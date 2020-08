Libido dijeta: Kako hrana utječe na spolnu želju, ali i izdržljivost

Stručnjaci Klinike Mayo u SAD-u otkrili su da visoka razina estrogena može u potpunosti smanjiti mušku želju za seksom i umanjiti žensku sposobnost postizanja orgazma

<p>Otkrivamo vam kako određene namirnice i načini prehrane utječu na libido, odnosno što jesti želite li da vam u krevetu sve pršti od strasti.</p><p>Znači, uz malu promjenu jelovnika imate priliku svoj seksualni život dovesti u 'novu mladost'. Zapamtite, jednom se živi, život je kratak i zašto ne uživati u njemu što duže.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Žene i libido:</p><h2>Celer</h2><p>Iako celer ne zvuči kao najuzbudljivija hrana koja može poboljšati seksualni život, ipak je tako. Brojna istraživanja otkrivaju da jedenje celera zapravo povećava razinu feromona u znoju muškaraca, a to je ono što će ženski nos jako cijeniti.</p><p>- To će svakog muškarca učiniti privlačnijim ženama. Također, celer je pun vitamina C, kalija, folne kiseline, vlakana i kalcija. Tako da je definitivno dobar sastojak vaše prehrane - kaže nutricionistica <strong>Amanda Ursell</strong>.</p><h2>Sirtfood dijeta</h2><p>- Ova dijeta znači da jedete puno biljnih namirnica. Svakako ćete imati više energije, smršavjeti i osjećati se bolje ako slijedite taj režim prehrane - objašnjava nutricionistica. </p><p>Radi se o vrsti prehrane gdje se jedu namirnice bogate sirtuinima - vrstom proteina koji doprinose očuvanju naših stanica. Oni ubrzavaju metabolizam, poboljšavaju efikasnost mišićnih vlakana u tijelu, smanjuju upalne procese, doprinose gubitku masnoća...</p><p>Neke od namirnica koje se jedu (ili piju) tijekom ove dijete: kelj, crno vino, jagode, luk, soja, peršin, ekstra djevičansko maslinovo ulje, tamna čokolada (85 posto kakaa), heljda, kurkuma, orasi, crveni radič, borovnice, kapari, kava, prenosi <a href="https://www.healthline.com/nutrition/sirtfood-diet" target="_blank">healthline.com</a>.</p><h2>Bademi</h2><p>- Bademi su bogati magnezijem, hranjivom tvari koja može pomoći ljudima da se opuste - objašnjava naturopatkinja <strong>Louise Westra</strong>.</p><p>- Žene su posebno sklonije seksu ako su opuštene i u pravom raspoloženju. Ostale namirnice koje bi mogle pomoći uključuju zeleno lisnato povrće, orašaste plodove i sjemenke bundeve - dodala je.</p><h2>Dijeta s malo ugljikohidrata</h2><p>Stručnjaci Klinike Mayo u SAD-u otkrili su da visoka razina estrogena može u potpunosti smanjiti mušku želju za seksom i umanjiti žensku sposobnost postizanja orgazma.</p><p>Zato, važno je smanjiti nakupine sala na trbuhu.</p><p>- Kada nosite veliku težinu oko trbuha, razina estrogena će porasti. Ljudi koji slijede dijetu s niskim udjelom ugljikohidrata imaju tendenciju brže gubiti kilograme, posebno oko trbuha i tako izbalansirati hormone - pojašnjava nutricionistica <strong>Amanda Ursell</strong>.</p><h2>Čokolada</h2><p>Čokolada može poboljšati cirkulaciju, dovodeći dotok krvi u dijelove tijela važne za dobar seks.</p><p>- Stres utječe na libido tako što podiže razinu hormona kortizola. Povišena razina kortizola sužava arterije i ograničava protok krvi u tijelu - kaže <strong>Jeannette Jackson</strong>, nutricionistica i autorica knjige 'Drop Zone Diet'.