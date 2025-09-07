Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Led Zeppelin prvi put nastupili kao The New Yardbirds

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 1 min
Led Zeppelin prvi put nastupili kao The New Yardbirds
Foto: profimedia

Smatrali su ih pionirima heavy metala iako su imali širok spektar glazbenih utjecaja. Bend je tako postao jednim od komerciojalno najpopularnijih i najuspješnijih rock sastava u povijesti

Na današnji dan 1968. godine bend u sastavu koji će poslije postati Led Zeppelin održao je svoj prvi nastup uživo u Kopenhagenu, u Danskoj, pod nazivom The New Yardbirds. Bend, koji su činili Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones i John Bonham, nastupio je u Gladsaxe Teen Clubu. Privremeno ime nisu koristili dugo, samo do ispunjavanja prethodno ugovornih obveza Yardbirdsa. Vrlo brzo nakon skandinavske turneje službeno su se pojavili kao Led Zeppelin. Bend je prodao oko 300 milijuna albuma, po čemu su jedan od komercijalno najuspješnijih i najpopularnijih rock sastava u povijesti. Smatrali su ih pionirima heavy metala, iako je njihov stil proizašao iz širokog spektra glazbenih utjecaja, uključujući folk. Bili su jedna od najvećih koncertnih atrakcija u svijetu, a nastupali su sve do 1980., do tragične smrti bubnjara Johna Bonhama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025