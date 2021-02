Svaki odnos ispočetka kreće sa zaljubljenošću i idealiziranjem partnera, no sve češće i završava s "nepomirljivim razlikama u karakteru". Iako će odnosu presuditi i velike stvari, poput preljuba, statistike pokazuju da se većina veza i brakova prekida zbog "nakupljenih sitnica" koje ljudi na vrijeme ne prepoznaju kao ubojice odnosa, tvrdi britanski bračni terapeut, Andrew G. Marshall.

POGLEDAJTE VIDEO: Testira vjernost online

On donosi pregled najčešćih i svakodnevnih grijeha koje će upropastiti bliskost, narušiti povjerenje i poštovanje te razoriti odnos.

Manjak pažnje

On klima glavom dok ona objašnjava što trebaju napraviti dok su mu misli negdje drugdje, ili ona provjerava svoj mobitel dok se on želi požaliti na problem na poslu. To su samo neki od scenarija ne poklanjanja pažnje partneru u potrebnom trenutku. Svoje ponašanje opravdavamo pretpostavkama da će biti vremena za to ili da ovo čime se trenutno bavimo zahtijeva samo malo vremena.

Zamke takvog ponašanja i moguća rješenja

Ne posvećujemo li partneru dovoljno pažnje, time mu poručujemo da nismo zainteresirani za njega te da su nam druge stvari važnije. Jedno vrijeme će to tolerirati, a nakon što mu "prekipi" i sam će se tako početi ponašati što će neminovno rezultirati gubitkom bliskosti.

Odnos se može popraviti ako svjesno kontroliramo svoje ponašanje i postavimo neka pravila, kao što je dogovoreno vrijeme za razgovor bez ometanja ili slobodna večer u dvoje s ugašenim mobitelima.

Nametanje vlastitih pravila

Bilo da se vaš partner stalno žali jer ne pospremate stvari za sobom ili vi njemu jer on ne sudjeluje u kućanskim poslovima, najčešće svatko za sebe misli da je u pravu. Mislimo da je takvo ponašanje prihvatljivo jer da nas druga strana posluša te poštuje naša pravila, problema ne bi niti bilo.

Zamke takvog ponašanja i moguća rješenja

Nametanjem vlastitih pravila ne samo da se postavljamo superiorno partneru, već jasno demonstriramo koliko smo pametniji i tko se kome treba podrediti, pa u startu odbacujemo njegove prijedloge i kažnjavamo ga za neposluh.

Umjesto obrane svoje pozicije i stavova te posljedičnog poticanja partnera na isto to, usmjerite svoje napore u sklapanje kompromisa, dogovora u kojem ćete oboje predložiti pravila i biti obvezni pridržavati ih se.

Pretvaranje da je sve u redu

Ako je jedan od partnera u brizi i pod stresom, a drugi mu kaže da se opusti i zaboravi na to, na odnos djeluje kontraproduktivno. Zbog toga se partner pod stresom osjeća primoran oraspoložiti se, a to obično ne rezultira smijehom i srećom već - ljutnjom. To ljudi najčešće rade jer misle kako se može oraspoložiti nekog s par šala i komplimenata, no ako su veće brige u pitanju, to naprosto nije moguće.

Zamke takvog ponašanja i moguća rješenja

Ležernim stavom i okretanjem svega na šalu pretvaramo se da problem ne postoji i podcjenjujemo partnerove osjećaje. Kako bi to spriječili, primijenite dvije strategije. Prvo se zamislite u partnerovoj poziciji da bi dobili dojam o tome kako se on osjeća, a zatim priznajte njegovo raspoloženje te mu dajte za pravo da se tako osjeća. Time nećete stvarati jaz među vama, već potaknuti razumijevanje.

Upadanje u riječ

Ako nekog dugo poznajemo, često pretpostavljamo što će reći i prekidamo ga u razgovoru. To činimo i ako mislimo da ćemo nešto zaboraviti ako ne kažemo odmah. Premda ponekad i bez loših namjera, prekidanje partnera dok govori može biti simpatično, to uglavnom frustrira.

Zamke takvog ponašanja i moguća rješenja

Pretpostavljanje je jedan od najvećih grijeha u međuljudskim odnosima i ne postoji način da saznamo što partner misli ako ga ne poslušamo do kraja. Čak i ako nam se ne sviđa ono što govori, treba ga pustiti da završi jer se njegovo mišljenje neće promijeniti, a njegovo zamjeranje će samo bujati. Zadajte si zadatak te pričekajte nekoliko sekundi nakon što partner kaže nešto te tada pokrenite raspravu.

Izvlačenje stvari iz prošlosti

Većina svađa u odnosu svodi se na tri do četiri glavne teme o kojima se uvijek ima što za reći. Najčešće se to događa jer niste problem riješili do kraja, a načelno ste pristali na kompromis. No dugoročno zamjeranje nije rješenje već tinjajuća buktinja jer svaka sljedeća ranjiva situacija probudit će uspomene na ovu neriješenu.

Zamke takvog ponašanja i moguća rješenja

Vraćanje na iste teme iznova unazađuje odnos, potiče svađe i onemogućuje pronalazak zadovoljstva u vezi. S vremenom sve postaje crno, a sam odnos gubi svoj smisao. Unatoč nekoliko problema, temelj ljubavnog odnosa trebaju biti stvari i želje koji vas vežu, pa je upravo prisjećanje na njih i način njihova iniciranja.

Zapuštanje izgleda i uzimanje "zdravo za gotovo"

U duljim vezama česta je pojava zanemarivanja vlastitog izgleda, kod jedne ili obje strane. Prestanete li voditi brigu o svom fizičkom izgledu i zanemarite li pravila pristojnog ponašanja, teško je za očekivati da će vas partner doživljavati privlačno kao na početku. Iako to može funkcionirati, takvo ponašanje daje partneru do znanja da ste ga uzeli "zdravo za gotovo" te da više nemate motiva za trud.

Zamke takvog ponašanja i moguća rješenja

Zatvarajte vrata na zahodu za sobom i trudite se ostati u dobroj formi kako biste mogli očekivati to isto od partnera. Inicirajte seks i romantično ponašanje kako ne biste žalili da vam se odnos sveo na "cimerski".