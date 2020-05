Lunarni vodič: Mjesečeve faze potiču trudove i ometaju san

Mjesečeve faze utječu na ishode estetskih i kozmetičkih postupaka, ali i određuju mnoge druge funkcije u tijelu te pojačavaju emocije, ističe andragoginja i defektologinja Jelena Takač.

Činjenica je da Mjesec uz pomoć sile teže spušta mora i oceane, stoga nije čudno što i u ljudskom tijelu, koje je sastavljeno od oko 70 posto vode, također izaziva “plime i oseke”. Povećavanje i smanjivanje Mjeseca je u tijesnoj vezi sa stvarnošću života - kišom, plimom i osekom, dobom sjetve, ali i emocijama. Zamisao da je pun Mjesec povezan s raznim poremećajima, kao što su ludost, nasilje i mjesečarenje, stara je više tisućljeća. U mnogim je jezicima riječ za luđaka (lunatik, lunatic ili lunatico) izvedena iz latinskog luna, što znači upravo Mjesec.

Utječe na san

Podrijetlo riječi proizlazi iz uvjerenja starih naroda da Mjesec igra ulogu u nastanku ludila. No znanost nije potvrdila da bilo koja Mjesečeva faza izaziva ludilo, ali je otkrila da potiče mjesečnicu i trudove, ometa san i utječe na ishod operacija. Usporedivši podatke o spavanju dobrovoljaca i Mjesečeve faze, švicarski su stručnjaci utvrdili da je spavanje bilo najlošije i najkraće četiri dana prije i četiri dana poslije punog Mjeseca. U tom je razdoblju ispitanicima trebalo prosječno po pet minuta dulje da usnu, spavali su po 20 minuta kraće, a san im je bio 30 posto plići nego ispitanicima koji su bili proučavani u drugim Mjesečevim fazama.

- Tijekom punog Mjeseca, i nešto prije i poslije, zato što tad Mjesec svijetli cijelu noć, to može utjecati na čovjekov san ako prozori nisu potpuno zatvoreni tako da nikakva svjetlost ne prolazi kroz prozor. Naime, za čovjekov zdrav san bitno je da spava u potpunome mraku - kaže Ante Radonić, voditelj Planetarija u Tehničkome muzeju u Zagrebu.

Potiče rađanje

Mjesec utječe i na trudove i rađanje, a ovo se zapažanje odnosi samo na Mjesec koji je jako blizu Zemlji. Istraživači su analizirali tisuću porođaja u japanskom Kyotu. Svi su se porođaji od početka odvijali prirodnim putem. Otkriveno je da se više djece rađalo kad je Mjesec bio najbliže Zemlji i kad je njegova gravitacijska sila bila najjača. Najmanje je porođaja bilo kad je Mjesec bio najdalji. S druge strane, puni Mjesec nije imao utjecaja na učestalost porođaja.

Dani punog mjeseca u Hrvatskoj

5. lipnja

5. srpnja

3. kolovoza

2. rujna

1. listopada

31. listopada

30. studenog

30. prosinca

Tamni mjesec

Ciklus izmjene Mjesečeva lika traje gotovo 30 dana, a u tom razdoblju Mjesec provede tri dana posve ne­vi­­­d­ljiv, kao da je nestao, i naziva se tamnim Mjesecom (tri dana prije mlađaka). U konjunkciji sa Suncem osvijetljen je gotovo sasvim s one strane koju mi sa Zemlje ne vidimo.

- To je vrijeme za predah, odmor, opuštanje, pronalaženje unutarnjeg mira, intime i mudrosti. Mudro je biti na oprezu pri donošenju važnih odluka. U ovo vrijeme se ne kuhaju jela za drugi dan, ne priprema zimnica i ne skuplja ljekovito bilje. Ako možete utjecati na njihov termin, zakažite operacijske zahvate za ove dane jer ćete tijekom ove faze navodno izgubiti manje krvi i brže se oporaviti - govori Jelena Takač.

Mladi mjesec

Mladi Mjesec je u obliku obrnutog slova C, trbuščićem pokazujući gdje se nalazi Sunce. Mjesec koji se tek vratio na nebo, mlađak, brzo zalazi, prateći Sunce.

- Ova faza Mjeseca podupire ponajprije rast, optimizam i vjeru, jer s mladim Mjesecom ulazimo u fazu rasta Mjeseca koja svoj vrhunac dostiže u vrijeme punog Mjeseca, a poslije Mjesec ponovno ulazi u fazu pada. U vrijeme mladog Mjeseca sjajno je krenuti u nove aktivnosti i realizaciju planova jer će biti podržani energijama Mjeseca koji je obnovljen. Moć čišćenja tijela od otrovnih i uopće štetnih tvari tad je najjača. Dan mlađaka često je i dan ozdravljenja te dan kad se najlakše oslobađamo neželjenih navika - tvrdi Jelena.

Prva četvrt

Mjesec nastavlja rasti i postaje još svjetliji.

- Vrijeme je da postanete ambiciozni, ubrzate planove. Želite li da vam kosa brže naraste nakon šišanja, ova će mijena u tome pomoći. Obrnuto, razdoblje Mjesečeva rasta nije pogodno za uklanjanje dlačica jer će se nove pojaviti puno brže nego želite. To je razdoblje u kojem dobro djeluje sve što unosimo u tijelo - hrana je tad hranjivija nego inače, lijekovi ljekovitiji...

Puni mjesec

Puni Mjesec je dosegnut kad Mjesec dođe u opoziciju sa Suncem.

