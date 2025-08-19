Liječnici upozoravaju: Popularni serum za trepavice može vam promijeniti boju očiju!

Stručnjaci za zdravlje upozoravaju žene koje koriste serume za trepavice koji obećavaju dulje i tamnije trepavice da taj popularni proizvod za uljepšavanje može čak promijeniti boju njihovih očiju. Za one koje žele izbjeći trošak ekstenzija trepavica, serumi koji obećavaju jednostavan i brz rast trepavica mogli bi izgledati kao sigurnija i jeftinija opcija. No stručnjaci ističu da mnogi od ovih proizvoda sadrže snažne farmaceutske tvari koje mogu izazvati peckanje, iritaciju, pa čak i trajno promijeniti boju očiju – primjerice iz plave u smeđu.

Serumi za trepavice postali su pravi hit u svijetu ljepote, obećavajući tamnije, duže i gušće trepavice kod kuće.

Prije više od dvadeset godina, odobrena je uporaba vrste prostaglandinskih analoga (PGA), nazvanog bimatoprost, za liječenje glaukoma i očne hipertenzije – stanja koja uzrokuju povećani tlak u oku i dugoročno mogu dovesti do gubitka vida.

Osim što je bio učinkovit u liječenju tih stanja uz manje nuspojava od ranijih terapija, liječnici su primijetili i da pacijentice dobivaju dulje, gušće i tamnije trepavice.

Iako mehanizam djelovanja lijeka na rast trepavica još nije potpuno razjašnjen, istraživači smatraju da on produžuje aktivnu fazu rasta trepavica, u kojoj one dosežu svoju punu duljinu zahvaljujući opskrbi krvi iz korijena folikula dlake.

Nakon što su primijetili ovaj efekt na trepavice, FDA (Američka agencija za hranu i lijekove) je 2008. godine odobrila lijek Latisse za liječenje hipotrichoze (stanje u kojem se smanjuje broj dlaka na određenom dijelu tijela) trepavica, bolesti koja smanjuje njihovu gustoću. Opsežna istraživanja pokazala su da aktivni sastojak čini trepavice duljima već nakon 16 tjedana svakodnevne primjene, što ga je učinilo privlačnim za proizvođače kozmetike.

U Velikoj Britaniji, iako je bimatoprost i dalje dostupan samo na recept, proizvođači koriste druge PGA spojeve kako bi potaknuli rast trepavica.

Međutim, ti snažni sastojci mogu izazvati ozbiljne kozmetičke nuspojave, uključujući gubitak masnog tkiva oko očiju, stvaranje udubljenog izgleda, neželjeni rast dlačica na mjestima na koja serum dođe, opuštanje gornjeg kapka koje može zahtijevati operaciju te trajno potamnjenje šarenice – primjerice, plave oči mogu postati smeđe.

Šokantna istraga državnih vlasti otkrila je da gotovo jedan od četiri seruma za trepavice u Velikoj Britaniji sadrži štetne PGA tvari koje mogu izazvati tamnjenje kože i iritaciju već unutar nekoliko tjedana korištenja.

U SAD-u je FDA ranije izdala hitna upozorenja, navodeći da bi svaki kozmetički proizvod koji sadrži ove potencijalno opasne sastojke, a obećava rast trepavica, trebao biti tretiran kao lijek, a ne kao kozmetika.

Stručnjaci sada upozoravaju da potrošači možda nisu svjesni da koriste snažne sastojke namijenjene imitiranju lijekova dostupnih samo na recept.

Čak i ako proizvod tvrdi da ne sadrži PGA, stručnjaci savjetuju provjeru popisa sastojaka i izbjegavanje svega što završava na '-prost' kako bi se smanjio rizik od crvenila i iritacije. Umjesto toga, preporučuju peptide kao alternativu, koji potiču keratin i podržavaju rast trepavica – iako ni ti proizvodi nisu potpuno bez rizika, a dokazi o njihovoj učinkovitosti su vrlo ograničeni.

Dr. Mahmood, plastična kirurginja iz New Yorka, jedna je od mnogih žena koje su nasjele na obećanje tamnijih i gušćih trepavica iz bočice.

U videu na Instagramu izjavila je: 'Ovo je jedini kozmetički proizvod koji nikada ne bih preporučila nijednoj pacijentici.'

Nakon dva mjeseca korištenja seruma, tvrdi da su joj trepavice bile najbolje ikad. No nakon nekoliko dana primijetila je da je jedno oko 'iskočilo' i značajno je veće od drugog.

Nakon dvaju MRI snimaka i dodatnih testova, liječnici su otkrili da je serum uzrokovao stanjivanje mišića gornjeg kapka, što je dovelo do njegovog opuštanja.

Kako bi nadoknadilo gubitak vida, drugo oko počelo je izbijati, što je zahtijevalo dvije operacije kako bi se vid i kapak vratili u normalu.

- Jasno je da su prostaglandini štetni, posebno u serumima za trepavice. Čak i ako vam trepavice izgledaju savršeno nekoliko mjeseci ili godina, postoji vrlo visok rizik da se ovo dogodi. Budite oprezni - rekla je svojim pratiteljima.