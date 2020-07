Radi s raznim vrstama nesavr\u0161enosti na tijelu.

Ljudi joj stižu s ožiljcima, a kući idu s prekrasnim tetovažama

Prikrivanje ožiljka tetovažom daleko je teži posao nego rad na čistoj koži, no tatoo majstorica Ngoc na svom je Instagramu demonstrirala kako to radi i pomaže ljudima koji se žele riješiti starih ožiljaka

<p>Tetovaže su posljednjih desetljeća postale toliko popularne da je teže pronaći pojedinca bez njih, nego s njima. No dok jedni tetovaže gledaju kao 'dodatak' na svom tijelu, drugima one mogu biti sredstvo - i to za prikrivanja starih ožiljaka zbog kojih se osjećaju loše i imaju probleme sa samopouzdanjem.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Tatoo majstorica umjetničkog imena Ngoc bavi se upravo time - uljepšavanjem tijela ljudi koji žele prikriti ožiljke.</p><p>- Tetoviranje ožiljaka, opeklina i svih vrsta nesavršenosti koje ljudima smetaju su moja strast te vjerujem da lijepo izvedena tetovaža doista može popraviti samopouzdanje u tom slučaju - rekla je za portal <a href="https://www.boredpanda.com/tattoo-artist-turns-scars-art-ngocliketattoo/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic">Bored Panda</a>.</p><p>Radi s raznim vrstama nesavršenosti na tijelu.</p><p>Najveće joj je zadovoljstvo osmijeh na licu klijenta.</p><p>Žene često žele ukloniti ožiljke nakon poroda.</p><p>Tetovira i područja oštećena opeklinama.</p><p>Tetovažu prilagođava ožiljku.</p><p>Kaže da neke ožiljci ne smetaju, no one kojima smetaju - treba im dati mogućnost da ih 'poprave'.</p><p>Cvijeće je čest motiv.</p>