</p><p>- Odabir namirnica s antistresnim svojstvima izvrstan je način za poboljšanje vašeg seksualnog života, a čokolada je sjajna za to. Ona pomaže da se u tijelu otpustite kemikalije feniletilamin i serotonin koje doprinose podizanju raspoloženja, ali, također, pojačavaju cirkulaciju, dovodeći dotok krvi 'tamo dolje' - dodala je.</p><h2>Veganska prehrana</h2><p>Izbacivanje mesa, mliječnih proizvoda i svega što je životinjskog podrijetla može poboljšati seksualno iskustva. </p><p>- Ako iz prehrane izbacite meso i mliječne proizvode, smanjit ćete unos zasićenih i trans masti. Visoka razina ovih 'nezdravih' masti začepljuje kardiovaskularni sustav, čineći vas podložnijima seksualnim problemima poput erektilne disfunkcije - kaže Louise Westra.</p><p>- Čak i ako malo smanjite unos mesa i mliječnih proizvoda i poveća ćete unos biljnih hranjivih sastojaka. To će poboljšati vaše kardiovaskularno zdravlje, a time i seksualno iskustvo. Bolje ćete se osjećati kada vam tijelo preplavi svježa krv puna kisika - dodala je. </p><h2>Lubenica</h2><p>Ona je bogata vitaminom B12 koji mnogim ljudima zna nedostajati.</p><p>- Ako vam nedostaje vitamina B12, vjerojatno ćete se osjećati umorno i iscrpljeno, a tada je mala šansa da će vam biti do seksa. Lubenica je sjajan izvor B12. Sadrži i likopen, koji djeluje protuupalno - kaže Jeannette Jackson.</p><h2>Mediteranska dijeta</h2><p>Studija iz 2018. godine otkrila je da muškarci koji se pridržavaju mediteranskog tipa prehrane imaju manje problema s erekcijom i uživaju dulje u seksu, čak do poznih godina.</p><p>- Hrana poput ribe i maslinovog ulja može povećati razinu dopamina u mozgu i pokrenuti uzbuđenje. Također, povećava razinu testosterona koji muškarcima i ženama treba za zdrav seksualni nagon - pojasnila je Louise Westra.</p><p>- Dijeta bogata povrćem i nemasnim mesom, također, popravlja raspoloženje - dodala je.</p><h2>Jaja</h2><p>Jaja su prepuna korisnih sastojaka za naše zdravlje. Jedan od njih je holin - tvar koja je važna za obnavljanje moždanog tkiva. </p><p>- Seks počinje u mozgu i kažem svima koji dolaze u moju kliniku da svaki dan pojedu kuhano jaje. Holin može pojačati fokus, ali i poboljšati prijenos u živcima. To znači sa bi živčani završetci u genitalnom području mogli biti osjetljiviji, a to će vam pružiti veći užitak tijekom seksa - kaže Jeannette Jackson.</p><h2>Prehrana bez šećera</h2><p>- Prakticiranje prehrane bez ili sa manje šećera moglo bi poboljšati vaš libido. Naime, Kad jedemo ugljikohidrate poput šećera, povećava se razina hormona inzulina. To pak narušava ravnotežu ostalih hormona zbog čega libido pati - objašnjava nutricionistica <strong>Alice Godfrey</strong>. </p><p>- Šećer, također, uzrokuje upale, što može značiti da estrogen raste, a testosteron propada, a to rezultira smanjenim libidom. Upala zna ometati stvaranje estrogena i progesterona, što znači da su seksualna želja i uzbuđenje kod žena tada smanjeni - dodala je.</p><h2>Školjke i škampi</h2><p>- Kamenice su poznati afrodizijak, ali škampi ili dagnje su jednako dobre. Sve školjke sadrže cink. Ljudi koji imaju manjak cinka često su skloni anksioznosti, a u takvom stanju nema niti prevelike želje za seksom - kaže Jeannette Jackson, a prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/food/12378528/sex-foods-can-boost-orgasms-to-stamina/" target="_blank">The Sun</a>.</p>