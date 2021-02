Uvodne rečenice u motivacijskom pismu u okviru prijave za posao često su dosadne i generičke,da budemo direktni i jasno damo do znanja što želimo. Tako često napravimo grešku zbog koje naša poruka možda neće pogoditi bit i imati efekt kakav želimo.

Prva rečenica prijave za posao, na primjer, trebala bi sadržavati ime menadžera za zapošljavanje kojem ju upućujete. S druge strane, ljudi koji traže posao često pribjegavaju neutralnim uvodima u motivacijskim pismima iz kojih nije jasno što uopće žele i onaj tko čita rijetko uspije doći do ključnih detalja od dosade. Naravno, nije lako prodavati sebe kao robu – što radite u tom slučaju – no treba to činiti mudro.

- Nekoliko poslodavaca tijekom posljednjih nekoliko tjedana reklo mi je da su odluku o tome koga će pozvati na intervju za posao donijeli na temelju popratnog pisma kandidata. Tako odlučuju s kime će razgovarati – kaže Jessica Hernandez, trenerica za razvoj karijere s više od 10 godina iskustva u ljudskim resursima. Dakle, ne želite da vašu prijavu odbace prije nego što ste se imali priliku predstaviti kao kandidat, pa je bolje izbjeći neke pogreške vezane uz generičke uvode u takva pisma, prenosi HuffPost.

Evo detalja koje biste svakako trebali izbjeći:

'Svima koji o tome odlučuju'

Ovakvo obraćanje u vašem motivacijskom pismu nepotrebna je formalnost, kaže Hernandez. Dakle nemojte pisati 'cijenjenom naslovu', 'poštovani ljudski resursi' i slično. To je formalno, zastarjelo i svakako treba izbjeći, bez obzira na to znate li ime osobe kojoj šaljete svoje pismo ili ne.

Uvijek možete preko LinkedIna potražiti ime osobe odgovorne za zapošljavanje u tvrtki, pa joj direktno uputiti pismo. Ako ne, uvodni pozdrav možete i izostaviti.

'Pišem vam pismo u vezi…'

'Pišem vam da bih izrazi interes' ili 'Pišem kao odgovor na vašu objavu slobodnog radnog mjesta' je također prošlost. Naime, Melanie L. Denny, trenerica za karijeru, kaže kako previše ljudi započinje svoje motivacijsko pismo upravo rečenicom: 'Vidio sam vaš oglas u novinama…'.

- Poslodavca nije briga gdje ste vidjeli objavu, postoji puno pametnijih načina za uvod, kaže Denny, a s time se slaže i Hernandez. Rečenica koja je tako strukturirana doslovno odbija čitatelja, kažu.

'Moje ime je taj i taj...'

- Zaboga, nismo u prvom razredu osnovne škole! Ne trebate navoditi svoje ime, jer se ono sigurno nalazi u potpisu dokumenta koji šaljete i na kraju e-maila u kojem šaljete potrebne dokumente i molbe – kaže Denny.

Kristen Fitzpatrick , generalna direktorica za karijere i profesionalni razvoj bivših studenata na Harvard Business School, rekla je da joj je to jedna od najgorih početnih rečenica u pismu tražitelja posla.

- Motivacijskim pismom čitatelju želite reći ono što nije očito i što već niste istaknuli, pa umjesto da još jednom napišete svoje ime, iskoristite prostor i čitateljevu pažnju za nešto što će biti zanimljivo i pomoći vam da se istaknete – kaže ona.

'Nadam se da ste dobro i zdravi'

- No, dobro, pristojno i vrlo promišljeno, ali onome tko je u potrazi za pravim kandidatom za slobodno radno mjesto ne znači baš ništa – kaže Denny.

Kako zapravo privući pažnju poslodavca?

Da biste izbjegli to da vaše pismo odbace zbog dosade, morate pronaći način da privučete interes poslodavca. Zato, na primjer, započnite s preporukom, ako ju imate.

- Na primjer, rečenicu možete započeti sa: 'Na vas me uputio…', jer su preporuke uvijek dobar dodatni adut za to da vas pozovu na razgovor – kaže Hernandez.

Osim toga, koristite ključne riječi koje pokazuju da su vaše vještine usklađene s poslom. Na primjer, da biste ukazali na ono što je vaša prednost, slobodno napišite: 'Radila sam kao strateg za ulaganja, zahvaljujući velikom iskustvu u poslovnim ulaganjima u nekretnine, upravljanju imovinom i poslovanjem'. Na taj način zapravo dajete do znanja poslodavcu u čemu ste dobri te u prvi plan ističete ključne riječi i vještine koje su mu sigurno važne – rekla je Hernandez.

Drugo, pokažite da ste se potrudili. Oni koji to uspiju pokazati uvijek izazovu interes.

- Na primjer, rečenica: 'Zainteresiralo me vaše nedavno ulaganje u X kako biste razvili Y odjel', može biti vrlo dobar način da svrnete pažnju na to da ste pratili rad tog poslodavca i da nešto znate o njegovom poslovanju – kaže Fitzpatrick.

Možda vam se čini previše, no ako niste spremni uložiti desetak minuta ili pola sata u istraživanje za pripremu prijave za posao, onda možda tom poslu i niste dorasli.

- Ako vam je ovaj posao zaista važan, a niste spremni potrošiti 10 do 15 minuta guglajući o tvrtki na čiji se natječaj prijavljujete, te citirati nedavno objavljene informacije, kako ćete drukčije dati do znanja poslodavcu da vas taj posao doista zanima? To je mnogim poslodavcima mali lakmus-test koji pokazuje kolika je stvarna motivacija potencijalnog zaposlenika – zaključuje Fitzpatrick.