Ljetni penis - evo o čemu se radi i zašto ga vole muškarci i žene

Kao što hladnoća na penis djeluje tako da ga smanjuje, bilo da se radi o izloženosti hladnoj vodi ili hladnom zraku, tako i ljetna vrućina djeluje na njegovo povećanje. Tu pojavu, koja podjednako oduševljava i muškarce i žene, neki nazivaju "ljetnim penisom".

S time se slaže i američki urolog dr. Dudley Danoff, autor knjige "The Ultimate Guide to Male Sexual Health".

- Visoke temperature doprinose širenju krvnih žila pa tako i širenju samog penisa. Postoji dobar razlog zašto parovi na medeni mjesec odlaze u toplije krajeve, a ne na Sjeverni pol - pojasnio je.

Ipak, radi se o privremenoj reakciji.

- Da ne bi bilo zabune, penis ljeti ne poraste, već se samo krvne žile u njemu mrvicu rašire, jer se tako tijelo bori s vrućinom. I to vam neće doprinijeti boljem performansu u krevetu, jer kada se radi o erekciji, spolovilo je tada rastegnuto maksimalno - pojasnila je dr. Sarah Jarvis, liječnica i klinička direktorica portala Patient.info.

Dodala je da se krvne žile u penisu na vrućini rašire, kao što se šire i tijekom seksualnog uzbuđenja, samo u manjem omjeru. Uz to, spolovilo na vrućini može izgledati blago ružičaste boje zbog sve te dodatne krvi na njegovoj površini, prenosi The Sun.

Ulazak u more ga smanjuje

Muškarci, sigurno ste primijetili da vam penis izgleda sićušno neko vrijeme nakon izlaska iz mora, posebno kada je voda vrlo hladna, no vrlo brzo se na suncu vrati u normalu.

- Kada je hladno, vaše tijelo će pokušati zadržati svoju unutrašnju toplinu i zbog toga će suziti krvne žile, pa se tada čini kao da se penis smanjio - objasnila je dr. Sarah Jarvis.

Niska temperatura može spolovilo privremeno skratiti do 50 posto dok mu se obujam zna smanjiti do 30 posto, ovisno koliko je voda hladna, tvrde urolozi. U isto vrijeme, do promjene dolazi i na testisima koji se u hladnoj vodi povuku prema tijelu pokušavajući sačuvati svoju toplinu.

Stručnjaci kažu kako se penis može privremeno smanjiti i kod stresa jer on tako djeluje na njegove krvne žile, sužava ih.

Prema nekim istraživanjima, i pušenje može skratiti penis, i to za centimetar jer smanjuje dotok krvi u njega. Protok krvi je ključan za stvaranje erekcije, a cigarete sužavaju žile i stvaraju probleme s cirkulacijom, a time i s dopremom krvi u penis. U konačnici to može rezultirati manjim spolovilom u erekciji.

Smanjuje se i s godinama. Normalnu veličinu postiže između 17. i 22. godine, a do kraja života može se smanjiti do tri centimetra. To se događa zbog smanjenog protoka krvi kroz žile.