'Ljudima koji su skloni pretilosti i cigaretama prije svega treba pružiti odgovarajuću podršku'

Prema rezultatima studije, objavljene u znanstvenom časopisu Lancet, u Hrvatskoj je 2022. godine bilo oko 28 posto pretilih žena i 35 posto pretilih muškaraca, što je 15 odnosno 24 posto više u odnosu na razdoblje od prije 30 godina, a bilježimo i značajno povećanje postotka pretile djece. Osim loše prehrane i manjka kretanja, pušenje i uživanje u duhanskim proizvodima vodeći je zdravstveni problem u Hrvatskoj i svijetu. U Republici Hrvatskoj je skoro svaka treća odrasla osoba pušač. Procjenjuje se da od bolesti vezanih uz pušenje godišnje umire oko 9.000 ljudi, što je svaka peta umrla osoba, piše HZJZ. Liječnici uvijek naglašavaju da je najvažnija prevencija, a doc. dr. sc. Ranko Stevanović, predsjednik i suosnivač Hrvatske udruge za smanjenje šteta po zdravlje (HARPH), objasnio nam je koliko je pristup smanjenja štete važan za prevenciju ovisničkih ponašanja i putu prema zdravijem i kvalitetnijem životu.

1. Hrvati se općenito sve više prejedaju, trećina građana puši, a mladi su opsjednuti ljepotom i estetskim korekcijama. Koliko pristup smanjenja štete može pomoći da se takve ovisnosti pokušaju zaustaviti?

Smanjenje šteta po zdravlju je koncept kojim se umanjuju negativne zdravstvene posljedice i kojim se poboljšava ishod i kvaliteta života. Usredotočen je na pozitivne promjene i rad s ljudima bez osuđivanja, prisile, diskriminacije ili zahtjeva da ljudi prestanu s rizičnim ponašanjem kao preduvjet podrške. Ovisnost ili štetna navika ostavlja dubok trag na osobi kojeg se nikako, usprkos svim mjerama, ne mogu trajno riješiti. Sve je više ljudi preuhranjeno, prekomjerno uzima alkohol, puši, kocka, poseže za estetskim zahvatima ili postaje opsjednuto sadržajima na internetu i društvenim mrežama. U razvijenim zemljama poput Švedske, Velike Britanije, Islanda, Australije, Novog Zelanda, ali i zemljama koje su prepoznale pristup smanjenja štete postignuti su izvrsni rezultati.

2. Kako se može osvijestiti problem prejedanja i što osoba može učiniti da si pomogne ?

Moramo suzbijati stigmatizaciju u svakom obliku kao i u izričaju, pa umjesto "debela osoba" trebamo reći "osoba s pretilošću". Debljina je bolest, a ne voljna kategorija. Naglasak treba staviti na aktivnosti usmjerene ka poboljšanju kvalitete prehrane, umjesto na promicanje gubitka tjelesne mase. Bolja prehrana značajno poboljšava zdravstvene ishode, neovisno o promjenama u tjelesnoj masi. Ovo je posebice važno za vulnerabilne skupine, poput trudnica, djece u školama i vrtićima te zaposlene s povezanim prehrambenim opcijama na radnom mjestu. Tjelesna aktivnost treba postati prirodan dio života, a kod težih slučajeva, pružanje odgovarajuće psihološke i psihijatrijske podrške ključni su elementi sveobuhvatnog pristupa, isto kao i integracija farmakoterapije i barijatrijske kirurgije kod neuspjeha u gubitku tjelesne mase samo promjenom stila života.

3. S druge strane spektra nalazi se ortoreksija kao, možemo reći, jedna nova ovisnost o zdravoj hrani. Što je ortoreksija i koliko je prisutna u Hrvatskoj ?

