godine

Očekuje se zadržavanje stabilne potražnje i blagi pritisak na cijene u zonama uz more i u dobro održavanim zgradama novije gradnje. U dijelu starijih nekretnina s potrebom za adaptacijom mogu se pojaviti povoljnije prilike za kupce spremne na ulaganje. U okolnim općinama predviđa se nastavak uravnoteženog tempa, uz sve jaču važnost kvalitete gradnje i održivih energetskih rješenja.

Metodologija i transparentnost

Polugodišnji izvještaj Lavicci Nekretnina temelji se na analizi realiziranih transakcija, aktivnih oglasa, upita kupaca i terenskom uvidu naših agenata na području Zadra, Nina, Privlake i Vira. Kombinacija kvantitativnih podataka i stručnog znanja o lokalnom tržištu nekretnina omogućuje realističan prikaz kretanja i potreba kupaca. Fokus ostaje na jasnoj komunikaciji, profesionalnosti i individualiziranom pristupu svakoj nekretnini i svakom klijentu, kako bi kupnja bila sigurna, a prodaja učinkovita.