Ljetne vrućine i sobne biljke: Evo kako ih pravilno zalijevati

Tijekom toplih ljetnih mjeseci sobne biljke ulaze u razdoblje pojačane aktivnosti, ali istovremeno i većeg stresa. Visoke temperature ubrzavaju isušivanje supstrata, pa mnogi vlasnici biljaka posežu za češćim zalijevanjem - što često završi pogrešno.

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Jedna od najčešćih zabluda je da biljke ljeti automatski trebaju znatno više vode svaki dan. U praksi, problem najčešće nije količina vode, nego način i učestalost zalijevanja.

Umjesto površinskog i čestog zalijevanja, biljkama više odgovara rjeđe, ali temeljito zalijevanje. Voda treba prodrijeti dublje u supstrat kako bi došla do korijena, a ne ostati samo na površini gdje brzo ispari.

Prečesto zalijevanje može dovesti do zadržavanja vlage i nedostatka kisika u tlu, što s vremenom uzrokuje truljenje korijena.

Kako prepoznati treba li biljka vodu?

Najjednostavniji način provjere je dodir zemlje. Ako je nekoliko centimetara ispod površine supstrat još uvijek vlažan, zalijevanje se može odgoditi. Ako je suh i rastresit, vrijeme je za vodu.

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Pomaže i promatranje težine posude - suha zemlja je znatno lakša nego ona koja je upravo zalivena.

Ljeti je najbolje biljke zalijevati u ranim jutarnjim satima ili navečer, kada su temperature niže. Tako voda sporije isparava i ima više vremena da dopre do korijena.

Zalijevanje usred dana, kada je sunce najjače, uglavnom nije učinkovito jer se voda brzo gubi isparavanjem.

Poželjno je koristiti vodu sobne temperature, jer prehladna voda može šokirati korijen. Također, biljke je bolje zaliti obilno dok višak ne iscuri kroz drenažne rupice, a zatim taj višak ukloniti iz podloška.

Svaka biljka ima svoje potrebe

Nisu sve biljke iste - sukulenti i kaktusi traže znatno rjeđe zalijevanje i dobro podnose sušu, dok tropske vrste preferiraju stalno blago vlažno tlo.

Zbog toga je važno prilagoditi ritam zalijevanja vrsti biljke, a ne se držati fiksnog rasporeda.

U ljetnim mjesecima ključ uspjeha nije u količini vode, nego u ravnoteži. Pravilno zalijevanje znači promatranje biljke, prilagodbu uvjetima i izbjegavanje rutine koja ne uzima u obzir promjene temperature i svjetlosti.