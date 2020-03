5 obiteljskih navika kojih se trebate pridržavati u izolaciji

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

SAVJETI ZA RODITELJE: EVO KAKO SVE ZABAVITI DJECU U IZOLACIJI...

Obiteljski život je dovoljno težak u uobičajenim vremenima, jer djeca još uvijek uče osnovne vještine da bi zadovoljili svoje potrebe.

Dakle, sada usred pandemije virusa, ne čudi što su mnogi pod pritiskom. Ako vam djeca 'dosađuju' i potežu vas za sve, niste sami, piše Aha! Parenting. Prirodno je da u nekom trenutku počnete vikati. Ali budući da se svi ljudi bune i nekad izgube kontrolu, na kraju se to može pretvoriti u dramu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Srećom, postoji bolji način. Evo pet obiteljskih navika koje možete usvojiti u karanteni kako biste se nosili s emocijama, zadovoljili potrebe i izliječili suparništvo - radi više mira i ljubavi.

1. Osigurajte osobni prostor

Svatko treba neko vrijeme da bude sam sa sobom i napuni baterije. Da, ekstrovertima isto treba vremena za sebe, premda im inače rijetko treba. Ako nemate pauzu često zna dolaziti do svađa.

Naučite dijete da riječima, bez svađe, kaže braći ili sestrama da su imali dovoljno vremena zajedno i da se trebaju malo odvojiti. Primjerice 'stvarno se volim igrati s tobom, ali sada mi treba malo vremena nasamo'.

Budite podrška djetetu tako što ćete preusmjeriti braću i sestre: 'Brat vas voli i igrat će se s vama kasnije. Sad će čitati. Što biste željeli učiniti?'

Budite sigurni da se svi u vašoj obitelji mogu povući u miran, ugodan prostor kad to trebaju. Možda biste željeli jednu sobu vašeg doma označiti 'mirnom sobom'. Ako je vaš dom dovoljno velik, svaka osoba može dobiti svoju sobu u koju se može povući.

Potreban vam je obiteljski raspored da biste ostali zdravi.

2. Poboljšajte djeci izolaciju

Mnoga djeca pate zbog socijalne izolacije. Nedostaje im igra sa prijateljima. Nedostaju im njihove školske kolege. Nažalost, igranje sa njihovim bratom ili sestrom ponekad nije toliko dobra zamjena - samo ih podsjeća na ono što im nedostaje.

Probajte im uspostaviti videopozive s prijateljima. Naravno, nije isto, ali postoje načini kako djeci pomoći da ostanu povezani. Mlađa djeca mogu se igrati s glinom te stvarati čudovišta, pokazujući jedan drugom kako ta čudovišta lete ili urlaju. Starija djeca mogu igrati šah ili razgovarati dok crtaju. Djeca koja grade stvari mogu jedni drugima pokazati svoje najnovije kreacije. Djeca čak mogu raditi i eksperimente.

Poboljšajte svoje veze s djecom kako biste im pomogli da se igraju jedno s drugim, što udovoljava svačijoj potrebi za kontaktom, čak i ako to nije prva želja vašeg djeteta.

Foto: DREAMSTIME

3. Uravnotežite pojedinačne potrebe

Potrebe vaše djece mogu se odmah sukobiti pa pokušajte artikulirati i riješiti te razlike bez da itko učini nešto pogrešno.

Primjerice: 'Jutros ste samo puni energije, zar ne? Izgleda da vaša sestra još uvijek nije budna i da joj treba malo vremena. Zašto ne bi ti i ja krenuli do parka na neko vrijeme? Možeš se igrati sa sestrom kasnije, kad ona bude spremna.'

Ako jedno dijete želi više interakcije od drugoga, pokušajte uspostaviti svakodnevno 'Posebno vrijeme' između njih. Možda ćete im morati pomoći da pronađu aktivnost u kojoj će oboje uživati, ali kada se djeca zajedno zabavljaju, njihov odnos se poboljšava, čak i ako se svađaju u drugim vremenima.

Kad jedno dijete gnjavi drugo i sumnjate da im je samo dosadno, zakoračite kako bi zadovoljili njihove potrebe: 'Opet niste zagrljeni? Da vidimo što možemo učiniti u vezi s tim!'.

