Ljudi se povukli, a oni vladaju: Raže, morski psi i dupini svuda

To je sada već poznata priča: kako su ljudi zarobljeni u svojim domovima zbog epidemije korona virusa, divlje životinje iskorištavaju priliku za popunjavanje napuštenih prostora.

Vidjeli smo kako selo Llandudno u Walesu prelazi iz 'grada duhova u grad kozlića, divlje svinje koje napadaju Barcelonu i pume kako šeću čileanskom prijestolnicom Santiago. No, novostečena sloboda za životinje ne odnosi se samo na kopno, već se proteže i na svjetske oceane.

Fenomen je posljednjih tjedana posebno uočljiv na obali Emirata, gdje su egzotične raže napunile luku Dubai, dupini se igraju oko otočja Palm Jumeirah, dok se morski psi okupljaju kod rta Ras al Khaimah.

Beautiful and mesmerizing video of the eagle rays spotted at Dubai Marina with credit to Carlotta Longo pic.twitter.com/AAyimVoToV

Konzervatori se nadaju da će maksimizirati mogućnosti ovog trenutka.

Viđanje raža, morskih pasa i dupina pozdravlja Natalie Banks, osnivačica i predsjednica Grupe za očuvanje mora iz Dubaija, koja kaže da ljudsko odsustvo daje potreban predah i prostor za disanje morskim životinjama.

- Morski život ima koristi od toga da nema toliko čamaca u vodi, koliko ljudi ili toliko zagađenja - kaže ona za CNN.

Zanimljivo je kako se viđaju veće skupine životinja, ne samo pojedinačni primjerci, a to je potencijalni pokazatelj sve veće odvažnosti među morskim vrstama, kao što je bilo pokazivanje oko 2000 dupina kod obale Fujaire sredinom travnja.

Biolozi kažu kako ne treba brzati sa zaključcima, već sugeriraju da bi vrste mogle biti u svojim uobičajenim staništima, ali češće izlaze na površinu.

A large pod (~2000, mixed adults & juv.) of Risso's dolphins (Grampus griseus) was recently sighted offshore from Fujairah. Among them was a very rare albino individual: the first recording for the project, possibly the wider region.

📹: Lloyd von Plater https://t.co/nLhd9I8aQy pic.twitter.com/RFgRDRgDuM