Mladenci poslali 'antipozivnice' onima koji nisu pozvani na svadbu: 'Gdje je tu poštovanje?'

Jedan par je izazvao kritike zbog slanja kartica s porukom 'Niste pozvani na naše vjenčanje' nekim prijateljima i članovima obitelji kako bi smanjili troškove.

Dok neki vjeruju da je ovaj potez osmišljen kako bi ublažio razočaranje prije velikog dana, drugi kažu da je to 'neukusno' i da će samo uznemiriti one koji nisu pozvani.

Na Redditu, članica obitelji je otkrila i detalje u vezi toga: 'Uskoro mi se udaje rođakinja, planiraju malo vjenčanje u vrtu'.

- Vjenčanje će biti skromno, udaljeno pet sati vožnje od mjesta gdje žive. Željeli su ga učiniti malim, samo za obitelj i prijatelje zbog budžeta - navela je.

Dodala je kako je par poslao 'anti-pozivnice' informirajući one koji su im poznati, ali ne dovoljno bliski da dobiju stvarnu pozivnicu, o njihovom nadolazećem vjenčanju.

Ovo nije jedini neobičan korak u njihovom planiranju vjenčanja jer je par također zatražio od svih gostiju da im pomognu u pripremi samog događaja.

- Dobila sam poruku od para u kojoj piše da 'Svi imaju ulogu u pomaganju pri pripremi. Nakon ceremonije, svatovi će otići slikati se dok gosti postavljaju stolove za prijem'. Bila sam kao... što? Nisu pitali ljude žele li to napraviti, već su tako definirali - napisala je.

- 'Moj odgovor je bio: 'Govoriš ljudima koji su vozili pet sati do tvog vjenčanja da troše svoj novac na gorivo i hotel kako bi pripremili tvoje vjenčanje?' Njihov odgovor je bio 'Da'. Čak su dodali da su ljudi s time u redu. Možda neki ljudi, ali ne svi. Gdje je poštovanje, etiketa i moral?' - pita se rođakinja.

- Rekli su da financijski ne mogu unajmiti ljude za pripremu, ali imali su gotovo dvije godine da uštede i što su radili da uštede? Putovali su umjesto da štede za vjenčanje - požalila se.

Ne samo to, već očekuju da im i roditelji obave razne zadatke prije velikog dana - poput preuzimanja torte, uređivanja cvijeća i još mnogo toga. Da stvar bude gora, buduća mladenka je pozvala grupu prijatelja s anti-pozivnice na svoje djevojačko veče - i očekuje od njih da pokažu jednako uzbuđenje kao da dolaze na njezin veliki dan.

Dok je većina korisnika izrazila čuđenje zbog neobičnog pristupa para u planiranju vjenčanja, drugi su rekli da bi rado prihvatili anti-pozivnicu.

- Nekako mi se sviđa ideja da dobijem 'antipoziv' na vjenčanje. Bilo bi mi to pravo olakšanje jer bi mi laknulo kada bih vidjela da ipak ne moram trošiti novce - izjavila je jedna.

- Uvijek tražim izgovore da ne idem na vjenčanje, a ovo bi bila zlatna prilika - zaključila je treća, piše Mirror.