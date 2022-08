Ljubav na nevjerojatne načine mijenja naš mozak: 7 promjena

Kad se zaljubimo, često nas preplavi vrtlog emocija kojem je teško odoljeti, no ljubav jednako tako snažno može utjecati i na – naš mozak. Stručnjaci su dokazali da se kod zaljubljivanja aktiviraju neki dijelovi mozga, dok se drugi isključuju, što je itekako može utjecati na naše ponašanje ili način razmišljanja te proces donošenja odluka.

Evo što znanstvenici kažu o tome kako se mozak 'ponaša' kad se dogodi romansa, a prenosi portal YourTango.

1. Osjećate se kao ovisnik

Jeste li ikada čuli da je ljubav droga? Možda ima istine u tome! Naime, mozak 'čuva' te intenzivno strastvene osjećaje tako da se kod ljubavi aktiviraju isti oni dijelovi mozga koji su aktivni kod konzumacije droga, pa se javljaju i slični osjećaji: Od euforije, do žudnje za tim da to doživite opet. Naravno, ljubav je puno zdravija ovisnost, ali suočimo se s činjenicama: Postajete ovisnik!

2. Počinjete razmišljati u dvoje

Život više nije samo „ja, pa ja“, počinjete razmišljati za dvoje i mozak automatski shvaća promjene. Veza koju dijelite s partnerom, slično kao i sa djecom, daleko je dublja nego samo ono što se na prvi pogled vidi. Studija iz 2013. povezala je korištenje zamjenica u prvom licu jednine (ja) s višim udjelom depresije nego što je to kod ljudi koji češće govore 'mi' ili 'nas'. To je još jedan dokaz da su zdravi odnosi neprocjenjivi.

3. Postajete mudriji i dugovječniji

Zaljubljivanje je jednako dobro za srce kao i za mentalno zdravlje. Zaljubljeni ljudi imaju više razine dopamina, što je povezano sa zadovoljstvom, željom i euforijom. Studije pokazuju da ljudi u pozitivnim, zdravim vezama žive dulje, sretniji su, mudriji i imaju bolje mentalno zdravlje.

4. Učite se oslanjati na druge

Jedna od najvećih prednosti zaljubljenosti jest ta da ćete naučiti kako je to zapravo osloniti se na drugu osobu i pružiti joj podršku kad je to potrebno. Izgradnja povjerenja u vezi je ključna. A vaš mozak vam u tome pomaže. Istraživači su skeniranjem mozga otkrili da se frontalni korteks - područje mozga koje je odgovorno za rasuđivanje – gasi kad se zaljubimo. Dakle, kad smo zaljubljeni, manje je vjerojatno da ćemo biti kritični ili skeptični prema osobi do koje nam je stalo.

5. Oslobađate se stresa

Mozak nikad ne zaboravlja kakav je to osjećaj kad vas dodirne ili poljubi netko u koga ste zaljubljeni, čak i kad odlete svi oni leptirići koje ste osjećali u trbuhu tijekom tih trenutaka. Evo još malo ludosti: U zdravim vezama dovoljno je držati za ruku partnera da biste se zaštitili od stresa, snizili krvni tlak, ublažili fizičku bol i poboljšali svoje zdravlje. Zdrava, ohrabrujuća veza zapravo mijenja rad vašeg mozga.

6. Zablistat ćete

Pitate se što je ključ dugovječnosti u vezi? U studiji koja je procjenjivala parove koji su se definirali kao „ludo zaljubljeni“, znanstvenici su otkrili da su centri za nagrađivanje u njihovim mozgovima zasvijetlili nakon što su samo pogledali sliku svog supružnika. Na mjestima koja signaliziraju stres u mozgu bilo je, pak, manje svjetla.

7. Osjećate se sigurno

Poput prve veze koju bebe stvore s majkom, u vašem će se odnosu pojaviti osjećaj sigurnosti. Kako starite i mijenjate se, vaše tijelo zapravo pamti moždane cikluse i faze kroz koje ste prošli u mladosti, tako da se ti osjećaji vraćaju. Istraživanje također pokazuje da, kad osjećamo ljubav prema nekome, to isključuje dio našeg mozga koji kontrolira strah i negativne emocije.