Ortoreksija se najjednostavnije može opisati kao prekomjerna, neargumentirana briga o zdravoj prehrani. Kod nekih osoba to ide toliko daleko da im se hrana svede na samo nekoliko namirnica koji se mjere točno u gram, uzimaju točno na minutu i broje na kaloriju. Ovakvo stanje često dovodi i do poremećaja hranjenja te smanjenog funkcioniranja u obitelji, na poslu ili u zajednici koje je potrebno popravljati raznim mjerama.

4. Koliko društvene mreže utječu na mlade i njihovoj slici o samima sebi ?

Društvene mreže i influenseri/ce koji sve svoje objave temelje na nerealnim prikazima ljepote, veličaju estetske operacije i stvaraju ovisnost o umjetnim idealima ljepote čine veliku štetu jer snažno utječu na mlade u najosjetljivijim godinama razvoja u kojima je i samopouzdanje na izrazito niskoj razini. Takve lažne modele i kriterije ljepote je najčešće nemoguće postići unatoč ozbiljnim estetskim zahvatima i mladi brzo završe u začaranom krugu opsjednutosti ljepotom i narušenog mentalnog zdravlja.

5. Koji su najčešći razlozi zašto adolescenti žele estetske korekcije ?

Normalna je ljudska potreba za ljepšim izgledom. Minimalne intervencije i korekcije znaju rezultirati jačanjem samopouzdanja i veseljem. Pretjerivanja u tome najčešće su posljedica kopiranja modela i sadržaja ljepote koji su tek trenutni modni trend i on se stalno mijenja. Danas gledamo u osobe koje imaju "hrenovke" umjesto usana, koje su prepune silikona i često zbog toga kasnije postaju nesretne ako i uspiju izbjeći moguće komplikacije takvih zahvata koji se često, zbog niže cijene rade kod neovlaštenih osoba, s neprimjernim preparatima. Smanjenje šteta na području ljepote postiže se tako da je od najranije dobi djecu uči da su jedinstveni i neponovljivi, da se kriteriji ljepote temelje na različitosti. Treba ukazivati na ljepotu iznutra, da osobe koje su dobre, tople, ljubazne, srdačne, zabavne i nasmijane bolje prolaze u životu. A svakako ako se osoba i odluči za estetski zahvat to treba raditi kod stručnjaka te s preparatima koji imaju sve potrebne certifikate.

6. Sve više starijih pušača, ali i mladih koriste e-cigarete i vape. U čemu je razlika između njih i klasičnih cigareta ?

Razlika je samo u načinu uzimanja nikotina. Kod običnih cigareta nikotin se uzima iz duhana koji sagorijeva na vrlo visokim temperaturama, ponekad od preko 700 stupnjeva Celzijusa, a kod e-cigareta vejpanjem nikotin se samo zagrijava na višestruko nižim temperaturama. Dim i katran te 70-ak toksičnih tvari stvara se u samom procesu sagorijevanja cigarete čini veliku štetu pušačima dok su posljedice ovisnosti potpuno jednake. Kod vejpanja kao i kod korištenja grijanog duhana nema sagorijevanja.

7. Može li e-cigareta i vapeing poslužiti kao pomoć u odvikavanju od pušenja kod okorjelih pušača? Dio struke tvrdi da prelazak na vapeing jednostavno zamjenjuje jednu štetnu ovisnost drugom ?

Kod okorjelih višegodišnjih pušača koji ponekad popuše i 40 i više cigareta dnevno i ne mogu nikako prestati pušiti, prelazak na e-cigarete ili grijani duhan je ruka pomoći. Znanstveni dokazi iz neovisnih istraživanja s najuglednijih svjetskih sveučilišta kao i niza državnih institucija (evidence based medicine) nedvojbeno su dokazale da je prelazak s cigareta koje sagorijevaju duhan na alternativne nikotinske proizvode, poput e cigareta i grijanog duhana, dobar put prije svega u smanjenju šteta koje ovakvi pušači trpe te da znatno povećavaju šanse da u kasnijoj fazi znatno smanje količine nikotina koje uzimaju i sasvim prestanu. Velika Britanja radi jako puno na edukaciji o e-cigaretama pa tako na web stranicama njihovog zdravstvenog sustava možete pronaći informacije o mitovima vezanim uz vejpanje i nikotin. Tako oni navode da nikotin, iako izaziva ovisnost, nije glavni problem kod pušenja. Isto tako navode da je korištenje e-cigareta dobar put k prestanku pušenja.

