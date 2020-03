Ljudi širom svijeta igraju bingo s balkona sa svojim susjedima

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 5 obiteljskih navika kojih se trebate pridržavati u izolaciji



Neki sviraju, neki pjevaju, a ovi ljudi Španjolskoj, Irskoj, Australiji i Indiji su počele igrati bingo sa svojim susjedima preko balkona svojih stanova.

S balkona stambene zgrade u Hortalezi, četvrti koja se nalazi sjeverno od Madrida, Španjolska, mogu se čuti brojeve svaku večer. Stanovnici pozorno slušaju brojeve, a cilj im je osvojiti 'balkonski bingo'.

No me aburro con el bingo de la urbanización #YoMeQuedoEnCasa #SolidaridadEnLaCuarentena pic.twitter.com/V99YI7bqhL — Cristina Pruenza (@CristinaPruenza) March 24, 2020

Igra je započela kako bi se ljudi u izolaciji malo zabavili budući da se ne smiju družiti jedni s drugima i smiju izlaziti iz svojih domova samo u slučaju nužnih slučajeva kao što je odlazak u ljekarnu ili u trgovinu.

- Pomaže nam da se zabavimo kada padne noć. Igra nas sve okuplja i pomaže nam da se smijemo i budemo sretni, a to stvara nevjerojatan osjećaj solidarnosti - rekla je Cristina Pruenza, organizatorica balkonskog binga, za Condé Nast Traveler.

This is from a friend in Spain. They are playing bingo. #coronavirusuk pic.twitter.com/9930LAw3Qr — Vicki Young (@BBCVickiYoung) March 15, 2020

Ideja je nastala kada su vidjeli kako su drugi ljudi širom svijeta zabavljaju na različite načine, a stanovnici Hortaleza predložili su bingo i ta ideja je pobijedila, ali Madrid nije jedina lokacija gdje se igra bingo. Stanovnici Seville, Španjolska, i stanovnici Dublina, Irska,također igraju ovu igru. Pobjednici dobivaju uskršnja jaja i role toaletnog papira.

U Delhiju u Indiji igra se tombola, igra slična Bingu, također s balkona. Igra se čak proširila i na Queensland u Australiji.

Ovakvi primjeri pokazuju da je radost moguće pronaći i u teškim vremenima, prenosi Insider

