Pokraj Hayden Panettiere našli lijek protiv predoziranja

Glumica Hayden Panettiere, najpoznatija po ulogama u serijama "Heroji" i "Nashville", preminula je u dobi od 36 godina. Pronađena je u svom stanu u Greenvilleu u Južnoj Karolini, a novi detalji koji izlaze u javnost upućuju na to da je uzrok smrti vjerojatno predoziranje, s obzirom na to da je na mjestu događaja pronađen Narcan, lijek koji se koristi za brzo poništavanje učinaka predoziranja opioidima.

Narcan, lijek koji se obično koristi za brzo poništavanje učinaka predoziranja opioidima, pronađen je na mjestu smrti Hayden Panettiere. Prema pisanju Page Sixa, uređaj za primjenu ovog lijeka koji spašava živote pronađen je na madracu u glumičinom stanu. Zasad nije poznato je li Panettiere primila dozu Narcana ili je lijek bio namijenjen nekoj drugoj osobi. Zvuk poziva hitnoj službi, do kojeg su došli mediji, otkriva da su bolničari u nedjelju odgovorili na poziv zbog "neidentificirane ženske osobe" s "kardiološkim zastojem". U roku od nekoliko minuta zabilježeno je da je "reanimacija u tijeku" zbog "predoziranja". Hitne službe pokušale su je oživjeti u njezinom stanu primjenom naprednih mjera održavanja života i kompresijama prsnog koša, ali je smrt proglašena u 14:32. Ured mrtvozornika okruga Greenville izjavio je kako na tijelu nisu pronađeni "znakovi traume" koji bi mogli pridonijeti smrti, a službeni uzrok i način smrti čekaju se nakon daljnjih pretraga.

Foto: AdMedia/SIPA

Otkriće Narcana na mjestu događaja ponovno je u središte pozornosti stavilo dugu i javnu borbu glumice s ovisnošću. Panettiere je otvoreno govorila o svojim problemima s ovisnošću o opioidima i alkoholu. U intervjuu za časopis People u srpnju 2022. godine rekla je da je njezina ovisnost u jednom trenutku toliko izmaknula kontroli da "nije mogla živjeti bez" opijata. Izjavila je da su joj prvi put ponudili "tablete za sreću" prije izlaska na crveni tepih kad joj je bilo samo petnaest godina.

​- Trebale su me učiniti živahnom tijekom intervjua. Nisam imala pojma da to nije prikladno ili kakva će mi vrata to otvoriti kada je u pitanju moja ovisnost - prisjetila se.

Priznala je da je nastavila s teškim opijanjem i povremenim uzimanjem opioida kako joj je karijera napredovala. Njezini problemi su se pogoršali nakon rođenja kćeri 2014. godine, kada se borila s teškom postporođajnom depresijom. Samo nekoliko mjeseci prije smrti, u svibnju 2026., objavila je memoare pod naslovom "This Is Me: A Reckoning", u kojima je detaljno opisala svoje probleme sa slavom, mentalnim bolestima i zlouporabom supstanci.

*uz korištenje AI-ja