U normalnim uvjetima nije posao vašeg starijeg djeteta čuvati mlađe dijete. Oni su zaokupljeni školskim obavezama, vršnjacima, aktivnostima i važnim zadacima. Ali to nisu normalna vremena i svi se trebamo upoznati i prilagoditi jedni drugima kao obitelj.

4. Naučite ih socijalnim vještinama

Bez obzira na to što se braća i sestre vole, većina će ponekad imati problema s tim da bi njihovi roditelji mogli više voljeti drugog brata ili sestru. U vrijeme prijetnje (u ovom slučaju pandemije), ta se briga pojačava, a uz to mogu se i borbe pojačati. To možete riješiti tako da se pobrinite da se svako dijete osjeća jedinstveno i cijenjeno te da nesvjesno ne povećavate sukobe svoje djece uspoređujući svoju djecu ili intervenirajući u sukobima kako bi se jedno dijete osjećalo kao da će izgubiti. Ovo je ujedno sjajna prilika da naučite svoju djecu socijalnim vještinama.

Posebno vrijeme sa svakim djetetom važnije je nego ikad prije, da se osjeća povezano, cijenjeno i sigurno.

Suosjećanje sa svakim djetetom bez da ono drugo učini krivim - pomaže djeci da se osjećaju priznatim, čak i kad ne mogu dobiti što žele.

Kad tenzije počnu rasti, zakoračite u postizanje poštovanja, bez srama ili krivice: 'Vas dvoje se zaista ljutite jedni na druge. Možete jedni drugima reći što vam treba bez da se napadate.'

Umjesto da žurite sa ispravljanjem i zaštitom, obučite svoju djecu da se zauzmu za sebe.

Ako jedno dijete ustraje, budite podrška djetetu da se pridržava obiteljskih pravila: 'Naše obiteljsko pravilo je budi ljubazan. Brat ti govori kako se osjećao kad si upotrijebio te riječi. Pitam se što možeš učiniti da stvari budu bolje s bratom sada?'

Nikada ne uspoređujte svoju djecu, jer to povećava konkurentnost.

Foto: Dreamstime

5. Pomozite im svladati emocije

Ako je vaše dijete prezirno prema svima, očito mu je teško. Djeca nisu imuna na strah koji zaražava cijelo naše društvo, čak i ako se čini da više brinu zbog igre s prijateljima koja im nedostaje. Možda to neće moći artikulirati, ali svako dijete shvaća napetost koju osjeća njihov roditelj i čini ih tjeskobnim. Nekoliko pozitivnih obiteljskih navika mogu djeci pomoći da se igraju bezbrižno, smanjiti tjeskobu i olakšati međusobno druženje.

Pronađite načine da se vaša djeca smiju dok ste zajedno fizički aktivni.

Razgovarajte s djetetom o njihovim osjećajima za pandemiju virusa. Izražavanje strahova, čak i nerazumnih, brižni svjedok može popraviti. A kad dozvolimo sebi da osjetimo i priznamo svoje emocije, počinjemo ih biti svjesni i imati kontrolu nad njima, tako da njihova moć počinje nestajati.

Dobrodošle su sve emocije. Zapamtite da ćete iza bijesa obično pronaći strah ili tugu, pa ako je vaše dijete ljuto, duboko dišite, budite mirni i pozovite dijete da vam pokaže svu uznemirenost: 'Reci mi više, dušo...slušam'.

Ako ste vi živčani ili se borite s partnerom, vaša će djeca osjetiti stres.

Isključite vijesti. To samo povećava tjeskobu.

Naučite djecu da se riješe briga, vještinama poput pravilnog disanja i fokusiranja.

Ovo je zastrašujuće vrijeme, što znači da ste 'svetac' ako niste napetiji nego inače. To znači da možete očekivati ​​napetost između sebe i svoje djece i između sebe i partnera. Zato izgradite obiteljske navike koje pomažu svima. Budite disciplinirani da učinite sve što trebate. I najviše od svega, dajte sebi i svima oko sebe neko vrijeme za opuštanje.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

JEDAN RADI 'VIKENDICU' MAČKI, DRUGI UČI BOJE PREKO VOĆA...

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA: