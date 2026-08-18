Lijek koji su pronašli pokraj Hayden Panettiere spašava ovisnike, ima ga i u Hrvatskoj

Vijest o preranoj smrti glumice Hayden Panettiere u 36. godini života šokirala je javnost, a novi detalji koji pristižu bacaju svjetlo na tragične okolnosti. Prema snimkama poziva hitnim službama, sumnja se na predoziranje, a glumica je pronađena bez svijesti i u srčanom zastoju. U stanu u Južnoj Karolini, gdje je privremeno boravila, istražitelji su pronašli lijek Narcan, što je potaknulo brojna pitanja o kakvom se preparatu radi.

Što je Narcan i kako djeluje?

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Narcan je najpoznatije komercijalno ime za lijek nalokson. Riječ je o takozvanom opioidnom antagonistu, što znači da je njegova jedina i isključiva svrha hitno poništavanje učinaka predoziranja opioidima. Opioidi su široka klasa supstanci koja uključuje lijekove protiv bolova koji se izdaju na recept, poput oksikodona, hidrokodona i fentanila, ali i ilegalne droge poput heroina. Kada osoba unese preveliku dozu opioida, te supstance se vežu za receptore u mozgu i drastično usporavaju, a na kraju i potpuno zaustavljaju disanje. To je glavni uzrok smrti kod predoziranja.

Nalokson djeluje nevjerojatno brzo i efikasno. Kada se unese u tijelo osobe koja se predozirala, on ima jači afinitet prema opioidnim receptorima od samih opioida. Jednostavnim rječnikom, on ih doslovno "izgura" s receptora i zauzme njihovo mjesto. Time se momentalno blokira djelovanje opioida i signal za disanje se ponovno uspostavlja. Osoba koja je bila na rubu smrti može se probuditi i početi ponovno disati unutar samo dvije do tri minute. Upravo zbog te sposobnosti da brzo preokrene potencijalno smrtonosno stanje, Narcan se smatra lijekom koji spašava živote.

Tko najčešće koristi ovaj lijek?

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Dugo vremena, nalokson je bio alat koji su koristili isključivo medicinski profesionalci - timovi hitne pomoći, liječnici i policajci. Međutim, s eskalacijom opioidne krize, strategija se promijenila. Shvatilo se da su prvi na mjestu događaja najčešće prijatelji, članovi obitelji ili čak slučajni prolaznici. Zbog toga je Narcan postao sve dostupniji i laicima. Danas ga često sa sobom nose skrbnici ili članovi obitelji osoba koje se bore s ovisnošću, kao i sami ovisnici kao mjeru opreza.

Organizacije za smanjenje štete i javnozdravstvene ustanove aktivno distribuiraju Narcan u zajednicama pogođenim ovisnošću. Ključna činjenica je da je Narcan potpuno bezopasan za osobu koja u svom sustavu nema opioide. Njegova primjena neće izazvati nikakvu reakciju i ne može se zloupotrijebiti, što ga čini sigurnim za upotrebu čak i kada postoji sumnja, a ne sigurna dijagnoza predoziranja.

Kako se primjenjuje i što nakon toga?

Foto: 123RF

Najčešći oblik Narcana koji se distribuira javnosti jest sprej za nos. Dizajniran je da bude iznimno jednostavan za upotrebu, čak i za osobu bez ikakvog medicinskog znanja koja se nalazi u paničnoj i stresnoj situaciji. Uređaj s mlaznicom se jednostavno umetne u jednu nosnicu osobe koja ne reagira i čvrsto se pritisne klip kako bi se oslobodila doza lijeka. Nije potrebno da osoba diše ili bude pri svijesti da bi lijek djelovao.

Iako je Narcan iznimno učinkovit, njegovo djelovanje je privremeno. Obično traje između 30 i 90 minuta. Mnogi opioidi, pogotovo snažni sintetički poput fentanila, ostaju u tijelu duže od toga. To znači da nakon što djelovanje Narcana popusti, osoba se može ponovno vratiti u stanje predoziranja. Zbog toga je apsolutno ključno odmah nakon primjene Narcana pozvati hitnu medicinsku pomoć. Spašavanje života ne završava primjenom lijeka; ono tek započinje.

Postoje li nuspojave?

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Glavni učinak Narcana kod osobe koja je fizički ovisna o opioidima jest naglo izazivanje simptoma odvikavanja, odnosno apstinencijske krize. Budući da lijek trenutačno blokira djelovanje opioida, tijelo reagira vrlo burno. Simptomi mogu biti izrazito neugodni i uključuju snažne bolove u tijelu, mučninu, povraćanje, proljev, ubrzan rad srca, povišen krvni tlak, znojenje, groznicu, curenje nosa te osjećaj nervoze i razdražljivosti.

Iako su ti simptomi teški, oni nisu opasni po život, za razliku od predoziranja. Kod osoba koje nisu ovisne o opioidima, Narcan uglavnom ne uzrokuje nikakve značajne nuspojave, osim mogućih blagih reakcija na samu primjenu spreja, poput suhoće ili začepljenosti nosa. U SAD-u, Narcan u obliku spreja za nos odobren je za prodaju bez recepta, čime se njegova dostupnost dodatno povećala u nadi da će se smanjiti broj tragičnih ishoda kakav je zadesio i slavnu glumicu.

A kakva je situacija u Hrvatskoj?

Foto: NYXOID

Trendovi povećanja dostupnosti naloksona vidljivi su i u Hrvatskoj. Lijek je dostupan, a najpoznatiji je u obliku spreja za nos pod komercijalnim imenom Nyxoid. Prepoznavši važnost brze reakcije laika u kriznim situacijama, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) pokrenuo je pilot projekt uvođenja tzv. kućnih doza naloksona. Cilj projekta je, kao i u SAD-u, opremiti osobe pod povećanim rizikom, njihove obitelji i prijatelje ovim spasonosnim lijekom kako bi ga mogli primijeniti i prije dolaska hitne pomoći. Time se i Hrvatska pridružuje globalnim naporima za smanjenje smrtnosti od predoziranja opioidima.

*uz korištenje AI-ja