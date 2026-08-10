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NE JAVLJA SE SAMO ZIMI PLUS+

Ljetni blues nije mit: Vrućine potiču depresiju i anksioznost

Piše Marijana Matković, Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 6 min
Ljetni blues nije mit: Vrućine potiču depresiju i anksioznost
Foto: 123RF
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Toplinski valovi, neprospavane noći, financijski pritisci i očekivanje 'savršenog ljeta' kod nekih ljudi mogu potaknuti sezonski afektivni poremećaj. Prepoznajte ga i ublažite...

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Ako ste među onima koji su dobro upoznati s pojmom "zimske depresije", ili "zimskog bluesa", jer tijekom zimskih mjeseci često upadnete u takvo raspoloženje, čuvajte se - ljeta. Naime, stručnjaci posljednjih godina sve više prepoznaju i sezonsku depresiju koja se javlja tijekom ljetnih mjeseci i ekstremnih vrućina, pa je već skovan i naziv - "summer blues".

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