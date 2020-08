Tijelo će vam pokazati da mu nedostaje vitamina i minerala

Primijetite li da vam se koža peruta nakon češanja po glavi, nemojte odmah pomisliti na perut. Naime, to se zna događati i kada u tijelu nedostaje zdravih masnih kiselina

<h2>Nedostatak vitamina C</h2><p>Ukoliko vam se na nogama ili nekom drugom dijelu tijela pojavi velika modrica, a niste se jako udarili, moguće je da u organizmu nemate dovoljnu količinu vitamina C. Naime, taj vitamin pomaže u stvaranju kolagena, koji je pak ključan za stvaranje krvnih žila. Često dobivanje modrica zna ukazivati na oslabljene kapilare.</p><p>Na primjer, stres i pušenje smanjuju razinu vitamina C u tijelu pa je važno unositi ga dovoljno prehranom. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Važnost zdrave prehrane za ljepotu i zdravlje:</p><h2>Nedostatak vitamina B12</h2><p>U tom slučaju je moguće pojavljivanje lezija nalik na ulkus u ustima ili pukotina sa strane usana. </p><p>- Viđam ljude kojima nedostaje taj vitamin. U tom slučaju u prehranu uvrstite više peradi, nemasno crveno meso i jaja. Ukoliko ste vegetarijanac, to će biti malo veći problem, ali moguće je pomoću namirnica kao što su mlijeko neživotinjskog podrijetla (npr. od badema, riže, soje, kokosa...), žitarice i prehrambeni kvasac - pojašnjava <strong>Olivia Wagner</strong>, registrirana dijetetičarka iz SAD-a.</p><p>- Za zdrave osobe je dehidrirani i inaktivirani pekarski kvasac jedan od najboljih izvora vitamina B skupine. Ali, ukoliko imate povišenu razinu candide u probavnom sustavu, radije na druge načine unesite vitamine B skupine - savjetuje <strong>Olja Martinić</strong>, dijetetičarka i nutricionistkinja Nutricionističkog savjetovališta Olja iz Splita.</p><h2>Nedostatak masne kiseline</h2><p>Primijetite li da vam se koža peruta nakon češanja po glavi, nemojte odmah pomisliti da imate perut. Naime, to se zna događati i kada kroz prehranu ne unosite dovoljno zdravih masnih kiselina u tijelo. </p><p>- Esencijalne masne kiseline, poput omega-3, su lubrikant za naše tijelo. Bez toga ćete se osušiti. Pazite da pojedete barem dva riblja obroka tjedno kako biste dobili dovoljno omega-3. Druge masne kiseline, poput alfa-linolenske kiseline (ALA), također su važne. Naći ćete ih u orasima i lanenim sjemenkama - objašnjava <strong>Staci Small</strong>, registrirana dijetetičarka iz SAD-a specijalizirana za medicinsku prehranu.</p><h2>Nedostatak vitamina B skupine</h2><p>Biotin, jedan od vitamina B skupine važan je za zdravu i jaku kosu, ali važna je i folna kiselina (vitamin B9). Njezin nedostatak uzrokuje tanke i lomljive vlasi, kaže Staci Small i savjetuje povećati unos žitarica, jesti više sirovog špinata, koji je odličan izvor folne kiseline, te češće pojesti pokoju šparogu.</p><p>- Za jačanje kose i noktiju koristi se ekstrakt preslice koji je trenutno najpopularniji dodatak prehrani za te probleme - pojasnila nam je Olja Martinić.</p><h2>Nedostatak bakra</h2><p>Ako vam kosa izgleda neuobičajeno prosijedo u zadnje vrijeme, provjerite unosite li dovoljno bakra u organizam. </p><p>- Bakar ima ulogu u proizvodnji melanina, što kosi daje njezinu boju. Razmislite o testiranju razine bakra u tijelu ukoliko vam kosa postane prebrzo sijeda ili se to dogodi iznenađujuće rano, recimo u 20-im godinama iako u obitelji nema takvih slučajeva - kaže Olivia Wagner. Dodaje da su dobar izvor bakra konzervirane školjke, kamenice i gljive.