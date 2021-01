Malo je stvari iritantnijih od onoga kada dođete do dna korektora, ali ne možete doći do preostale tekućine. No jedan ljubitelj šminke otkrio je kako potrošiti i posljednju kap svog korektora, a sve što će vam trebati za to su kliješta.

POGLEDAJTE VIDEO: Alice privlači poglede zbog jarke šminke

Korisnik TikToka Shabaz Says podijelio je svoj praktični savjet sa svojim pratiteljima.

- Ovo je životni trik za vas. Znate ono kada je vaš korektor na dnu i zapravo ništa ne možete izvući van - govori Shabaz u videu, a zatim pokazuje kako struže dno posudice od korektora, ali ništa ne izlazi unatoč tome što još uvijek ima dovoljno proizvoda u njemu. Zatim predlaže da nabavite kliješta i njima uklonite plastični umetak na vrhu pakiranja od korektora.

Shabaz zatim umoči štapić korektora natrag u bočicu i može doći do preostale tekućine koja se nalazi u pakiranju.

- Ovo se zove ušteda novca. Kakva prevara! - rekao je u videu. Pratitelji su mu se zahvalili na savjetu, a video je ubrzo sakupio mnoge komentare ljudi koji su se oduševili trikom. Jedna osoba je napisala: 'Ovo će mi toliko pomoći!', dok je druga dodala: 'Wow, ovo je tako pametno!', piše The Sun.