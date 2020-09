'Lomite' prste na rukama? Zbog toga možete imati manje snage

Ova praksa, za koju ste sigurno čuli da nije dobra za vaše zdravlje i zglobove, zapravo olakšava ljudima pokretljivost ruke, a nikada nije dokazano da je doista štetna

<p>Vjerojatno ste već čuli da "lomljenje" prstiju na rukama nije zdravo, da može uzrokovati artritis i da troši mazivno tkivo oko zglobova. No liječnik Alex Foxman s Instituta Beverly Hills to poriče - ta praksa neće uzrokovati artritis. </p><p>- Iako "lomljenje" prstiju neće uzrokovati artritis, nekoliko studija pokazalo je da ljudi koji to konstantno rade imaju manje snage u rukama i češće im otiču. Ako je "lomljenje" praćeno boli, uzrok toga može biti neotkrivena ozljeda - kaže dr. Foxman. </p><p>Iako postoje neki nalazi, oni su vrlo rijetki, a otkrili su da ljudi s ovom navikom imaju drugačiju boju kože i da im ligamenti otiču - objašnjava liječnica Pamela Arsove. </p><p>No ako vam "lomljenje" prstiju pruža osjećaj olakšanja, to je skroz u redu. Onaj zvuk pucketanja koji čujete je zapravo pucanje balončića plina koji se nakupe u mazivnom tkivu oko zglobova - dodaje dr. Foxman. </p><p>Studija u kojoj su u Americi, kirurg za ruke Robert Szabo i radiolog Robert Boutin, proučavali ruke prije i nakon "lomljenja" prstiju pokazala je da to ima i nekih benefita. Ljudi koji su to radili nisu imali nikakvih problema. Dapače, mogli su bolje pokretati ruke nakon što su pucnuli zglobovima. Oni su tražili dokaz za oticanje zglobova i promjene na koži, ali nisu ga povezali s "lomljenjem" prstiju, piše<a href="http://www.rd.com/health/conditions/does-cracking-knuckles-cause-arthritis/"> Reader's Digest. </a></p>