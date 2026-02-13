Voli svoj mir, ima rituale kojima je vjerna. Ujutro rano diže, sredi se, namjesti krevet, voli uredno, čistoću i red. Iza ručka slijedi odmor do 5 i ne voli da ju se prekida, kažu o Ljeposavi socijalne radnice iz Doma
Ljeposava Perišić (100): 'Svaki dan vježbam barem 10 minuta!'
Svako jutro nakon doručka vrijeme je za desetominutnu tjelovježbu koja se ne preskače. Ništa to ne bi bilo čudno da nije riječ o 100 godišnjakinji Ljeposavi Perišić koja je nam je otkrila tajnu svog dugovječnog života. Skromna poljoprivrednica iz okolice Skradina, davno je postala udovica, a prije 16 godina se odlučila za život u Domu, i nije pogriješila. No, i u poznim godinama drži se rituala, strukturiranog života i rasporeda.
- Sve sam u životu radila - u polju i po kući. Nikada me sunce na krevetu nije uvatilo! - kazala je vedra stogodišnjakinja Ljeposava dok nam pokazuje osnovne vježbe mobilnosti. Baka je rođena u selu Smrdelje koje ni danas nema fitness, no to očito nije prepreka da se ne može vježbati.
- Predani rad te domaća hrana i piće - to je moja tajna dugovječnosti - kazuje kroz osmijeh baka koja je napunila impresivnih 100 godina i još je vrlo pokretna, te svakodnevno odvježba najmanje desetak minuta. Za Ljeposavu svi imaju samo riječi hvale, kao i korisnici kojih je 314 u šibenskom Domu za starije osobe, Cvjetni dom, te zaposlenici.
- Ljeposava se odlično drži, a zaželjela se društva tako da je s nama od 2010. godine - kažu socijalne radnice, te otkrivaju malu zavrzlamu s datumom.
- Naime, na osobnoj iskaznici stoji da je rođena u lipnju, 1926. godine, ali nam je kći rekla da je sigurno riječ o ožujku, a Ljeposava rođendan slavi u veljači - kroz smijeh nam govore socijalne radnice objašnjavajući da je baka i izniman karakter, naime slabo čuje, ali ne želi nositi aparatić za sluh.
Nikad ozbiljno bolesna, vježbati počela u grupi, a onda je odlučila dodati i svoje minute koje odradi sama.
- Voli svoj mir, ima rituale kojima je vjerna. Ujutro rano diže, sredi se, namjesti krevet, voli uredno, čistoću i red. Iza ručka slijedi odmor do 5 i ne voli da ju se prekida. Svaki sunčani sat voli biti vani, a televiziju i vijesti ne prati, niti želi. Ni jednom se nije požalila da ne želi više živjeti, ona je osoba koja, naprotiv voli život, proaktivna je, i osim manjih problema s nogama koji su prošli, ona je potpuno zdrava - ispričale su socijalne radnice.
Nesalomljiv je Ljeposavin duh koji je došao iz malog mjesta u veći grad. Do odlaska u Dom bila je podstanarka, a nakon što je prije skoro trideset godina ostala bez supruga Mirka, živjela je potpuno samostalno.
- U braku sam bila od 1950. do 1997. godine - kaže baka koja najviše se raduje posjeti kćerke, te nikad ne spominje ni jedan detalj koliko joj je bilo u životu teško.
Skroman život, mala očekivanja i veseli duh, zaključuju u Domu, očito nisu floskule, rekli su nam dok napuštamo baku da uživa u suncu koje je konačno svanulo nakon tjedana i tjedna kiše u Dalmaciji.
Na odlasku nam je rekla da nikad ne misli o rodnom mjestu, Skradinu, ni na to što je bilo jučer. Fokusirana je samo na danas i na budućnost, a dotad predano vježba i baš nikad se ne žali.
