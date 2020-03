Ljubav jača od obitelji, rase i gubitka: Zajedno su 70 godina

U današnje vrijeme aplikacija koje ljudima omogućavaju brzo upoznavanje za jednu noć, nakon koje se možda nikad više neće ni čuti, neke ljubavne priče izazivaju čak i dozu strahopoštovanja. Takva je i priča Mary i Jakea Jacobsa. Ne samo da nas mogu zadiviti trajanjem braka, odnosno činjenicom da su zajedno proveli više od sedam desetljeća, nego je doista riječ o ljubavi koja - pobjeđuje sve.

Njihova ljubavna priča započela je usred rata, kad je Jake tijekom Drugog svjetskog rata služio u Velikoj Britaniji. Ona je bjelkinja, on crnac i 40-.ih godina prošlog stoljeća, kad se još osjećala rasna netrpeljivost, nije im bilo lako, no ostali su jedno uz drugo u svim nedaćama koje im je život donio, prenosi portal Upworthy.

Pričajući o njihovoj ljubavi za Daily Mail, Mary je rekla da je Jakea upoznala kad je došao iz Trinidada, kao dio američkih snaga stacioniranih u bazi Buttonwood, u blizini njezine kuće u Lancashireu.

- Bili smo na istom tehničkom fakultetu. Ja sam tamo učila daktilografiju, a on je bio na obuci zrakoplovstva. Bio je s grupom crnih prijatelja, i pozvali su prijateljicu i mene na druženje. Jake i ja smo ubrzo čavrljali nasamo, priča Mary. On je citirao Shakespearea, kojeg je ona obožavala. Nekoliko tjedana kasnije otišli su svi zajedno na piknik, ali primijetila ih je gospođa koja ju je prepoznala kad je prošla pored nje.

- Dvije Engleskinje u društvu grupe crnaca bile su vrlo upečatljive. Ona me prijavila ocu, koji mi je zabranio da ga viđam - nastavlja Mary. Kad je rat završio, Jake je morao ostaviti Mary i vratiti se u Trinidad. No, slali su si ljubavna pisma i Jake je ubrzo shvatio da više ne može biti odvojen od svoje voljene. Tako se nakon nekoliko godina vratio u Veliku Britaniju i odmah ju zaprosio.

- Zamolio me da se udam za njega, sasvim nerazgovijetno, kad sam imala samo 19 godina - prisjeća se Mary. Kad je rekla ocu da se želi udati za Jakea, on je rekao da više nikad neće moći ući u obiteljsku kuću ako to učini.

- Bio je užasnut time što razmišljam o udaji za crnca. Otac me izbacio, uzela sam samo mali kofer sa svojim stvarima. Nitko iz naših obitelji nije bio na našem vjenčanju u matičnom uredu, 1948. godine - ispričala je Mary. Dodaje kako su prve godine braka tijekom kojih su živjeli u Birminghamu bile paklene. Plakala je svaki dan i gotovo da nije jela.