- Ova faza predstavlja vrhunac ciklusa rasta i razvoja koji je započeo s mladim Mjesecom. Potisnuti osjećaji izlaze na vidjelo, a emocije su izraženije. U ovoj fazi koža i kosa imaju najbolju sposobnost upijanja preparata za njegu pa im priuštite prikladne tretmane. To je vrijeme kad ne treba ići na kirurške operacije jer rane, navodno, teže zacjeljuju - govori Jelena Takač.

Mjesec u padu

Poslije punog Mjeseca započinje smanjivanje osvijetljenog dijela Mje­sečeva lica. U idućim danima Mjesec se sve više stanjuje u srp u obliku slova C (posljednja četvrt). Životni ciklus rasta u silaznoj je putanji. Na fizičkoj razini naše je tijelo u prirodnom procesu čišćenja, oslobađanja od toksina i eventualnih masnih naslaga. Ovo je idealno vrijeme za sve oblike dijeta ili posta. Rezultati depilacije, šišanja i drugih metoda uklanjanja dlačica bit će uspješniji i dugotrajniji.

Mjesečeva dijeta je detoksikacijska

Mjesečeva dijeta provodi se u vrijeme punog mjeseca i traje 24 sata.

Ova dijeta postaje sve zanimljivija jer se čini kako se s njom vrlo brzo gubi od dva do tri kilograma, no prije svega uključuje gubitak tjelesne tekućine, a tek mali dio otpada na gubitak masnoga tkiva, ističe nutricionistica Irena Švenda.

Po karakteru je prvenstveno detoksikacijska jer se tijekom tog dana pije tekućina u količini od dvije do četiri litre te uz post koji se drži tog dana potiče procese izlučivanja u organizmu, posebno putem bubrega. Tijekom dijete važno je unositi puno tekućine koja može biti voda, nezaslađeni čajevi, svježi voćni sokovi ili sokovi od povrća. Bitno je da se tijekom provođenja dijete ne pojavi dehidracija organizma, što se može spriječiti redovitim uzimanjem manje količine tekućine svakih dva sata.

Tijekom dijete prednost bi trebalo dati aktivnostima koje opuštaju, laganoj tjelovježbi i dopustiti dovoljno sna kako ne bi došlo do pretjeranog iscrpljivanja. Osjećaj gladi obično se javlja tijekom poslijepodnevnih i večernjih sati pa je preporuka da se to vrijeme izdvoji za sebe i popije dodatna količina tekućine. Bitan je i dan nakon posta, jer nakon što je organizam pročišćen i čula dobivaju na snazi pa se svi okusi i mirisi čine intenzivniji i privlačniji, lako može doći do prejedanja, a time i nakupljanje novog masnog tkiva. Ljudi koji imaju problema s bubrezima, niskim krvnim tlakom i dijabetesom trebaju se savjetovati sa stručnjakom.

Mjesečeva svjetlost utječe na biljni svijet

Metoda lunarne poljoprivrede prenosi se tisućljećima s koljena na koljeno.

Svaka od četiri faze povoljno ili nepovoljno utječe na neki aspekt uzgajanja biljaka. Postupanjem u skladu s pravilima lunarne poljoprivrede postići ćete najbolje rezultate. Tijekom mlađaka lunarni utjecaj na živa bića pridonosi stanju mirovanja i ravnoteže. Rast biljaka je polagan, ali postojan. Biljkama raste imunitet pa se brže oporavljaju od bolesti i oštećenja. Stoga u rastućoj fazi, koja traje 14 i pol dana od mlađaka, Mjesec odbija sve više svjetlosti od Sunca i šalje je na Zemlju. Postupno jačanje mjesečine potiče rast i klijanje biljaka. Prva četvrt prikladna je za sadnju nadzemnih usjeva. Sve biljke čiji plod raste iznad tla bolje će proći ako su zasađene tijekom prve četvrti.

Rast Mjesečeve svjetlosti pomaže novoposađenom sjemenu da uhvati korijena i da maksimalno klija, a to je vrijeme idealno za presađivanje lončarica te gnojidbu i cijepljenje voćaka. Puni Mjesec najbolje je vrijeme za žetvu. Sad je najpogodnije brati zrele plodove, jer će najdulje ostati svježi. Novoposijano sjeme sad ima najvećih izgleda za klijanje. Kad Mjesec opada tijekom 14,5 dana od uštapa do mlađaka, nadzemne biljke sporije rastu. No u ovoj je fazi ubrzan rast podzemnih biljaka te je prikladno vrijeme za njihovu sadnju (poput mrkve ili krumpira) ili uklanjanje korova i puževa.

Mjesec sad dopušta nadzemnom dijelu novozasađenih biljaka da se odmara, dok se rast nastavlja ispod tla. U vrijeme opadanja svjetla učvršćuju se korijenski sustavi podzemnih biljaka.

Vrtlarski poslovi pogodni za opadajuću fazu Mjeseca:

- Sadite usjeve koji rastu ispod tla, kao što su krumpir i mrkva

- Sadite lukovice

- Sadite dvogodišnje i višegodišnje biljke jer im trebaju jaki korijeni

- Plijevite korov

- Potkrešite grmlje

- Odstranite puževe

Vrtlarski poslovi pogodni za rastuću fazu Mjeseca:

- Sijanje sjemenja biljaka koje rastu iznad tla

- Presađivanje u novu posudu i njegovanje kućnih biljaka

- Gnojenje

- Cijepljenje voćaka

- Sadnja zimzelenih i listopadnih stabala

