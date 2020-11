Liječnici mu udvostručili penis nakon devet mjeseci tretmana

Procedura koju bi se svakako dalo strpati u kategoriju 'ne pokušavajte ovo kod kuće' eksperimentalna je, a zahvaljujući injekcijama testosterona nakon devet mjeseci penis pacijenta bio je čak dvostruko duži nego prije

<p>Muškarac u Pakistanu dobio je ono o čemu mnogi sanjaju, a sve zahvaljujući liječnicima - uspjeli su mu produžiti penis za gotovo 100 posto, odnosno on danas mjeri dvostruko više nego kad je prvi put došao na tretman.</p><p>Pacijent je bio 34-godišnjak koji je liječen zbog stanja u kojem njegovo tijelo ne proizvodi dovoljno hormona, što znači da mu se penis nije razvio normalno, prenosi<a href="https://www.iflscience.com/health-and-medicine/testosterone-injections-caused-patients-penis-to-double-in-length/"> IFL Science</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Seks shopovi</p><p>Čovjek koji se predstavio kao Aga Khan došao je u Sveučilišnu bolnicu u Karachiju kako bi potražio liječničku pomoć zbog svog neobičnog stanja - naime nije imao dlake na tijelu. One nisu rasle ni ispod pazuha kao ni oko genitalija, a o dlakama na prsima te bradi nije bilo ni govora.</p><p>Osim toga, otkriveno je kako ima znatno manji broj jutarnjih erekcija od očekivanog za njegovu dob, a ispostavilo se da ima i vrlo malen penis, prikladan 12-godišnjaku izostanak ejakulacija unatoč podražaju.</p><p>Dijagnosticirano mu je stanje poznato kao hipogonadizam, što je jednostavnim riječima nemogućnost proizvodnje dovoljno testosterona, iako je neobično da se muškarcu to dijagnosticira tako kasno u životu.</p><p>Stanje se može pojaviti tijekom fetalnog razvoja, u tom slučaju se genitalije genetski muškog djeteta mogu na kraju razviti tako da izgledaju poput rodnice, mogu biti dvostruke (imaju karakteristike i ženskih i muških) ili mogu biti općenito nerazvijene. Stanje se može dogoditi i kasnije u životu, a ako se to dogodi prije ili tijekom puberteta, to može dovesti do nedostatka rasta dlaka na licu i tijelu, smanjene veličine penisa i testisa, pa čak i neuspjeha produbljenja glasa kod uobičajene pubertetske mutacije.</p><h2>Slučaj vjerojatno nije jedini</h2><p>Pacijent je, kako je opisano u British Medical Journal Case Reports, pokazivao niz ovih simptoma. Nakon što su liječnici prvo utvrdili nedostatak dlaka, otkrili su kako je njegov penis dugačak samo 5 centimetara, što je ekvivalent dužine kod dječaka prije puberteta.</p><p>Testisi su mu također bili približno upola manji nego što bi trebali biti za muškarce njegovih godina.</p><p>Nakon testiranja njegove razine testosterona, utvrdili su da su 55,99 nanograma po decilitru (ng / dL), daleko ispod prosječne razine muškaraca u regiji od 270-1,070 ng / dL. Da bi to pokušali riješiti, stavili su ga na terapiju hormonskih injekcija tijekom devet mjeseci.</p><p>Na kraju liječenja otkrili su da mu se duljina penisa gotovo udvostručila na 9,5 centimetara, a veličina testisa udvostručila se na 20 mililitara. Liječnici misle da iako nema puno slučajeva kada muškarci čekaju toliko dugo da im se dijagnosticira takvo stanje, ovaj pacijent vjerojatno nije jedini.</p>