Ljudi čiji je dom uvijek blistavo čist nikad ne rade ovih 7 stvari

Jeste li se ikad pitali kako neki ljudi uspijevaju imati savršeno uredan dom, a pritom ih gotovo nikad ne vidite kako panično čiste? Tajna nije nužno u tome da satima pospremaju, već u malim navikama koje im pomažu da nered uopće ne stigne nastati.

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Pokretanje videa... 01:24 Četka za WC | Video: 24sata/pixsell

Umjesto velikih akcija čišćenja, drže se nekoliko jednostavnih pravila koja im dugoročno olakšavaju održavanje doma.

Ne ostavljaju prljavo posuđe u sudoperu

Kuhinja je srce doma, pa će se nered u njoj brzo proširiti i na ostatak prostora. Prljavo posuđe u sudoperu samo se gomila, a s njim dolaze i mrvice, neugodni mirisi te sve veći osjećaj nereda.

Ljudi koji održavaju uredan dom posuđe operu ili stave u perilicu odmah nakon korištenja, a pritom obrišu radnu površinu i riješe ostale sitnice. Tako se posao rasporedi kroz dan i ne pretvara u veliku obavezu.

Ne čekaju 'dan za čišćenje'

Jedna od najčešćih pogrešaka je dopustiti da se nered gomila cijeli tjedan, a zatim pokušati sve riješiti u jednom danu. Uredni ljudi znaju da je puno jednostavnije svakodnevno odvojiti nekoliko minuta za sitne zadatke.

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To može biti pospremanje stvari čim ih primijetite ili kratko čišćenje nekoliko prostorija. Nekoliko minuta dnevno puno je lakše podnijeti nego višesatno spremanje cijelog doma.

Ne ostavljaju nepospremljen krevet

Pospremanje kreveta nakon buđenja jedna je od najjednostavnijih navika koja odmah može učiniti da prostor izgleda urednije. Osim toga, mnogi tu rutinu smatraju dobrim načinom za početak dana jer daje osjećaj reda i obavljenog zadatka.

Uredan krevet tako ne zahtijeva puno vremena, a može napraviti veliku vizualnu razliku u spavaćoj sobi.

Ne zaboravljaju provjeriti mirise

Besprijekorno čist dom nije samo onaj koji tako izgleda – važan je i njegov miris. Uredni ljudi zato redovito iznose smeće i paze da sudoper, hladnjak i kanta za otpatke ne počnu širiti neugodne mirise.

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Za dodatni osjećaj svježine mogu pomoći svježe cvijeće, sobne biljke, mirisne svijeće ili sprej za prostor. Kada se sve to spoji s čistim površinama, dom odmah djeluje ugodnije.

Ne dopuštaju da se papiri gomilaju

Računi, pošta, stare potvrde i razni papiri vrlo se lako nakupe na kuhinjskom pultu, stolu u hodniku ili drugim površinama. Iako pojedinačni papir ne djeluje kao veliki problem, hrpa papira u samo nekoliko dana može učiniti prostor neurednim.

Zato ih je najbolje odmah pregledati i baciti ono što više nije potrebno. Važne dokumente dobro je spremiti u jednu mapu, ladicu ili drugo unaprijed određeno mjesto.

Ne pretrpavaju prostor stvarima

Čak i potpuno čist dom može izgledati neuredno ako je prepun stvari. Odjeća koju više ne nosite, predmeti koje mjesecima planirate donirati ili nepotrebne stvari kupljene u trgovinama brzo mogu zauzeti dragocjen prostor.

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Ormar, smočnicu, garažu i druge dijelove doma zato je dobro povremeno pregledati i riješiti se stvari koje više ne koristite. Takvo raščišćavanje dovoljno je napraviti nekoliko puta godišnje kako bi prostor ostao pod kontrolom.

Ne ostavljaju čisto rublje da stoji

Čisto rublje jedno je od onih kućanskih poslova koje mnogi odgađaju. Ipak, ostavljanje oprane odjeće u sušilici ili košari samo stvara još jedan zadatak za kasnije, a odjeća se u međuvremenu može izgužvati.

Osim toga, gomila čistog rublja stvara dodatni nered i lako se može dogoditi da netko pomisli kako je riječ o prljavoj odjeći. Uredan dom zato podrazumijeva i vraćanje opranog rublja na njegovo mjesto čim je spremno.