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Kraj mukama: Ovi trikovi će vam olakšati čišćenje kupaonice

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Kraj mukama: Ovi trikovi će vam olakšati čišćenje kupaonice
Foto: 123RF
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Čišćenje kupaonice ne mora biti naporno uz nekoliko jednostavnih navika i dobru rutinu. Redovito održavanje i pametni trikovi mogu znatno olakšati uklanjanje prljavštine te pomoći da kupaonica dulje ostane čista i uredna

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Čišćenje kupaonice mnogima je omražen posao, no uz nekoliko stručnih savjeta i dobru rutinu, bitka s kamencem, buđi i naslagama sapuna ne mora biti toliko teška. Ključ uspjeha nije u višesatnom ribanju, već u dosljednosti i pametnom pristupu koji ovaj zadatak pretvaraju u brz i zadovoljavajuć proces. Pridržavajte se ovih pravila i vaša će kupaonica uvijek izgledati čisto i uredno.

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Četka za WC 01:24
Četka za WC | Video: 24sata/pixsell

Stručnjaci se slažu da je prevencija najbolji način za održavanje čistoće. Svakodnevno ulaganje nekoliko minuta štedi sate kasnijeg ribanja. Jedan od najučinkovitijih trikova jest držanje brisača za staklo u tušu. Nakon svakog tuširanja, potrebno je svega nekoliko sekundi da se prebrišu staklena vrata i zidovi, čime se sprječava nakupljanje vodenih mrlja i kamenca.

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Još jedan jednostavan savjet jest zamjena krutog sapuna tekućim, jer ostavlja manje taloga. Sličan princip vrijedi i za umivaonik. Brzo ga prebrišite nakon pranja zubi ili ruku kako biste spriječili mrlje od paste i vode. Držite krpu od mikrovlakana nadohvat ruke kako bi vam ova navika postala rutina.

Tjedno čišćenje: strateški pristup za maksimalan učinak

Za tjedno čišćenje primijenite strategiju od vrha prema dnu kako biste izbjegli dvostruki posao. Prvo uklonite sve s površina – ručnike, prostirke i kozmetiku. Zatim nanesite sredstva za čišćenje na WC školjku, tuš i kadu te ih ostavite da djeluju pet do deset minuta. To vrijeme je ključno jer kemikalije otapaju prljavštinu i smanjuju potrebu za ribanjem.

Reusable spray bottle and eco natural items for kitchen cleaning
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Dok sredstva djeluju, obrišite prašinu s polica i ormarića te očistite ogledalo, za što je odlična mješavina vode i alkoholnog octa. Nakon toga, izribajte tuš i kadu spužvicom ili četkom. Starom četkicom za zube dohvatite teško dostupna mjesta, a za fuge koristite pastu od sode bikarbone i vode. Sve temeljito isperite.

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WC školjku očistite iznutra četkom, a vanjske dijelove prebrišite dezinficijensom, ne zaboravljajući područje iza školjke. Ostavite četku da se ocijedi ispod daske prije vraćanja u držač. Na kraju očistite umivaonik i radne površine. Podove prvo usisajte ili pometite, a zatim prebrišite vlažnom krpom.

Organizacija i pametni trikovi: Manje nereda, lakše čišćenje

Urednu kupaonicu lakše je čistiti. Započnite raščišćavanjem: bacite sve proizvode kojima je istekao rok ili ih ne koristite. Koristite organizatore za ladice i košarice kako biste pospremili stvari koje ne koristite svakodnevno. Grupirajte proizvode prema namjeni (npr. jutarnja rutina) radi bolje preglednosti.

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Uz komercijalna sredstva, isprobajte i učinkovita domaća rješenja. Kamenac s glave tuša uklonit ćete mješavinom octa i vode – napunite vrećicu, omotajte je oko tuša i ostavite da djeluje 15-ak minuta. Začepljene odvode riješite sodom bikarbonom i octom: naspite sodu, prelijte octom, pričekajte da otpjeni pa isperite vrućom vodom.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Važno je napomenuti da se neka sredstva nikada ne smiju miješati, posebice izbjeljivač s amonijakom ili drugim sredstvima za čišćenje, jer njihova reakcija može proizvesti opasne plinove. Uz dobru organizaciju i redovito održavanje, vaša će kupaonica postati oaza opuštanja, a ne izvor stresa.

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