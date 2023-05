6 bezazlenih razloga zbog kojih se pojave problemi s erekcijom

Već sigurno znate da se erektilna disfunkcija ne događa uvijek i samo 'nekom drugom', te da je riječ o problemu s kojim se ponekad mogu suočiti i mlađi muškarci, jer dob pritom ne igra presudnu ulogu, donosi Men's Health.

POGLEDAJTE VIDEO: Muke muškarca s velikim penisom

Ako dobijete neki poluzadovoljavajući rezultat onda kad se od vas očekuje da budete pod punom ratnom spremom, to definitivno nije ugodno, ali nemojte se odmah povlačiti s terena, odnosno spavaće sobe. Naime, postoji dosta bezazlenih razloga za problem s erekcijom koji nisu odmah i za dijagnozu erektilne disfunkcije i relativno se lako može doći do rješenja.

- Mnogo stvari može biti objašnjenje za to da niste uspjeli postići punu erekciju, od psiholoških do okolišnih razloga, objašnjava dr. med. Jamin Brahmbhatt, urolog iz Orlando Health. Nije uvijek lako biti u uspravnom stanju, i ponoviti taj 'stav' svaki dan, pogotovo ako postoje neki čimbenici koji otežavaju postizanje erekcije, poput previše alkohola, određenih lijekova, ili stresa zbog posla. Evo nekoliko osnovnih i manje kompliciranih razloga zbog kojih ponekad možete imati problema u postizanju erekcije:

1. Dobar provod, ili previše tulumarenja

Ako ste popili previše alkohola, vjerojatno ste se našli u situaciji da se morate pomiriti s tim da nema ništa od dobre izvedbe u krevetu. Alkohol deprimira vaš središnji živčani sustav, kaže dr. Brahmbhat. Smanjuje protok krvi u vašem penisu i tako sprječava postizanje pune seksualne napetosti.

Ukratko, iako vas poneko piće može opustiti tako da lakše odvedete nekoga u krevet – istina je da postajemo hrabriji s malom dozom alkohola u krvi – to bi vas moglo omesti u dobroj izvedbi, kaže. Zato budite svjesni granice do koje smijete piti. Dečki bi se trebali držati toga da ne pređu otprilike dva pića na dan, što je granica uz koju ćete očuvati ukupno zdravlje i kvalitetan seksualni život.

2. Ne ide s nekim koga ne poznajete

Foto: Shutterstock

Kliknuli ste s nekim novim, ali čim pokušate započeti s odnosom, pojave se problemi. To može imati veze s puno stvari. U pozadini može biti psihološka nesigurnost, kaže dr. Brahmbhat. Na primjer, možda inače imate osjećaj da veličinom penisa ne možete parirati drugim muškarcima, ili ste ranije imali loša seksualna iskustva, pa se vaš mozak ne može opustiti kad dođe vrijeme za nastup u krevetu.

No, uzrok može biti i stres koji rezultira problemom fizičke prirode. Naime, vaše tijelo priliku za seks s novom partnericom može doživjeti kao situaciju visokog stresa i potaknuti proizvodnju adrenalina do te mjere da će to ubiti sposobnost penisa da se digne i pripremi za izvedbu.

Profesor urologije na Stanfordu, dr. sc. Michael Eisenberg, kaže da je nemogućnost erekcije s novim partnerom nevjerojatno česta.

- U tom slučaju ponekad može pomoći opuštanje i produljenje predigre. Razgovor s liječnikom može pomoći da pronađete i druga rješenja – kaže.

3. Iscrpljeni ste i pod stresom i – nema erekcije

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

'Ekonomska anksioznost' danas je opće prihvaćeni pojam. Sve ono što se može svesti pod to lako vas može navesti na to da izgubite fokus u krevetu, što smanjuje mogućnosti za erekciju, objašnjava Debby Herbenick, dr. sc., profesorica u školi za javno zdravstvo u Indiani.

