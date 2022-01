Nebeske visine od davnina su privlačile mnoge pa su ih tako pokušali i dosegnuti. Balon na vrući zrak izumili su Joseph Michel i Jacques Étienne Montgolfier u Francuskoj 1783. godine.

No na današnji dan 1793. godine Francuz Jean Paul Blanchard u Philadelphiji je pred okupljenom masom izveo je jedan od prvih letova balonom. Poletjevši iz vrta dvorca La Muette kod Pariza, dosegao je u visinu od gotovo 1.000 m. Letio je iznad grada otprilike 25 minuta, prešavši udaljenost od 12 km.

Letovi su popularni i danas, a oni koji su to iskusili tvrde da je to odličan doživljaj koji se ne zaboravlja. Ipak, to bi trebali izbjeći oni koji se boje visina. U košaru balona na vrući zrak stane nekoliko ljudi pa ovo može biti i savršeni rođendanski dar ili zabava za društvo, a stoji oko 1500 kuna.

Baloni na vrući zrak se i danas uobičajeno koriste kao slobodni baloni, dakle baloni koji nemaju izravno upravljanje smjerom leta, već smjer leta određuje vjetar.

Ono što je sigurno jest da će vas iskustvo i ljepota leta u balonu ostaviti bez daha.