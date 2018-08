Maca regulira metabolizam, a konopljika jača libido kod žena

>>> DOMAĆE JE BOLJE - Velika akcija 24sata: I mi imamo svoju superhranu

Maca ili maka je dvogodišnja biljka iz porodice kupusnjača, vrlo bliska repi i rotkvici, s gomoljastim korijenom koji se može konzumirati svjež ili posušen. Na našem tržištu najčešće se može pronaći u prahu.

Ima vrlo visoku nutritivnu vrijednost jer sadrži aminokiseline, ugljikohidrate, škrob, tanine, glukozinulate (koji djeluju antikancerogeno) i vitamine A, B1, B2, B6, B12, C i E. Također, sadrži više od 60 posto ugljikohidrata i bogata je kalcijem, bakrom, selenom i željezom. Maca je jak antioksidans, a količina bjelančevina varira od 12 do 14 posto ovisno o tipu i plodnosti tla.

- Smatra se da regulira metabolizam, a koristi se i za očuvanje mentalnog zdravlja i prevenciju Alzheimerove bolesti. Sportaši je koriste kako bi povećali energiju, izdržljivost i trajnost, a u peruanskoj biljnoj medicini poznata je kao jak afrodizijak te kao posebno djelotvorna kod povećanja plodnosti muškaraca i žena, ali i kod domaćih životinja - ističe Bruno Novak, umirovljeni profesor Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

- Redovitim korištenjem preparata mace ublažuju se simptomi menopauze, a doprinosi se i prevenciji osteoporoze. Također, uravnotežuje se proizvodnja i rad hormona te ublažavaju simptomi PMS-a i menopauze. Uz to, maca pozitivno djeluje na seksualnu energiju, pomaže kod nesanice i stresa te pozitivno utječe na zdravlje srca i krvnih žila - dodaje sugovornik. Postoje i istraživanja koja ukazuju na to da pomaže i kod neplodnosti.

Suhi prah mace možete dodati u brašno za kruh i kolače ili žličicu-dvije praha dodajte svakodnevno u sokove, jogurt ili juhu. Imajte na umu da se u vrijeme trudnoće i dojenja ne preporučuje konzumacija te biljke, kao ni osobama koje već koriste lijekove za povećanje plodnosti te oboljelima od tumora povezanima s hormonima, kao što su tumor jajnika, maternice ili testisa. Za njih nije provedeno dovoljno ispitivanja koja bi potvrdila da ju je sigurno konzumirati, pa se ne preporučuje.

Među domaćim biljkama imamo odličnu alternativu, tvrdi Antun Francetić, travar i vlasnik OPG-a u Kloštar Ivaniću. Konopljika je, kaže, odlična alternativa maci za žene, a vrbovica za muškarce. Konopljika, koja je poznata i kao šibika, divlji papar ili fratarski papar, raste kod nas u Dalmaciji. Može narasti do 70 centimetara visine. Najčešće se koriste sjemenke biljke koje izgledaju poput stiropora, a koriste se za proizvodnju tinktura, čajeva i ulja, koje se koristi i u mnogim kozmetičkim proizvodima.

- Preporučujem je kao osnovu čaja za žene koje imaju menstrualne grčeve i neredovite menstruacije ili simptome menopauze, od valova vrućine do depresije - ističe naš sugovornik te dodaje kako su odlična potpora konopljiki u takvom čaju i valerijana i matičnjak. Čaj i tinktura od konopljike vrlo su korisni i kod ginekoloških upala, što danas priznaje i konvencionalna medicina, odnosno postoje dokazi u brojnim istraživanjima, ističe Francetić.

Iako nema nedvojbenih znanstvenih potvrda da sigurno utječe na plodnost kod žena, Francetić u svojoj praksi ima dokaze za tu tvrdnju:

- Do sada sam u praksi imao 16 ili 17 žena koje su mi se javile, među ostalim i zato što nisu mogle zanijeti, koje su nakon korištenja konopljike zanijele i danas imaju dječicu - kaže naš sugovornik. I tu pomaže konopljika: dokazano je, među ostalim, da pospješuje lučenje mlijeka u dojilja. Zanimljivo je da djeluje i kao afrodizijak i kao anafrodizijak. Naime, konopljika smanjuje seksualnu želju kod muškaraca, a pojačava libido i seksualnu želju kod žena.

Vrbovica, poznata i kao svilovina, raste pretežno u crnogoričnim i listopadnim šumama, na šumskim čistinama i između borova uz šumske putove te u planinskim područjima, a najčešće se koristi za različlita oboljenja prostate te za probleme urinarnog trakta kod oba spola, uzrokovane upalama, povećanjem prostate, bolestima bubrega i mokraćnog sustava.

Znanstveno je potvrđeno da pomaže pri usporenom ili odgođenome mokrenju, sprečava nepotpuno pražnjenje mokraćnog mjehura, pomaže kod nokturije (učestalog mokrenja noću) te pri retenciji mokraće, odnosno inkontinenciji. Njena velika prednost u liječenju prostate u odnosu na konvencionalne lijekove, poput tamsulosina i finasterida, jest to da nema nikakvih štetnih nuspojava, dok ovi lijekovi mogu izazvati nepravilan rad srca, probleme s probavom, glavobolju i kroničnu iscrpljenost.

- Moja iskustva također ukazuju na to da vrbovica djeluje na mušku plodnost, što su potvrdila i neka znanstvena istraživanja - ističe naš sugovornik. Koristi se u čajevima i tinkturama koji imaju blagotvorno djelovanje i na probavu, pa može koristiti u slučaju proljeva i kod sindroma iritabilnog crijeva (IBS-a). Također, prašak vrbovice koristi se u kontroliranju unutarnjih krvarenja, a od nekih vrsta vrbovice rade se kreme za dječju kožu i kožu sklonu aknama, ekcemima i sličnim problemima. Za probleme s kožom mogu se koristiti i oblozi od čaja vrbovice.

Novina istraživanja pokazala su da slično djelovanje na prostatu i zdravlje urinarnog trakta imaju i kopriva te hibiskus, pa se preporučuju kao jedan od sastojaka u čaju i tinkturi od vrbovice jer pospješuju njeno djelovanje.

Čaj od vrbovice

Priprema: Zakuhajte 2,5 decilitara vode do vrenja pa time prelijte jednu vrhom punu čajnu žličicu sušene vrbovice i pustite da odstoji pet do deset minuta. Procijedite i popijte bez zaslađivanja. Čaj se može piti i više puta na dan (najbolje ga je piti ujutro

natašte i navečer prije večere), i to dulje vrijeme, odnosno sve dok tegobe ne prestanu.

Tinktura vrbovice

Priprema: Oko 200 grama vrbovice prelijte 60-postotnim alkoholom, dva prsta iznad razine bilja. Ostavite u zatvorenoj staklenci, na toplom, mjesec dana, pa procijedite u tamnu bocu. Uzimajte 5-10 kapi u malo vode ili soka dva puta na dan.