Kakvi su kad su zaljubljeni: Bik ne gubi glavu, Lav se uljepšava, Jarcu i mane budu privlačne...

Ovan

Ovnovi kad se zaljube su spremni na sve kako bi osvojili tog čovjeka, oni razmišljaju srcem i ne skrivaju svoje osjećaje te nesebično pružaju voljenima sve što im treba. Zaljubljeni Ovnovi se potpuno predaju svojim osjećajima i kao da su na sedmom nebu jer im je njihova ljubav stalno na pameti.

POGLEDAJTE VIDEO: Zaposleni horoskop

Bik

Bikovi ne gube glavu kad se zaljube. Oni su proračunati i najčešće će dobro razmisliti o tome kako da impresioniraju osobu u koju su zaljubljeni. Kad krenu u osvajanje svoju ljubav će pokazivati na njihov osebujan hedonistički način te će ju voditi na sjajne večere koje će se sastojati od specijaliteta i vrhunskih pića.

Blizanci

Kad se Blizanci zaljube, oni to želi podijeliti s cijelim svijetom, a svoju zaljubljenost ne mogu sakriti ni da žele jer se njihova uzbuđenost vidi na njihovom licu - osmijeh, crveni obrazi i sjaj u očima. Iako postoji opasnost da će svojom direktnošću i iskrenim osjećajima uplašiti potencijalnog partnera oni neće od toga odustati jer žele svoju vezu graditi na iskrenim osjećajima.

Rak

Iako jedan od najosjetljivijih znakova, Rak nije sklon pretjeranom pokazivanju svojih osjećaja. Tek kad odluči da sa svojom simpatijom želi izgraditi stabilnu vezu onda pokazuje svoje osjećaje.

Lav

Zaljubljeni Lav će dati sve od sebe da izgleda najbolje što može - pazit će na frizuru, odjeću i to kako zrači. Uz to, vole publiku, pa će im biti drago ako se nađu u situaciji gdje će svoju ljubav javno pred drugima priznati i pokazati. Ako im prvog puta ne uspije zadiviti njega / nju, to za njih neće biti pogubno, jer Lavovi ne odustaju sve dok ne dobiju ono što žele.

Djevica

Djevicama je zaljubljenost poput bijega od svakodnevice, od odgovornosti i rutine. Ali su jako stidljive i ne vole pokazivati svoje osjećaje. Zaljubljene Djevice su jako romantične i od početka planiraju budućnost s tom osobom. Iako zaljubljene, nikad neće direktno i otvoreno flertovati, već će koristiti detalje i suptilne znakove.

Vaga

Kada se zaljubi, Vaga planira svaku riječ i pokret u komunikaciji s odabranom osobom i stalno je u strahu da će napraviti pogrešku. Kad se zaljube Vage 'nisu svoje', a zna se dogoditi i da svoj život, ciljeve i želje podrede voljenoj osobi. Najveći problem Vagama je osjećaj usamljenosti.

Škorpion

Škorpioni su skloni prevelikoj analizi kad upoznaju nekoga tko im se sviđa i onda se počinju pitati pitanja poput: 'Gdje je taj čovjek dosad bio?' ili 'Zašto se baš sad pojavio?' Kad su u pitanju osjećaji Škorpioni su jako iskreni i direktni te ozbiljno shvaćaju svoje osjećaje i namjere. Rođeni osvajači oni su u ljubavi dominantni i spremni osvajati svojeg odabranika.

Strijelac

Strijelci izjavljuju ljubav na jako originalan i duhovit način pa im osvajanje osobe u koju su zaljubljeni često polazi od ruke. Znaju kako će impresionirati nekoga u koga su zaljubljeni te im često priređuju nezaboravne trenutke koji će ih osvojiti. Na drugu stranu, koliko god da su spremni uložiti vremena i napora da osvoje nekoga tko im se sviđa, jako su ljubomorni, čak i kad nemaju nikakvog povoda za to.

Jarac

Jarac na prvi pogled djeluje hladno i nepristupačno, ali kada se zaljubi sve će napraviti za svojeg odabranika. Iako nije sklon pokazivanju svojih osjećaja, oni su jaki i iskreni. Zaljubljeni Jarci se potpuno prepuštaju svojim osjećajima i sve gledaju kroz ružičaste naočale pa se čak i loše karakteristike njihovog odabranika u tom trenu čine privlačne.

Vodenjak

Vodenjaci ne kriju svoje osjećaje, a kad su zaljubljeni ne mogu dočekati svoje osjećaje podijeliti i sa svojim bližnjima. Oni uživaju osvajati na duhovit i neobičan način, ali neće pokazati svu dubinu svojih osjećaja dok se ne osiguraju da je i druga strana zaljubljena.

Ribe

Osjećaj zaljubljenosti Ribe doživljavaju izrazito intenzivno, piše Atma. U njihovoj mašti njihova ljubavna priča će biti nevjerojatno romantična, s nizom detalja koji se drugima čine nerazumljivima i nepovezanima. Pripadnici ovog znaka su skloni u svojem svijetu mašte intenzivno proživljavati čak i platonske ljubavi i zaljubljenost.

Najčitaniji članci