8. Kako stati na kraj praksi da maloljetnici konzumiraju duhanske proizvode ?

Vrlo jasno svi trebamo reći NE konzumaciji duhanskih i nikotinskih proizvoda kod maloljetnika. Prije i iznad svega treba početi s edukacijom od najmanjih nogu, djeca uče ono što doživljavaju i ako su u obitelji i društvu okruženi pušačima imaju puno veće šanse da i sami to postanu. To bi se moglo postići kroz edukativne kampanje informiranja, i to na medijima koji mladi prate ali vjerujem da bi se i influenseri uključili u ovakve preventivne programe.

9. S obzirom na aktualne rasprave o regulaciji cigareta i vapeinga, kako ocjenjujete najavljeni regulatorni okvir za takve proizvode u Velikoj Britaniji koji žele uvesti tzv. generacijsku zabranu?

Taj okvir nije održiv niti dobar niti za Veliku Britaniju (otok izvan EU). Regulacija koja se temelji na kažnjavanju kod ovisnosti nikada nije dala dobre rezultate, naprotiv, vrlo često završava povećanom stopa kriminala, ilegalne proizvodnje, prodaje i stavljanja na raspolaganje koje najčešće donose više šteta nego koristi zbog smanjenja potrošnje. U Hrvatskoj sad radimo dvostruku štetu: pušačima koji ne mogu prestati nudi se dvojba - da su možda alternativni proizvodi jednako ili više štetni, a mladima se nude kampanje i edukacija na medijima koje oni ne prate. Po uzoru na uspješnu primjenu koncepta smanjenja štete kod ovisnika o drogama, bilo bi dobro proširiti primjenu i na one ovisnike o nikotinu koji ne uspiju prestati pušiti cigarete te u tu svrhu razviti posebne Smjernice za primjenu koncepta smanjenja šteta kod ovisnika o nikotinu. Na tome i struka i Vlada moraju zajednički raditi.

10. S obzirom na aktualnu raspravu o pasivnom pušenju, kakvi su dokazi o potencijalnoj šteti izloženosti aerosolu u prostoriji gdje se koriste bezdimni proizvodi i e-cigarete?

Samo bih citirao već spomenutu web stranicu posvećenu promicanju zdravlja koja kaže da nema dokaza kako je vejpanje štetno za ljude koji se nalaze u blizini onih koji vejpaju. Velike štete kod svih proizvoda pa tako i kod bezdimnih proizvoda i e-cigareta često nastaju zbog neovlaštene, neregistrirane i ilegalne proizvodnje sumnjivih proizvoda bez standarda i kontrole kvalitete, tu niti oni koji puše niti oni koji su u prostoriji ne znaju kakve će biti posljedice.

11. Kad je riječ o sadržaju nikotina, postoji percepcija da jednokratni vapeovi isporučuju prekomjerne količine nikotina. Možete li razjasniti stvarni omjer sadržaja nikotina između e-cigareta i cigareta?

Kod certificiranih proizvoda i umjerenih korisnika količina nikotina praktički je jednaka. Prekomjerne količine nikotina sigurno uzimaju pušači običnih cigareta koji na zabavama za samo nekoliko sati često popuše 20-tak i više cigareta i da količina konzumiranog nikotina više ovisi o žudnji i potrebi korisnika nego o načinu uzimanja. I na kraju, napominjem da je najmanja količina uzetog nikotina za mlade osobe štetna.