Hayden Panettiere mjesecima trpjela bolove i koristila štake

Glumica Hayden Panettiere, zvijezda serija "Heroji" i "Nashville", preminula je u dobi od samo 36 godina, a sada su se pojavili novi detalji o njezinim zdravstvenim problemima koji su prethodili tragičnom kraju. Mjesecima prije smrti viđena je kako se otežano kreće uz pomoć štaka, a bliskim osobama žalila se na kronične bolove.

Samo nekoliko mjeseci prije smrti, u ožujku ove godine, fotografi su zatekli glumicu na aerodromu u Los Angelesu. Na snimci je vidljivo kako se kretala vrlo oprezno i polako, snažno se oslanjajući na štake. Iako je bila u vidljivim bolovima, kratko je porazgovarala s fotografom i objasnila da ima problema s uklještenjem živaca u donjem dijelu leđa. Pritom je dodala kako vjeruje da se oporavlja, prije nego što je polako ušla u automobil koji ju je čekao.

Ova snimka potvrđuje ono što su izvori bliski glumici otkrili medijima. Jedan od njih izjavio je kako se Panettiere tijekom cijele prošle godine redovito žalila na jake bolove u leđima. Nedugo nakon što je snimka nastala, krenula je na promotivnu turneju za svoje memoare "Ovo sam ja: Obračun", u kojima je iskreno progovorila o svojim životnim borbama. U nedavnom intervjuu za časopis 'Women's Health', snimljenom samo nekoliko tjedana prije njezine smrti, otkrila je da je bila gotovo paralizirana gotovo godinu dana zbog neobjašnjive bolesti zbog koje nije imala osjećaj od struka naniže.

Foto: AdMedia/SIPA

Podsjetimo, hitne službe primile su poziv u nedjelju, nešto prije 14 sati, iz rezidencije u Greenvilleu u Južnoj Karolini. Njezin prijatelj obavijestio je dispečere da je glumica bez svijesti i da je doživjela srčani zastoj. Na audio snimci poziva čuje se kako dispečer šalje medicinsko osoblje na lokaciju kako bi pokušali reanimaciju osobe koja se predozirala.

Izvori navode da su bolničari pokušali oživljavanje koristeći napredne metode za održavanje života, ali nažalost bez uspjeha. Smrt je službeno proglašena u 14:32. Mrtvozornik okruga Greenville najavio je obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, a preliminarna istraga pokazala je da nema znakova nasilja.

Hayden Panettiere godinama je otvoreno govorila o svojim problemima. U svojim memoarima detaljno je opisala borbu s postporođajnom depresijom nakon rođenja kćeri 2014. godine, kao i dugogodišnju ovisnost o opioidima i alkoholu, koja je započela u ranoj mladosti kao način nošenja s pritiskom slave.

Glumica je 2018. godine donijela, kako je sama rekla, "srceparajuću" odluku da skrbništvo nad kćeri prepusti bivšem zaručniku Vladimiru Kličku kako bi se u potpunosti posvetila liječenju. Dodatni udarac doživjela je 2023. godine kada je njezin mlađi brat Jansen iznenada preminuo u 28. godini od srčanih problema.

Foto: JC2/HSS

Njezina karijera započela je dok je bila beba, pojavljivanjem u reklamama, a prvu zapaženiju ulogu ostvarila je u filmu "Sjećanje na Titane" 2000. godine. Svjetsku slavu donijela joj je uloga navijačice Claire Bennet u popularnoj seriji "Heroji", nakon čega je oduševila kritiku i zaradila dvije nominacije za Zlatni globus za ulogu country pjevačice Juliette Barnes u seriji "Nashville". Nedavno se vratila na velika platna ulogom Kirby Reed u franšizi horor filmova "Vrisak".

Njezin otac, Skip Panettiere, oglasio se priopćenjem: "S dubokom tugom dijelimo vijest o tragičnoj smrti naše voljene Hayden. Bila je nevjerojatno svjetlo i sila prirode koja je donijela neizmjernu ljubav i radost svima koji su je poznavali - i milijunima koji su je gledali na ekranu."

*uz korištenje AI-ja

