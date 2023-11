Lude činjenice o poljupcima: Evo kakve veze imaju sa štakorima

Osim općepoznate činjenice o poljupcima - da može doprinijeti zaljubljivanju - postoji niz impresivnih zanimljivosti i sitnica o poljupcima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Dupla ljubav, identične blizanke u vezi s blizancima: 'Nekad se zabunimo' | Video: 24sata/Video

Evo 15 činjenica o ljubljenju za koje vjerojatno niste znali:

1. Vaš stil ljubljenja potječe iz maternice

Kada pogledate poljubac u bilo kojem holivudskom filmu, slici ili skulpturi, vidjet ćete parove koji se češće naginju udesno.

Zašto je tako - njemački istraživač promatrao je preko 100 parova i primijetio da je dvije trećine njih nagnulo glavu udesno. Znanstvena zajednica općenito teoretizira da ovaj instinkt potječe iz maternice kada prirodno nagnemo glavu udesno.

Zašto se ljubimo u usne - ljubimo se u usne jer je, jednostavnim rječnikom rečeno, jako dobar osjećaj. Usne imaju više živčanih završetaka nego bilo koji dio tijela pa je poljubac u usne prirodan način da iskusite zadovoljstvo i hormone zadovoljstva.

2. Za ljubljenje je potrebna ozbiljna snaga mišića

Za koordinaciju jednog poljupca potrebno je 146 mišića, uključujući 34 mišića lica i 112 posturalnih mišića. Tim britanskih istraživača, Elaine Sassoon, Annabelle Dytham, Robert Scully i profesor Gus McGrouther s Rayne Instituta, iz Londona, proučavao je parove koji se ljube pod magnetskom rezonancom i otkrio da poljubac uglavnom uključuje orbicularis oris - mišić oko usta.

Foto: Dreamstime

Koje su prednosti ljubljenja - puno je korisnih stvari koje možete doživjeti od ljubljenja, ali jedna zanimljiva činjenica je da ljubljenje može pomoći u jačanju mišića lica.

- U ljubljenju ne koristite samo mišiće lica, već i otprilike 112 posturalnih mišića - rekao je profesor McGrouther.

3. Naša ljubav prema ljubljenju dolazi od štakora

Kazushige Touhara i kolege sa Sveučilišta u Tokiju vjeruju da afinitet prema poljupcima potječe od drevnog štakora. Miševi i ljudi imaju iznenađujuće sličan genetski sastav - dijele zajedničkog pretka koji je živio negdje između 75 i 125 milijuna godina. Ovo drevno stvorenje nalik štakoru nazvano je Eomaia scansoria - Eomaia, grčki za 'drevnu majku' i scansoria, latinski za 'penjačica'. Znanstveni tim teoretizira da je ovo stvorenje trljalo nos o partnerov kako bi potaknulo njegove ili njezine feromone i signaliziralo želju. Dakle, u osnovi, ljudsko ljubljenje je zapravo ponašanje glodavaca.

4. Povijest 'X' koja stoji iza XOXO seže do srednjeg vijeka

'XOXO' koristi se kao nježna naknadna misao, kao potpis, u čestitkama i ljubavnim pismima, ali malo zna njegovu priču o porijeklu. Povjesničari potpis prate do srednjeg vijeka kada većina nije znala čitati ni pisati. Seljaci su označavali 'X' kao potpis, a zatim poljubili dokument kao dodatnu gestu iskrenosti.

5. Kralj je jednom naredio da se ljubljenje zabrani

Dana 16. srpnja 1439. kralj Henry VI zabranio je ljubljenje usta na usta u Engleskoj. Njegovo razmišljanje - trebalo je spriječiti širenje bolesti u kraljevstvu. Njegov mentalni slom oko 1453. doveo je do toga da njegova supruga, Margaret of Anjou, preuzme kontrolu nad njegovim kraljevstvom. To je potaknulo mnoge druge čudne zabrane ljubljenja diljem svijeta, gdje ljubljenje u javnosti nije bivalo samo zabranjeno, već je bilo i kažnjivo smrću, na nekim područjima.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

6. Francuski poljupci zadavali su glavobolje putnicima

Početkom 20. stoljeća toliko se francuskih putnika ljubilo u vlaku da su morali u potpunosti zabraniti poljupce.

7. Gotovo da nije bilo epskih filmskih poljubaca

Titanik, Casablanca, Prohujalo s vihorom... Neki od najvećih poljubaca u povijesti Hollywooda skoro se nikad nisu dogodili. Naime, davne 1930. godine skup cenzorskih propisa pod nazivom Haysov kodeks zabranjivao je glumačkim parovima ljubljenje u vodoravnom položaju, odnosno u ležećem položaju, a ako bi se radnja ljubljenja dogodila na krevetima, jedan glumac je morao držati nogu na zemlji, i nisu se mogli ljubiti dulje od tri sekunde.

No, redatelji su imali načina da to zaobiđu. Tijekom snimanja filma Notorious iz 1946., Alfred Hitchcock je dao Ingrid Bergman i Caryju Grantu da se više puta poljube, nakratko prekinuti dijalogom i pokretom. Sada se to smatra jednom od najseksi filmskih scena tog vremena. Srećom, ova zabrana je ukinuta u kasnim 1960-ima.

8. Ljudi stvaraju karijere zahvaljujući znanosti ljubljenja

Proučavanje ljubljenja poznatije je kao filematologija.

9. Rekordni poljubac ovog para je nevjerojatan

Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, rekord za najduži poljubac pripada Ekkachaiju i Laksani Tiranarat iz Tajlanda. Ovi prvaci spojili su usne na 58 sati, 35 minuta i 58 sekundi.

Foto: Dreamstime_

10. Ljubljenje spašava živote

Poznata studija Cloroxa svojedobno je utvrdila da su muškarci koji se ljube i dobivaju poljupce u obraz od svojih žena prije odlaska na posao živjeli pet godina dulje od svojih kolega bez poljupca. Poljubac povećava imunitet, također može sniziti krvni tlak, osloboditi stresa i smanjiti tjeskobu jer se otkucaji srca ubrzavaju i krvne žile se šire.

11. Talijani su eksperti u ljubljenju. Ostali? Ne baš...

Ovo je depresivna statistika. Prema The Normal Baru, tek nešto više od polovice ljubavnika u svijetu se strastveno ljubi. Ugledajte se na Talijane. Oni 'znaju' romantiku.

12. Prosječna osoba provede dva tjedna svog života ljubeći se

Stručnjaci procjenjuju da će prosječna osoba provesti 20.160 minuta svog života ljubeći se.

13. Tražite 'pravog'? Poljubite ovoliko ljudi...

Britanska studija koju je naručio eHarmony za objavljivanje uz The Rose Project pratila je broj spojeva, prekida i veza za jednu noć koji su muškarcima i ženama potrebni da pronađu trajnu ljubav, a poljupci nisu izostavljeni iz jednadžbe. Utvrđeno je da je za žene potrebno 15 poljubaca, a za muškarce 16.

14. Ljubljenje ima nevjerojatne zdravstvene prednosti

Ljubljenje s partnerom je upravo ono što je liječnik propisao. Ljubljenje može sagorjeti kalorije, točnije, oko dvije do tri kalorije u minuti, ojačati imunološki sustav, ublažiti bolove i spriječiti karijes, donosi YourTango.