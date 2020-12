Božić kao u hotelu: Esplanade dostavlja delicije limuzinom

Esplanade priprema cijelu kolekciju primamljivih poslastica, blagdanski ručak od vrhunskih namirnica te slatke i stilizirane poklone - uz mogućnost osobnog preuzimanja ili dostavu limuzinom

<p>'Ukusna domaća pašteta od bakalara s Esplanadinim potpisom, salata od hobotnice, primamljiva salata s rižinim rezancima i kozicama, krem juha od čičoka, quiche lorraine s dimljenim lososom i hrenom, pita s bakalarom, domaći bakalar na bijelo ili crveno, domaća sočna savršeno pečena patka sa zapečenim mlincima i crvenim zeljem, ili pak cijela purica s mlincima i finim krumpirom dauphinoise uz umak od začinskog bilja, rolana teleća plećka, legendarni Esplanadini štrukli zapečeni u finom vrhnju, tradicionalni Esplanadin božićni kuglof sa začinima, sušenim voćem i čokoladom, makovnjača, orahnjača ili neodoljiva selekcija blagdanskih kolačića u pažljivo stiliziranoj ambalaži - zamislite sve ovo na stolu u vašem toplom domu, spremno za posluživanje i gurmansko uživanje', tako u zagrebačkom hotelu Esplanade opisuju svoju odličnu ponudu i novost u ponudi hrane - beskontaktni drive-through sustav narudžbe jela po koja se potom može doći ili ih na kućni prag dostavi limuzina.</p><p>- Esplanadin tim vrhunskih kuhara, nakon dobro poznate Esplanadine božićne purice i kolača koji su posljednjih godina bili pravi blagdanski hit među domaćicama, ovog je adventa znatno proširio ponudu narudžbi jela za van - kažu u ovom hotelu. </p><p>Napominju kako su kreirali ponudu u kojoj svatko može pronaći ponešto za sebe i koja je dostupna gostima svaki dan.</p><p>- Pobrinuli smo se da u ovim novonastalim uvjetima, u kojima ljudi ne mogu ići u restorane i preporučuje se izbjegavanje odlaska u kupnju, ponudimo vrlo jednostavnu uslugu i baš sve za raskošan blagdanski stol kod kuće. Vidimo da postoji povećana potreba za narudžbama, a naša se ponuda svakako ističe pakiranjem, količinom te dobrim omjerom cijene i kvalitete namirnica koje pažljivo biramo. Patka je, primjerice, iz slobodnog uzgoja i dolazi iz OPG-a Orehovec iz Međimurja na Dravi. Naše purice provjerene su kvalitete, također iz slobodnog uzgoja, i stižu iz obližnjeg OPG-a, dok domaću teletinu nabavljamo u Zagorju, a brancin je iz Jadranskog mora. Jako pazimo da jela pripremamo samo od vrhunskih namirnica, a naši gosti to prepoznaju. Primjerice, consommé pripremamo već desetljećima po tradicionalnoj recepturi: u juhu dodajemo konjak i čisto meso od buta te kuhamo satima da bi se dobila najfinija koncentracija okusa. Zapečeni Esplanadini štrukli pripremaju se u našoj slastičarnici još od 50-ih godina prošlog stoljeća po istom isprobanom receptu, a u ovoj ponudi imamo i varijantu štrukli s brašnom bez glutena. Vjerujem da smo složili zaista primamljivu kolekciju - istaknuo je <strong>Miroslav Jurić</strong>, sous chef Esplanadine kuhinje.</p><p>Postupak narudžbe Esplanade Gourmet kolekcije za van vrlo je jednostavan. Gosti im se mogu javiti putem telefona, WhatsAppa, Vibera ili e-pošte, izvršiti narudžbu i platiti bankovnom transakcijom ili aplikacijom Keks Pay.</p><p>- Narudžbu mogu preuzeti u dogovoreno vrijeme putem brzog i efikasnog drive-through sustava, bez fizičkog kontakta te uz najviše standarde i stroge mjere opreza. Kada gost stigne svojim vozilom na stražnji ulaz hotela, naše osoblje u kratkom roku dostavlja i unosi u automobil svježe pripremljeno jelo, pakirano u stilizirane kutije. Jednostavno. Za one koji žele potpunu uslugu do svojeg kućnog praga, nudimo specijalnu dostavu limuzinom - naglasio je <strong>Ivica Max Krizmanić</strong>, generalni direktor hotela Esplanade, i dodao:</p><p>- Velika je potražnja za našom ponudom hrane za van, a kada je ovako upakirana i jednostavna za konzumaciju, vjerujem da će oduševiti mnoge koji su inače redoviti gosti naših restorana. Blagdanska kolekcija tek je početak i sigurno nećemo stati na tome. Svakodnevno se prilagođavamo situaciji i nastojimo ponudom biti dostupni gostima u ovim novim prilikama - rekao je.</p><p>- Zaboravite stoga na smrzavanje i stresnu potragu za kvalitetnim namirnicama, na cjelodnevno kuhanje i zagorjeli ručak; jednostavno naručite savršeno pečenu patku s mlincima, poslužite ukućanima vruće štrukle i zasladite se primamljivim Esplanadinim kolačićima koje svakodnevno priprema vrstan tim slastičara da bi na vaš stol stigli mirisni i svježi za konzumiranje. Uz tradicionalne kolačiće, u ponudi slatkih Esplanadinih poklon-paketa i ovih je blagdana tradicionalni božićni kuglof sa sušenim voćem, orašastim plodovima i mirisnim začinima, preliven finom čokoladnom glazurom i pakiran u stiliziranu okruglu ružičastu kutiju, kao savršen božićni poklon za voljenu osobu ili poslovne partnere - naglašavaju u Esplanadi.</p><p>- Iznenadite dragu osobu gurmanskim poslasticama s Esplanadinim potpisom. Narudžbu izvršite telefonom na 091 604 2257 ili e-poštom na xmas@esplanade.hr, platite bankovnom transakcijom ili aplikacijom Keks Pay, uputite se u Esplanadu, osoblju hotela jednostavno otvorite vrata svojeg automobila i preuzmite narudžbu. Mogućnost dostave limuzinom dodatno se naplaćuje, a cijena se formira na upit. Dopustite da Esplanadini chefovi kuhaju za vas – vi se samo prepustite hedonističkim trenucima uz svoje najbliže - dodali su.</p><p>'Ponuda Esplanade Gourmet kolekcije - božićno izdanje za van dostupna je svaki dan od 11 do 22 sata. Narudžbe se preuzimaju prema potvrđenom dogovoru u točno određeno vrijeme nakon primljene uplate. Određena jela moguće je naručiti 30-ak minuta prije preuzimanja, a neka složenija jela potrebno je naručiti najmanje 4 sata prije – primjerice do 12 sati (do podneva) da bi bila spremna za preuzimanje najranije od 16 sati istog dana. Preporučujemo da takva jela naručite barem dan prije'.</p><p>Kompletna Esplanade Gourmet ponuda s fotografijama jela, cijenama, uputama za konzumaciju, deklaracijama i navedenim postupkom narudžbe dostupna je na sljedećoj poveznici: <a href="https://www.esplanade.hr/press/download/menus/Esplanade-Zagreb-Hotel-Holiday%20Take-Out-Gourmet-Collection-2020.pdf" target="_blank">www.esplanade.hr</a></p>