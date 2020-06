A post shared by Sammy Ray (@goodboysammyray) on Jun 18, 2020 at 7:24am PDT

Ljubavna gesta: Starom psu od svoje djevojke napravio rampu

Mellisa i njezin pas Sammy sad još više vremena provode s Jamesom, a svi skupa odu i do njega doma da s njegove tri kćeri tinejdžerice pogledaju neki film

<p>Kad su <strong>Melissa Meiners</strong> i <strong>James Killen </strong>iz Kentuckyja, SAD tek počeli izlaziti, ona mu je jasno do znanja da s njom u paketu ide i njen pas Sammy kojem se James isto mora dopasti.</p><p>- Rekla sam mu da se nećemo moći viđati ako se ne svidi Sammyju - kaže Mellisa u šali.</p><p>Srećom, dečki su se odmah skužili i Sammy je Jamesa prihvatio kao drugog gazdu, a veza između njih dvoje je preslatka. </p><p>Ona i Sammy sve više vremena provode s Jamesom, a odu i do njega doma da s njegove tri kćeri tinejdžerice pogledaju neki film. Kad je večer za neki 'film za adolescentice', priča Mellisa, ona James i pas se premjeste u Jamesovu sobu da ne smetaju curama. </p><p>- Shvatila sam da je Jamesov krevet previsok da bi Sammy skakao gore pa sam svaki put od doma donosila i njegove male stepenice - priča ona kako je ugađala starome psu, no James je smislio bolju ideju.</p><p>- Da se ona ne muči odlučio sam za svog novog psećeg prijatelja napraviti stepenice, no shvatio sam da bi bolja bila rampa - kaže James koji se brzo bacio na posao.</p><p>Prvo je plan bio da rampa bude samostojeća, no par je shvatio da bi se pas još više mogao ozlijediti ako nezgodno skoči na nju i rampa padne. Umjesto toga, James ju je uglavio u okvir svog kreveta.</p><p>- Ne mogu više ni zamisliti da Melissa i Sammy nisu dio naših života pa je sigurnost bila prioritet - rekao je James.</p><p>- Naizgled male stvari zapravo su meni najvažnije, a James to shvaća i uvijek me pridobije s ovakvim lijepim gestama - kaže Mellisa o svom dečku i odaje da je 'predobar i prema njoj i prema starom Sammyju'.</p>