ESTETIKA I PRIČA SU SVE!

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Luksuzni brendovi u kozmetičkoj industriji koriste hranu kao moćan marketinški alat
Foto: Instagram/rhode

Hrana je odavno prestala biti samo sredstvo prehrane – u svijetu luksuznih i celebrity brendova ona je postala snažan vizualni i emocionalni alat. U posljednjih nekoliko godina sve je vidljiviji trend korištenja motiva hrane u beauty i lifestyle marketingu

Korištenje hrane je često osobito među brendovima koji ciljaju mlađu, digitalno pismenu publiku. Ovaj pristup nije slučajan, već pažljivo osmišljena strategija koja spaja estetiku, emociju i identitet brenda.

Jedan od najuspješnijih i najprepoznatljivijih primjera takvog pristupa je Rhode, beauty brend koji je pokrenula Hailey Bieber. Od samog početka, Rhode je izgrađen na minimalističkoj, “clean girl” estetici, ali upravo je uključivanje hrane dalo brendu dodatnu dimenziju prepoznatljivosti i topline. Hailey Bieber nije hranu koristila samo kao dekoraciju, već kao sastavni dio vizualnog jezika brenda.

Foto: Instagram/rhode

U kampanjama i objavama Rhodea često se pojavljuju glazirani kroasani, mlijeko, kava, voće, med i sjajne teksture koje podsjećaju na sirupe i deserte. Posebno su viralni postali vizuali u kojima se sjajila za usne povezuju s izgledom svježe glaziranih kolača ili voćnih želea. Na taj način proizvodi nisu predstavljeni samo kao kozmetika, već kao nešto “sočno”, primamljivo i gotovo jestivo. Upravo taj osjećaj poželjnosti i senzualnosti pokazao se ključnim za uspjeh brenda na društvenim mrežama.

Hailey Bieber osobno je odigrala važnu ulogu u toj strategiji. Kao osnivačica i zaštitno lice brenda, ona je u svojim privatnim i promotivnim objavama dosljedno spajala beauty proizvode s hranom i svakodnevnim ritualima – jutarnjom kavom, doručkom, desertima. Time je stvorila dojam autentičnosti i bliskosti, a Rhode je postao više od brenda – postao je dio lifestylea. PR strategija pritom je bila iznimno učinkovita jer su takvi vizuali prirodno poticali dijeljenje sadržaja, komentare i viralnost, bez potrebe za agresivnim oglašavanjem.

Ovakav pristup temelji se na snažnoj psihološkoj poveznici između hrane i emocija. Hrana izaziva osjećaj ugode, sigurnosti i nagrade, a kada se ti osjećaji povežu s proizvodom, potrošač ga percipira pozitivnije. U luksuznom marketingu to znači stvaranje dojma hedonizma i užitka, ali bez pretjerane nedostupnosti. Proizvod je luksuzan, ali istovremeno “topao” i blizak.

Prisjetimo se i brenda 'La Piel', koji je isto tako koristio hranu kao moćan alat za usporedbu hrane sa novim sjailima za usne (Juicy lips, itd...) sa sjajnim izgledom, šećernim okusom i u raznim bojama...

U kontekstu PR-a, korištenje hrane u vizualnom identitetu ima još jednu veliku prednost – iznimno je prilagodljivo društvenim mrežama, osobito platformama poput Instagrama i TikToka. Takav sadržaj lako postaje viralan jer je vizualno privlačan, estetski “zadovoljavajući” i razumljiv bez puno objašnjenja. Hrana u tom smislu djeluje kao univerzalni jezik koji prelazi kulturne i jezične barijere.

Važno je naglasiti da ovakav trend nije puko estetsko poigravanje, već dio šire marketinške strategije u kojoj se brendovi sve više udaljavaju od klasičnog oglašavanja, a približavaju storytellingu i emocijama. Umjesto da proizvod objašnjavaju, oni ga doživljavaju i pozivaju publiku da ga osjeti kroz vizual, teksturu i asocijacije.

Primjer Rhodea pokazuje kako se luksuz danas ne gradi isključivo na cijeni ili ekskluzivnosti, već na osjećaju pripadnosti i identifikacije. Hrana, kao simbol svakodnevnog užitka, postaje savršen most između luksuza i svakodnevice. Upravo zato se može očekivati da će ovaj trend u budućnosti biti još prisutniji, osobito među brendovima koji žele ostati relevantni u digitalnom i vizualno prezasićenom svijetu.

U konačnici, kada sjajilo za usne izgleda poput glazure na kolaču, a skincare podsjeća na ritual uz kavu, jasno je da marketing više ne prodaje proizvod – on prodaje iskustvo.