- Stres iscrpljuje mentalno i fizički, kaže dr. Brahmbhat. Naime, kad smo pod stresom, tijelo pokušava mobilizirati svu energiju na glavne organe, a penis je posljednja stvar na ovom popisu, pojašnjava.

Štoviše, osjećaj stresa može povećati razinu kortizola, koji može blokirati učinke testosterona, pokazala je studija objavljena u časopisu koji se bavi utjecajem hormona na čovjeka. Dakle, to može ubiti libido i stvoriti probleme s erekcijom.

Osim toga, kad u današnje vrijeme sretnete nekoga, moguće je da vas ne brine samo rizik od HIV-a, već i rizik COVID-19, dodaje Herbenick. Ili, ako ste se nedavno oporavili od COVID-19, možda ćete biti zabrinuti zbog mogućnosti da nekog zarazite, čak i ako vaš liječnik misli da ste zdravi i da niste zarazni. Ukoliko vas takve strepnje sprečavaju u tome da dobro spavate, ili vježbate, to vas može dovesti do istog rezultata, jer oboje utječe na zdrav kardiovaskularni sustav koji je, vrijedi podsjetiti, važan u održavanju snažne erekcije, ističe Herbenick.

Ukratko, ako ste apsolutno iscrpljeni i pod stresom, vjerojatno nije idealno vrijeme za bilo kakav seksualni susret. Umjesto toga, radije se odmarajte.

4. Utjecaj određenih lijekova

Postoji niz lijekova koji mogu ometati seksualnu izvedbu, ističu na Sveučilištu Maryland Medical Center. To uključuje određene lijekove protiv visokog krvnog tlaka, poput beta blokatora i diuretika, kaže Steven Lamm, medicinski direktor Preston Roberta Tisch centra NYU Langone. Iako su oni sjajni za vaše srce, njihovo ometanje vašeg simpatičnog živčanog sustava i zidova krvnih žila može smanjiti protok krvi u penisu.

Istraživanje Sveučilišta Stanford sugerira da do 75 posto depresivnih pacijenata primjećuje probleme sa svojim libidom. Naime, uzimanje određenih antidepresiva također može omesti erekciju. Inhibitori ponovne pohrane serotonina, poput Prozaca i lijeka Lexapro, mogu smanjiti razinu testosterona ili čak dovesti do odgođena ejakulacija.

No, nemojte samo prestati uzimati te lijekove. U mnogo slučajeva moguće je pronaći zamjenske lijekove koji će imati dobar učinak, ili se može odrediti manja doza, kako biste smanjili ovu nuspojavu, kaže dr. Brahmbhat.

5. Nedavno ste masturbirali

Ako ste to tek odradili u vlastitom aranžmanu, možda ćete morati pričekati prije nego što uskočite u krevet s partnericom, kaže dr. Brahmbhat. To bi moglo imati veze s razinom hormona prolaktina nakon orgazma, pokazala je studija objavljena u međunarodnom časopisu koji se bavi istraživanjima impotencije. Ovaj je hormon povezan s poteškoćama u održavanju erekcije, pa i ejakulacije.

Znanstvenici nisu sigurni zašto se to događa, no utvrdili su da mlađim muškarcima često treba kraći period za pripremu.

- To je poput trčanja maratona, tijelo se treba opustiti i obnoviti prije novog trčanja. objašnjava dr. Brahmbhat. Stoga samo imajte na umu da prosječan muškarac treba 30-minutnu pauzu, iako nekima treba tek 10 minuta, dok će nekima trebati i do sat ili dva da obnove baterije.

6. 'Usklađivanje' zbog ovulacije

Ako ste u fazi da se usklađujete s partneričinim ciklusima u pokušaju začeća, to može stvoriti veliki pritisak i omesti izvedbu.

- Stres zbog seksa oko ovulacijskog ciklusa može oduzeti spontanost i učiniti seks više činom, nego užitkom, kaže dr. Eisenberg.



Najčitaniji članci