Leonardo Da Vinci je testirao stroj za letenje, a započela je i gradnja Bruklinskog mosta

Davne 1888. godine Marvin Chester Stone patentirao je slamku od običnog papira. Taj izum nije bio nepoznat, tehnički govoreći, slamku su izmislili još Sumerani.

Tako se na jednoj ploči, staroj oko 6000 godina, može pročitati da su se Sumerani služili cjevčicama od trske u ispijanju pića iz zajedničke posude. Povjesničari tvrde da su ih među prvima koristili i u egipatskoj civilizaciji, obično za ispijanje piva, odnosno da bi lakše izbjegli talog koji se stvarao na dnu posude.

Foto: Mihaela Erceg

Marvin C. Stone samo je unaprijedio to pomagalo. Kasnije se i taj njegov patent razvijao u bezbroj različitih verzija. Tako danas imamo slamke od plastike, od stakla i bambusa, kao i one sjajne, od nehrđajućeg čelika. Ima ih posve ravnih, onih s uvinutim vrhom, ili različito zavijenih, kako bi srkanje pića bilo što zabavnije.

Da Vinci testirao stroj za letenje

Foto: leonardo da vinci

Na današnji dan 1496. godine Leonardo da Vinci testirao je svoj leteći stroj. Bio je slikar, arhitekt, izumitelj, glazbenik, kipar, mislilac, matematičar i inženjer te znanstvenik koji je svoje izume temeljio na pažljivom promatranju i preciznom dokumentiranju. Punih 25 godina pokušavao je vinuti čovjeka u visine, no nije uspio otkriti tajnu pogonske tajne pri letu. Zato se čini da njegovo promatranje ptičjeg leta nije imao funkciju, no naprave za letenje koje je stvorio, poslužile su za postavljanje zakona aerodinamike.

Započela gradnja Bruklinskog mosta

Foto: Wikipedia

Godine 1870. započela je gradnja Bruklinskog mosta. Riječ je o jednom od najstarijih visećih mostova u SAD-u, dužine 1825 metara, koji spaja Manhattan i Brooklyn preko rijeke East River.

