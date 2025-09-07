Led Zeppelin prvi put nastupili kao The New Yardbirds

Na današnji dan 1968. godine bend u sastavu koji će poslije postati Led Zeppelin održao je svoj prvi nastup uživo u Kopenhagenu, u Danskoj, pod nazivom The New Yardbirds. Bend, koji su činili Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones i John Bonham, nastupio je u Gladsaxe Teen Clubu. Privremeno ime nisu koristili dugo, samo do ispunjavanja prethodno ugovornih obveza Yardbirdsa. Vrlo brzo nakon skandinavske turneje službeno su se pojavili kao Led Zeppelin. Bend je prodao oko 300 milijuna albuma, po čemu su jedan od komercijalno najuspješnijih i najpopularnijih rock sastava u povijesti. Smatrali su ih pionirima heavy metala, iako je njihov stil proizašao iz širokog spektra glazbenih utjecaja, uključujući folk. Bili su jedna od najvećih koncertnih atrakcija u svijetu, a nastupali su sve do 1980., do tragične smrti bubnjara Johna Bonhama.

