Postavljanje strategije i održavanje organizacije na pravom putu kako bi ispunila svoje ciljeve presudno je za lidera. Zapravo to je vjerojatno ono prema čemu će se ocjenjivati ​​bilo koji lider na kraju godine. No, on treba šire sagledati svoje odgovornosti, a pogotovo one koje obuhvaćaju razvoj ostalih lidera unutar organizacije, što je jedan od njegovih najvažnijih poslova.

Zašto? Ako ste vođa koji postavlja strategiju, da biste je izvršili, potreban vam je tim menadžera. Oni imaju izravan kontakt s vašim klijentima i većinom članova vašeg tima. Bez njih ne možete ostvariti svoje ciljeve.

Dolaze li vam neke inicijative za promjenu? Možda velik projekt digitalne transformacije? Veliki razlog zbog kojeg inicijative za promjenu propadaju je nedostatak vještog vodstva u cijeloj organizaciji.

Bolje trenirajte svoj tim

Sposobnost organizacije kao pokretača promjena leži u sposobnosti vođa. Budući da je svaka organizacija koja se ne može promijeniti i transformirati mrtva, to bi trebala biti prilično dobra motivacija za vođu da se zainteresira za razvoj lidera. Pa, kako to poduzeti?

Mnogi lideri ne shvaćaju da je njihova sposobnost podučavanja drugih jedan od njihovih ključeva uspjeha. Oni često postavljaju pitanja poput 'Kako mogu razviti tim da bude spreman za sljedeći veliki korak?' ili 'Kako da im dam alate, vještine i samopouzdanje da se pomaknu na višu razinu?' i slično.

Lideri bi trebali odgovarati manje i pitati više. Na primjer, ako se jedno od vaših izvješća suoči s problemima nemojte svom timu reći kako da riješe problem. Umjesto toga, postavljajte pitanja.

Želite pomoći ljudima da povećaju svoje kritičko razmišljanje, a to nećete učiniti davanjem svih odgovora. Jedini način je da ih stvarno pustite da razmisle o rješavanju problema dok im vi pomažete na tom putu.

Budite im uzor

Sljedeći ključni aspekt razvoja drugih lidera je modeliranje ponašanja koje vi želite vidjeti. Zamislite da generalni direktor odmarališta s pet zvjezdica šeta zemljištem i ugleda komad smeća na tlu. Zamislite da se on zaustavlja kako bi pokupio smeće. Zašto? Za dobrobit drugih, ali i kako bi drugima ukazao na ponašanje i vrijednosti koje trebaju slijediti.

Budite svom timu uzor na najbolji mogući način. Jer ako ste vi viši vođa, smeće možete skupljati sve dok vam ne počne kapati znoj sa lica, no vi ste samo jedna osoba. Ideja je da se takvo dobro ponašanje prenese na druge osobe, na cijeli tim.

Razvoj vaših lidera zapravo je i razvoj kulture vaše tvrtke i stvaranje ponašanja i pravila u cijeloj tvrtki od vrha organizacije pa sve do dna jer kulturu nikada ne može definirati samo jedna osoba na vrhu. Definira ga osoba na samom kraju lanca ili suočavanje s klijentom ili izrada vašeg proizvoda.

Zato vi kao viši vođa morate razvijati svoje lidere, kako bi oni, zauzvrat, mogli razvijati svoje ljude, koji razvijaju svoje ljude, i tako dalje.

Kultura vaše tvrtke nikada se ne može u potpunosti oblikovati bez ovog pristupa. Kultura se mora u potpunosti probiti do svih razina. Inače ćete imati ljude u jednom dijelu organizacije koji se ponašaju drugačije od ljudi u drugom dijelu organizacije.

Razvojem svojih lidera i timova i jačanjem cjelokupne kulture tvrtke produbljuje se i vaš talent.

Mislite na svoje ljude kao na nogometnu momčad. Želite imati momčad talenata, ali nemojte zaboraviti i na one na klupi. Oni isto moraju biti talenti. Zašto? Ako u svom timu imate dobre igrače, oni će biti unaprijeđeni na veće stvari ili će otići igrati kod konkurencije. Ali to je u redu jer imate puno talenta koji čekaju na klupi da se unaprijede za bolje stvari.

Suprotan pristup, naravno, jest da ne ulažete puno vremena ili truda u razvoj svojih ljudi. A onda imate lošu momčad koja ne pobjeđuje baš puno utakmica.

Na kraju, jedna od najvažnijih stvari koje stariji vođa može učiniti kako bi osigurao ukupni uspjeh tvrtke je podučavanje svojih lidera. Vođe koji ne shvate važnost ovog pristupa i odluče se jednostavno usredotočiti na postizanje vlastitih ciljeva, pucaju sami sebi u nogu, piše Entrepreneur.