</p><p>Olja Martinić savjetuje jedenje rajčice, jer je bogata vitaminima i mineralima te je jedna od biljaka koja je najbogatija bakrom. </p><p>- Rajčica nutricionistički zaslužuje najveće ocjene. Izuzetno je niske kalorijske vrijednosti jer svega 25 kcal daje čak 100 g svježe rajčice, a na vodu otpada oko 95 posto ploda. U vodi su otopljeni visokovrijedni vitamini i to vitamin C, vitamini B skupine, zatim vitamini E i K. Sadrži gotovo većinu organizmu potrebnih minerala u tragovima: bakar (najbogatija je među biljkama po sadržaju toga mineral), a prisutni su dragocjeni cink, fluor te mangan, bor, kobalt, radij, jod - pojasnila je.</p><h2>Nedostatak cinka i vitamina A</h2><p>Ukoliko vam ruke nisu glatke već na njima imate male crvenkaste izbočine, moguće je da vam u prehrani nedostaje cinka i vitamina A. Radi se o keratozi pilaris (tzv. pureća koža) koja zahvaća stražnju stranu ruku.</p><p>- Mnogi pacijenti imaju te male crvene kvrge koje ne svrbe. U takvim slučajevima uvijek provjeravam njihove razine cinka i vitamina A - kaže Small. </p><p>Napominje da cinka ima u peradi, hummusu, sjemenkama bundeve. Dinja, između ostalog,sadrži dva snažna antioksidansa, a to su vitamin A i vitamin C - i jedan i drugi su zaslužni za stvaranje kolagena koji obnavlja oštećeno tkivo, usporava proces starenja kože i daje joj lijep, svjež izgled.</p><h2>Nedostatak vitamina D</h2><p>Biti umoran cijelo vrijeme, unatoč dovoljnoj količini sna, može biti znak da je razina vitamina D u tijelu kronično niska. </p><p>- Nakon što ljudi počnu unositi više vitamina D, fantastično je čuti kako ponavljaju da imaju puno više energije - kaže Small. </p><p>Želite li tijelu osigurati dovoljno ovog vitamina, posegnite za mliječnim proizvodima, poput mlijeka i jogurta ili mlijekom koje nije životinjskog podrijetla, kao što su od badema ili soje. Također, jedite više srdelica, prenosi <a href="https://www.thehealthy.com/nutrition/signs-of-vitamin-deficiencies/?trkid=soc-rd-facebook." target="_blank">Reader's Digest</a>.</p><p>- Za kronični umor, uz minerale i vitamine, predlažem svakako povećati unos prirodnih sokova, posebno sok jabuke, no često se događa da se odlučim za 'detox' i to uz ekstrakt tri biljke, artičoku sikavicu i crnu rotkvicu - savjetuje Olja Martinić.</p><h2>Nedostatak magnezija ili kalcija</h2><p>Magnezij i kalcij igraju važnu ulogu u kontrakciji mišića. Neravnoteža kalcija, magnezija i kalija igra veliku ulogu u pojavi ili izostanku grčeva. Svaki od ovih elektrolita pomaže u održavanju ravnoteže tekućine u krvi i mišićima.</p><p>- Važan čimbenik koji pomaže u prijenosu impulsa s živca na mišić je magnezij - elektrolit koji sudjeluje i u kontrakciji mišića pa kod njegovog nedostatka možemo dobiti grčeva. Tijelo ima zalihu velike većine elektrolita, ali ako ih pretjerano gubimo ta rezerva neće biti dovoljna, što se često događa za ljetnih mjeseci kad se puno tijelo znoji i na taj način gubi više magnezija. S druge strane, i neki patološki poremećaji kao dijareja, povraćanje i slično mogu dovesti do smanjene razine magnezija što u konačnici može izazvati grčeve - objasnila nam je <strong>Branislava Čilić</strong> dr.med., specijalist obiteljske medicine iz Zagreba.</p><p>Odličan izvor magnezija su sjemenke od bundeve, banane i avokado. Dovoljno kalcija dobit ćete iz mliječnih proizvoda, suhih marelica i smokvi, a ima ga i u kelju, soji...</p><p>- Kada su u pitanju grčevi, prvo mjesto zauzima magnezij, ali je i ekstrakt gloga često od pomoći - kaže Olja Martinić.</p><h2>Nedostatak magnezija i vlakna</h2><p>Preporučena prosječna dnevna količina vlakana za muškarce je 38 grama, a za žene 25. Kada ne jedemo dovoljno vlakana, često zna doći do zatvora. Cjelovite žitarice su odličan izvor i svakako ih uvrstite u prehranu. Također, zatvor može uzrokovati i manjak magnezija u tijelu pa se pobrinite da ga unosite dovoljno. </p>