Lubenica može pomoći pri skidanju kilograma, a odlučite li se za ovu dijetu, najbolje bi bilo da je se pridržavate od devet do 13 dana. Dulji plan se sastoji od dvije faze. Prva tri dana jede se samo lubenica. U drugoj se fazi dodaju ostale namirnice, a lubenica se jede kao međuobrok. Druga faza nije restriktivna poput prve i može trajati od šest do deset dana, ali ne sadrži puno ostalih namirnica. S obzirom na to da lubenica sadrži puno vode, možda nećete imati potrebu za uobičajenom konzumacijom vode.