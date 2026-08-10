Toplinski valovi, neprospavane noći, financijski pritisci i očekivanje 'savršenog ljeta' kod nekih ljudi mogu potaknuti sezonski afektivni poremećaj. Prepoznajte ga i ublažite...
NE JAVLJA SE SAMO ZIMI PLUS+
Ljetni blues nije mit: Vrućine potiču depresiju i anksioznost
Čitanje članka: 6 min
Ako ste među onima koji su dobro upoznati s pojmom "zimske depresije", ili "zimskog bluesa", jer tijekom zimskih mjeseci često upadnete u takvo raspoloženje, čuvajte se - ljeta. Naime, stručnjaci posljednjih godina sve više prepoznaju i sezonsku depresiju koja se javlja tijekom ljetnih mjeseci i ekstremnih vrućina, pa je već skovan i naziv - "summer blues".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku